Ultima ora

18:43Egitto: Natale copto, 250mila uomini per sicurezza chiese

(ANSA) - IL CAIRO, 6 GEN - Forze armate e polizia egiziane hanno "rafforzano le misure di sicurezza" anti-terrorismo attorno a luoghi sensibili e chiese per proteggere il Natale copto che si celebra tra stasera e domani. Lo annuncia un comunicato dell'esercito egiziano. Le misure sono mirate "a contrastare qualsiasi tentativo di minare la forte unità nazionale egiziana", si afferma nella nota con implicito riferimento alla convivenza religiosa fra islam e cristianesimo. Sono quasi 250 mila gli uomini di esercito e polizia che durante questa festività stanno proteggendo le 2.662 chiese esistenti in Egitto, riferiscono alcuni siti, tra cui la versione egiziana di 24.com, citando una fonte della sicurezza del ministero dell'Interno. Incluso l'attentato del dicembre 2016, quattro attacchi terroristici dell'Isis contro la comunità copta in Egitto hanno causato oltre cento morti in poco più di un anno.

18:42Calcio: Bologna, Donadoni “mi ribolle il sangue”

(ANSA) - TORINO, 6 GEN - E' nero di rabbia Roberto Donadoni per "come la squadra ha interpretato la partita, specialmente dal punto di vista fisico e dell'impatto mentale". Una prestazione del Bologna "che mi fa bollire il sangue", una sconfitta arrivata per mancanza di "cattiveria, di decisione e convinzione", atteggiamento che ha portato anche a "sbagliare le occasioni per pareggiare, come il rigore". "Mi fa arrabbiare, dobbiamo crescere, capire, comprendere che prestazioni così quest'anno non le abbiamo fatte mai e non dobbiamo ripeterle - prosegue Donadoni -. Si può perdere per il risultato ma non per l'atteggiamento. Il Toro ci ha camminato sopra, non è accettabile".

18:42Terremoto: avviso di garanzia per il sindaco di Norcia

(ANSA) - PERUGIA, 6 GEN - Il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, è stato raggiunto da un avviso di garanzia emesso dalla procura della Repubblica di Spoleto per aver autorizzato, con procedure di emergenza post sisma, la realizzazione del centro polifunzionale della Pro loco nella frazione di Ancarano, che è stato messo sotto sequestro. A darne notizia all'ANSA è lo stesso sindaco Alemanno. "La magistratura - spiega - mi contesta che la struttura sarebbe dovuta essere autorizzata con procedura ordinaria in quanto non avrebbe le caratteristiche delle strutture emergenziali". Il centro è stato interamente finanziato da una donazione privata ed "è funzionale per la comunità di Ancarano che avrà così un punto di ritrovo e potrà essere anche utilizzato in futuro in caso di altre emergenze", sottolinea il sindaco. "Assieme a me - riferisce ancora il sindaco - sono stati raggiunti da avviso di garanzia anche il presidente della Pro loco di Ancarano con la quale il Comune ha stipulato una convenzione per la struttura in questione e il direttore dei lavori". "Nei prossimi giorni chiederò di essere ascoltato dai magistrati nei quali ripongo la mia totale fiducia", conclude Alemanno.

18:40E’ giallo nel tarantino, uomo sgozzato in villetta

(ANSA) - PALAGIANO (TARANTO), 06 GEN - Il cadavere di un uomo di 45 anni, Mimmo Dragone, ucciso con coltellate alla gola, è stato trovato in una villetta nelle campagne di Palagiano, a pochi chilometri da Taranto. A dare l'allarme è stato il padre dell'uomo che, non avendo sue notizie da qualche giorno, è andato a cercarlo trovando il corpo nella villetta. Sull'accaduto indagano i carabinieri. Sul posto si è recato anche il sostituto procuratore Remo Epifani e il medico legale Marcello Chironi. A quanto si è appreso, l'uomo aveva solo un piccolo precedente penale risalente a molti anni. Dragone era separato e viveva da solo nella casa. Sul posto i rilievi della Scientifica e un primo esame esterno del cadavere da parte del medico legale Marcello Chironi. L'omicidio potrebbe risalire alla giornata di ieri. I carabinieri stanno ascoltando familiari e conoscenti della vittima per cercare di indirizzare le indagini.

18:40Calcio: Toro, Mazzarri “ho il fuoco dentro”

(ANSA) - TORINO, 6 GEN - Il 3-0 sul Bologna "mi cambia l'umore". Walter Mazzarri, alla prima sulla panchina granata, non poteva immaginarsi un ritorno migliore nella serie A. "Se sono tornato in Italia - sottolinea - è perche ho il fuoco dentro e ho voglia di fare bene". Non ha voluto fare stravolgimenti tattici, a 48 ore dal suo arrivo sotto la Mole, andando sul sicuro, il 4-3-3 lasciato da Mihajlovic: "lo stesso sistema di gioco si può personalizzare - spiega Mazzarri - specialmente quando hai a disposizione ragazzi che sono delle spugne". Il tecnico ha rivitalizzato Niang "pressandolo per 45' come hanno fatto gli attaccanti oggi contro i difensori del Bologna. Ha doti che avete visto tutti e che mi violenterò per dargli la continuità necessaria". Non subito però, perché per la pausa Mazzarri rivedrà il Torino tra una settimana: "Io vorrei avere tempo, era il momento giusto dopo questa vittoria, magari allenandoci dopodomani".

18:36Calcio: serie A, vincono Napoli e Lazio

(ANSA) - ROMA, 6 GEN - Dopo l'ampia vittoria del Torino sul Bologna nel lunch time, l'ultimo turno di serie A prima della sosta vede il Napoli imporsi 2-0 sul Verona. Un successo che garantisce agli azzurri il primato solitario prima della sosta. Ampia vittoria della Lazio in casa della Spal (5-2), con poker di Immobile che diventa capocannoniere con 20 reti. I biancocelesti salgono al quarto posto davanti alla Roma, ma i giallorossi possono rispondere alle 18 incontrando l'Atalanta. Doppietta di Antenucco per i ferraresi, che restano terz'ultimi con 15 punti. Seconda vittoria di fila del Benevento, 2-1 alla Samp con doppietta di Coda. Il Genoa batte 1-0 il Sassuolo e il Milan con lo stesso risultato il Crotone. Alle 20.45 si gioca Cagliari-Juventus.

18:33Calcio: incidenti prima del derby di Siviglia, 24 arresti

(ANSA) - SIVIGLIA (SPAGNA), 6 GEN - E' di 24 persone arrestate il bilancio degli incidenti verificatisi fra gruppi ultrà del Siviglia e del Betis a ore di distanza dal derby della città andalusa, che si gioca questa sera allo stadio Ramón Sánchez Pizjuán. I tifosi si sono dati appuntamento alle prime ore dell'alba, tramite social, nei pressi di uno dei ponti della città e poco dopo hanno cominciato a darsele di santa ragione. Secondo quanto riferito da un portavoce della polizia locale, sono state sequestrati coltelli, bastoni e spranghe. Una persona rimasta ferita è stata ricoverata in ospedale.