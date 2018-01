Ultima ora

18:21Libera: intimidazione a don Stamile, coordinatore Calabria

(ANSA) - CETRARO (COSENZA), 7 GEN - Persone non identificate hanno messo in atto un'intimidazione ai danni di don Ennio Stamile, coordinatore per la Calabria di Libera. Mentre il sacerdote cenava in un ristorante di Cetraro, un centro dell'alto Tirreno cosentino, qualcuno ha legato allo specchietto retrovisore esterno della sua automobile un sacco del tipo usato per la spazzatura contenente la carcassa di un capretto. A cena con don Ennio, insieme ad alcuni scout, c'era il sindaco di Cetraro, Angelo Aita. Sono stati subito avvertiti i carabinieri, che sono giunti sul posto ed hanno sequestrato la carcassa del capretto. Don Ennio Stamile, ai militari, secondo quanto si é appreso, ha detto di non sapersi spiegare i motivi dell'intimidazione. Le indagini avviate dai militari, riguarda il movente dell'intimidazione, non escludono alcuna ipotesi. (ANSA).

17:34Tennis: corruzione, nel 2017 sono 13 i giocatori sanzionati

(ANSA) - ROMA, 7 GEN - Tredici giocatori sono stati sanzionati nel 2017 dopo le indagini della Tennis Integrity Unit (TIU). Cinque di loro sono stati squalificati (tre a vita, uno per 10 anni e uno per 7) per aver tentato di truccare delle partite (match fixing in termine tecnico), mentre gli altri casi riguardavano giocatori di bassa classifica mondiale che scommettevano sul tennis. Il numero di segnalazioni di match con situazioni di scommesse sospette è sceso lo scorso anno a 241 rispetto alle 292 del 2016, come indica il rapporto annuale della TIU ripreso in un articolo della BBC. Tali allerta non coincidono necessariamente con una condotta scorretta, ma possono indicare che potrebbe essersi verificata un'attività corrotta. Nel 2016 nove fra giocatori e ufficiali di gara erano stati squalificati, mentre nell'anno appena concluso nessun ufficiale è stato oggetto di squalifica.

17:29Calcio: Mahrez vicino a Liverpool, affare da 55 milioni

(ANSA) - ROMA, 7 GEN - Il Liverpool reinvestirà i 160 milioni di euro che riceverà dal Barcellona per Philippe Coutinho. Anzi, si può già dire che lo stia facendo visti gli 84 milioni pagati al Southampton per Virgil Van Dijk, che hanno fatto dell'olandese il difensore più caro della storia. Ora però serve qualcuno che possa coprire il buco lasciato da Coutinho, ed ecco che alcuni media del gruppo Bein Sports riportano che i Reds sarebbero vicini all'acquisto dal Leicester di Ruyad Mahrez, talento algerino inseguito a lungo, l'estate scorsa, dalla Roma. Fra i due club sarebbe già stata trovato un accordo sulla base di 49 milioni di sterline, pari a circa 55 milioni di euro. Mahrez firmerebbe con il suo nuovo club un contratto di quattro anni e mezzo, valido fino al 30 giugno del 2022.

17:19Iran: riunione Parlamento su proteste

(ANSA) - TEHERAN, 7 GEN - Il Parlamento iraniano si è riunito oggi a porte chiuse per esaminare le proteste avvenute nei giorni scorsi in numerose città dell'Iran. Responsabili della sicurezza hanno aggiornato l'assemblea su manifestazioni e condizioni di detenzione delle centinaia di persone arrestate. Lo ha riferito l'agenzia di stampa statale Irna. Secondo l'agenzia, durante la seduta straordinaria "e' stato messo in risalto che elementi stranieri, e in particolare gli Stati Uniti, hanno avuto un ruolo fondamentale nell'organizzare, fomentare e manipolare la recente sollevazione", ha detto Jalal Mirzarei, uno dei parlamentari. Gli Usa e Israele, ma anche l'Arabia Saudita e leader dell'Isis, hanno dichiarato apertamente il loro appoggio alle proteste cominciate lo scorso 28 dicembre a Mashhad, seconda città dell'Iran. Il Majles dell'Iran, ufficialmente Assemblea consultiva islamica o Parlamento iraniano, è l'organismo legislativo della Repubblica Islamica. Ha 290 seggi, che vengono assegnati dalle elezioni politiche.

17:13Acca Larentia: Roma,Corteo Casapound e presidio antifascista

(ANSA) - ROMA, 7 GEN - Corteo di Casapound oggi pomeriggio a Roma in occasione del 40esimo anniversario della strage di Acca Larentia, la strada che ospitava una sede dell'MSI dove il 7 gennaio del 1978 furono uccisi Franco Bigonzetti, Francesco Ciavatta e Stefano Recchioni. La manifestazione sfilerà nel quartiere San Giovanni da piazza Asti fino alla via che ospitava la sezione missina. Nello stesso quadrante della città è in programma un "presidio antifascista", lanciato sui social, davanti alla sede del comitato di quartiere Alberone. Gianni Alemanno ha lamentato l'assenza "di un rappresentante dell'amministrazione comunale grillina a depositare la corona. Era prevista la presenza del Presidente dell'Assemblea capitolina Marcello De Vito che ha comunicato all'ultimo al cerimoniale la sua assenza, inaccettabile comportamento del Campidoglio". Di "polemiche inutili" parla De Vito: "Ho avuto un malore, ma era presente la Polizia locale che ha deposto una corona".

16:47Figc: Tommasi lancia campagna social, tre idee per il calcio

(ANSA) - ROMA, 7 GEN - A tre settimane dall'assemblea elettiva da cui uscirà il nome del nuovo presidente della Federcalcio, Damiano Tommasi chiede suggerimenti agli iscritti di Facebook, Instagram e Twitter. Il numero uno dell'Assocalciatori, candidato alla poltrona di via Allegri, con un 'cinguettio' annuncia infatti il via di una vera e propria campagna sui social network intitolata "3 idee per il calcio" contraddistinta dall'hashtag #cambiamoilcalcio. "Ciao a tutti, iniziando il mio cammino verso le elezioni del 29 gennaio lancio questa campagna - scrive Tommasi -. Inviate attraverso i social le vostre idee per il calcio che verrà. Le tre che otterranno il maggior consenso mi impegnerò, da presidente Figc, a valutarne la fattibilità e a portarle avanti". In conclusione, poi, una semplice precisazione: "Ovviamente se una delle idee fosse 'te ne devi andare' non la prenderei in considerazione perché non potrei portare avanti le altre due".

16:40Esplosione fuori metro Stoccolma, 1 morto

(ANSA) - ROMA, 7 GEN - Una persona è morta e l'altra rimasta ferita in un'esplosione avvenuta fuori da una fermata della metropolitana a Stoccolma, secondo quanto reso noto dalla polizia svedese, secondo la quale per ora non c'è motivo di pensare che si tratti di terrorismo. La vittima è un uomo di 60 anni, rimasto ferito in modo grave quando gli è esploso in mano qualcosa che aveva raccolto a terra fuori dalla stazione di Varby Gard. La persona ferita è una donna di 45 anni, si legge sul britannico Telegraph. La polizia ha isolato la zona e sta conducendo indagini