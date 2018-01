Ultima ora

01:12A fuoco depositi rifiuti, colonna di fumo

(ANSA) - SAVONA, 7 GEN - Un vasto incendio è divampato questa sera intorno alle 21 all'interno di alcuni capannoni dell'azienda Fg Riciclaggi di Cairo Montenotte (Savona). La ditta opera nel settore del riciclo rifiuti. Secondo le prime informazioni a bruciare sarebbero due capannoni adibiti allo stoccaggio di materiale legnoso, di plastica e di pneumatici. Il timore tra gli abitanti è quello del disastro ambientale, a causa della densa colonna di fumo nero e del forte odore che si alza dai depositi. Sul posto stanno operando diverse squadre di vigili del fuoco e volontari della protezione civile.

00:29Cade sciando a Bormio, bimbo di 8 anni in rianimazione

- (ANSA) - BORMIO (Sondrio), 7 GEN - Una rovinosa caduta sulla neve, forse in quel tratto parzialmente ghiacciata, e un baby-sciatore di 8 anni è finito all'ospedale di Brescia, reparto Rianimazione pediatrica, in conseguenza di gravi traumi, cranico e facciale. Soccorso dagli agenti della Polizia di Stato è stato imbarellato e poi, dopo le prime più urgenti cure, caricato sull'eliambulanza del 118. L'incidente è avvenuto oggi pomeriggio su una pista da sci del comprensorio di Bormio (Sondrio). Il bambino, di 8 anni, è ora ricoverato nel nosocomio bresciano in prognosi riservata. Secondo i primi accertamenti dei poliziotti, il piccolo avrebbe perso il controllo degli sci - forse per l'eccessiva velocità - finendo a terra, senza intervento di altri sciatori.

22:49Iran: al bando insegnamento dell’inglese in scuole primarie

(ANSA) - ROMA, 7 GEN - L'Iran ha messo al bando la lingua inglese nelle scuole primarie dopo il monito lanciato da leader islamici secondo i quali l'insegnamento precoce di questa lingua spiana la via "a un'invasione culturale" occidentale. Lo scrivono i media inglesi citando un discorso televisivo di Mehdi Navid-Adham, capo dell'alto consiglio per l'educazione in Iran. "Insegnare l'inglese nelle scuole primarie governative e non governative è contro le leggi e le regole - ha detto Mehdi Navid-Adham - Il presupposto è che nell'istruzione primaria degli studenti siano poste le basi della cultura iraniana". In Iran l'insegnamento dell'inglese di norma comincia nella scuola secondaria, a 12-14 anni, ma alcune scuole primarie mettono in programma l'inglese anche prima. Inoltre alcuni bambini lo studiano in orario post-scolastico mentre i figli delle famiglie più ricche lo studiano nelle scuole private. I leader islamici hanno spesso lanciato moniti sul pericolo di una "invasione culturale".

21:48Pallavolo: Serie A/1 donne, risultati e classifica

(ANSA) - ROMA, 7 GEN - Risultati della seconda giornata di ritorno del campionato di serie A/1 donne di pallavolo, Samsung Cup: Il Bisonte Firenze - Imoco Conegliano 1-3 Liu Jo Modena - Foppapedretti Bergamo 3-0 Pomì Casalmaggiore - Savino Scandicci 3-1 Lardini Filottrano - E-Work Busto Arsizio 3-2 Sab Legnano - Saugella Monza 0-3 Igor Gorgonzola Novara - Cicero Pesaro 3-2 - Classifica: Conegliano 35; Novara 32; Scandicci 27; Busto Arsizio 25; Monza 22; Modena 21; Pesaro 19; Firenze 14; Casalmaggiore 13; Legnano 11; Bergamo 9, Filottrano 6.

21:17Calcio:Fa Cup, sorpresa Nottingham Forest, elimina l’Arsenal

(ANSA) - ROMA, 7 GEN - Nel terzo turno di FA Cup il Tottenham, prossimo avversario della Juve in Champions, elimina il Wimbledon vincendo 3-0 (con una doppietta di Kane e gol di Vertonghen). Flop dell'Arsenal, vincitore nella scorsa stagione: i Gunners, battuti dal Nottingham Forest (squadra che milita i Championship) per 4-2 e vengono eliminati. All'iniziale vantaggio di Lichaj risponde Mertesacker, ma nel finale del tempo è ancora il difensore statunitense a riportare avanti la squadra di casa. Nel secondo tempo due calci di rigore, realizzati da Brereton e Dowell, regalano un pomeriggio di gloria al Nottingham. Inutile la rete di Welbeck. Il Newport County, club di League Two (quarta divisione) elimina il Leeds United (Championship), vincendo 2-1. Ospiti in vantaggio dopo nove minuti con Gaetano Berardi. Il pareggio arriva al 76' con un'autorete di Shaugnessy. Poi quando le squadre sembrano avviarsi verso il replay è McCoulsky a regalare al Newport il passaggio del turno.

20:44Germania: Becker denuncerà membro Afd per insulti al figlio

(ANSA) - BERLINO, 07 GEN - Boris Becker reagisce personalmente agli insulti razzisti dell'esponente di Afd a suo figlio Noah e annuncia un'azione legale contro Jens Maier, il deputato della destra oltranzista, che ha definito il ragazzo su Twitter "un piccolo mezzo negro". "È tempo di alzarsi, di farsi sentire e andare per strada. Qui e in tutto il mondo", ha affermato Becker, in un intervento sulla Welt am Sonntag. Secondo l'ex campione di tennis, gente come Maier, che ha poi cancellato le sue parole dal social network, "sa quello che fa". Non è la prima volta che quelli di Afd rilasciano dichiarazioni di questo calibro, per poi prenderne le distanze, ha affermato. Becker racconta che il figlio è stato "duramente colpito" dall'episodio, ma aggiunge di essere "più emotivo di lui" nella reazione: Noah, infatti, "vuole rispondere con l'amore all'odio". Nei giorni scorsi il portavoce di Afd Joerg Meuthen aveva ammesso che le affermazioni di Maier fossero "razziste", sostenendo che il razzismo "non viene tollerato" nel partito.

20:30Ghiaccio: europei velocità, Italia super,oro-argento azzurre

(ANSA) - ROMA, 7 GEN - Grande Italia agli Europei di pattinaggio di velocità a Kolomna. Francesca Lollobrigida e Francesca Bettrone hanno confezionato una storica doppietta oro-argento nella Mass Start femminile. A completare la giornata il secondo posto di Andrea Giovannini nella prova maschile. La Lollobrigida ha vinto il titolo continentale in 8:38.69, precedendo di 5 centesimi la compagna di squadra Bettrone e di 64 centesimi l'austriaca Vanessa Herzog, al termine di una gara dominata dalle azzurre. Giovannini, invece, è stato superato solo dall'olandese Blokhuijsen, che ha chiuso in 8:23.19, precedendolo di 9 centesimi. Terzo e medaglia di bronzo il russo Zakharov.