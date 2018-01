Ultima ora

02:35Calcio: morto Angelillo, fu ‘angelo faccia sporca’

(ANSA) - SIENA, 7 GEN - E' morto in ospedale a Siena Antonio Valentin Angelillo, ex attaccante di Inter, Roma e Milan, e primatista di reti segnate in un campionato di serie A a 18 squadre, con 33 gol. Il decesso è avvenuto venerdì scorso, 5 gennaio, ma la notizia era stata tenuta nascosta per volere della famiglia. L'ex 'angelo dalla faccia sporca' della nazionale argentina era arrivato al pronto soccorso del policlinico 'Le Scotte' di Siena il 3 gennaio ed era rimasto ricoverato nella struttura. Aveva 80 anni.

01:32Lotteria Italia, i 5 mln ad Anagni (Frosinone)

(ANSA) - ROMA, 7 GEN - Il biglietto vincente da 5 milioni di euro della Lotteria Italia è stato venduto a Anagni, in provincia di Frosinone, e ha serie e numero Q 067777. Il secondo premio da 2,5 milioni se lo è aggiudicato il fortunato acquirente del biglietto con serie e numero P 245714 venduto a Milano. A seguire, il terzo premio da 1,5 milioni è stato venduto a Rosta, in provincia di Torino (D 034660), il quarto da 1 milione a Pinerolo, in provincia di Torino (P 462926) e il quinto da 500 mila euro a Roma (D 034660).

01:24Calcio: Allegri, Var ha fatto aumentare le polemiche

(ANSA) - ROMA, 6 GEN - "In ogni partita ci sono episodi contestati, a volte contro e a volte a favore: bisogna solo saper accettare. Le decisioni spettano agli arbitri, il Var è uno strumento che aiuta e gli arbitri sono bravi. E' stato messo per diminuire le polemiche e invece le polemiche sono aumentate, quindi forse siamo noi italiani a cui piace alimentarle". L'allenatore della Juve Massimiliano Allegri interviene sulla polemica del giorno, provocata dalle dichiarazioni 'di fuoco' del presidente del Cagliari Tommaso Giulini dopo la sconfitta dei suoi contro i campioni d'Italia. "In ogni gara ci sono episodi che si contestano - dice ancora Allegri -, io non l'ho mai fatto, altrimenti dovrei tornare indietro e dire che abbiamo preso contro due rigori su due fuorigioco, una volta a favore una volta contro. Io non commento, dico solo che abbiamo vinto una gara difficile contro un buonissimo Cagliari. Posso dire che il Cagliari non meritava di perdere, ma devo ribadire i complimenti ai miei".

01:20Calcio: Giulini, assurdo non dare rigore, torneo falsato

(ANSA) - ROMA, 6 GEN - "Oggi non possiamo giocarci la partita perché non ci danno un calcio di rigore evidente: spiegateci cosa dobbiamo pensare. È incredibile non vedere una cosa del genere, è assurdo: Calvarese può anche sbagliare, ma Banti al Var non può non segnalarglielo. È una cosa incredibile". Dai microfoni di Premium Sport il presidente del Cagliari Tommaso Giulini si sfoga dopo la fine del match con la Juve e critica pesantemente l'operato dell'arbitro Calvarese e dei suoi collaboratori per il presunto 'mani' di Bernardeschi. "Le spiegazioni che ho chiesto a Calvarese? Purtroppo non sono riuscito a ottenerle - dice ancora Giulini -. Non sono riuscito a capire, soprattutto da chi era al Var. Così non va bene, perché noi ci giochiamo la vita in ogni partita. Siamo bravi e buoni, ma non possiamo rimarcare che il campionato, almeno giù, è falsato. Chiedetelo anche al Crotone, cosa pensa del fallo di mano di Mertens. Quello che non esiste è che Banti non lo manda a rivedere".

00:21Calcio: Barzagli “queste vittorie ti fan vincere campionati”

(ANSA) - ROMA, 6 GEN - "L'esperienza mi insegna che queste sono vittorie importantissime, che ti fanno vincere i campionati: dobbiamo continuare così". Così il difensore della Juventus Andrea Barzagli, dopo il successo a Cagliari. "Sapevamo che sarebbe stata una partita tosta, noi siamo stati bravi a fare gol e a difenderlo. È stato un match emozionante, ma alla fine quello che conta è aver preso i tre punti", ha aggiunto il giocatore bianconero.

00:16Calcio: serie A, Cagliari-Juventus 0-1

(ANSA) - ROMA, 6 GEN - Una Juventus non brillante strappa a fatica una vittoria per 1-0 sul campo del Cagliari nel posticipo serale della prima giornata di ritorno di serie A, ultimo prima della sosta del campionato. Tre punti importanti che mantengono i bianconeri a -1 dal Napoli e fanno prevedere un duello-scudetto tra le fuggitive, con l'Inter e le romane già ben staccate in classifica. La Juve nel primo tempo colpisce una traversa e un palo con Dybala e Bernardeschi ma anche il Cagliari sfiora il gol su colpo di testa di Pavoletti e prende un palo con Farias. A inizio ripresa, Dybala esce per infortunio muscolare e poco dopo si fa male anche Khedira. Il Cagliari tiene e la Juve non punge ma al 29' Bernadeschi batte Rafael da due passi su traversone basso di Douglas Costa tra le proteste rossoblù per un fallo non segnalato su Pavoletti. Il Cagliari cerca il pareggio ma la Juve stringe i denti e riesce a difendere l'importante vittoria.

00:05Università: Giannini no responsabile per jet a Benigni

(ANSA) - PERUGIA, 6 GEN - Nessuna irregolarità amministrativa va ascritta all'ex rettore dell'Università per Stranieri di Perugia, Stefania Giannini (poi ministro), per i 16 mila euro spesi nel 2011 per un viaggio aereo di Roberto Benigni da Roma a Bruxelles per partecipare a uno degli eventi per i 150 anni dell'Unità d'Italia. La Corte dei conti dell'Umbria ha infatti respinto l'azione di responsabilità promossa dalla procura contabile nei suoi confronti. Stesso provvedimento per l'allora direttore generale dell'Ateneo perugino Antonella Bianconi. Secondo la Corte dei conti il comportamento di Giannini e Bianconi - si è appreso da ambienti legali - fu "legittimo e corretto". L'ex rettore era stata coinvolta in quanto l'Università per Stranieri era tra gli organizzatori dell'iniziativa in Belgio. Per la quale si occupò proprio del viaggio di Benigni noleggiando un Falcon. Di fronte al Parlamento europeo l'attore declamò Dante e parlò della Lingua italiana come fattore d'identità e unità nazionale. (ANSA).