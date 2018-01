Ultima ora

19:02Mondiali: a Coverciano raduno arbitri

(ANSA) - ROMA, 8 GEN - La Fifa ha scelto il centro tecnico federale di Coverciano per il raduno arbitrale di preparazione al Mondiale 2018, in programma ad aprile. Lo ha anticipato il direttore generale della Federcalcio, Michele Uva, in occasione della relazione al consiglio federale di oggi. Uva ha anche aggiornato il consiglio sull'ultimazione dei lavori per il centro permanente Var a Coverciano, attivo da alcuni giorni.

18:46Maltempo: Vda, possibili valanghe mai viste in precedenza

(ANSA) - AOSTA, 8 GEN - "Possono raggiungere il fondovalle sia con la componente nubiforme sia con la densa, e in alcuni casi superare i limiti storici conosciuti" le valanghe spontanee previste martedì 9 - sopra il limite del bosco - dal bollettino dell'Ufficio neve e valanghe della Regione Valle d'Aosta. Il pericolo sale infatti all'eccezionale grado 5-molto forte (su una scala da 1 a 5) nelle vallate del Gran Paradiso, medie e alte valli del Lys e Ayas e alta Valtournenche, e a 4-forte sul resto del territorio. A quote più basse, "sotto i 2.300-2.500 metri sono probabili molte valanghe di neve bagnata anche di fondo di medie dimensioni in grado di raggiungere la viabilità di fondovalle". La situazione è "molto pericolosa per le attività escursionistiche e scialpinistiche/fuoripista". La situazione "è più critica in particolare nel sud e nell'est della regione, dove i quantitativi di neve fresca a fine episodio possono superare i due metri oltre i 2.100-2.300 m e dove sono probabili grandi valanghe". (ANSA).

18:44Galletti, Roma non può permettersi un’emergenza rifiuti

(ANSA) - ROMA, 8 GEN - "Roma non può permettersi un'emergenza rifiuti come quella che si sta prefigurando ancora una volta. Se da una parte vedo tanta solidarietà istituzionale da alcune Regioni, penso innanzitutto all'Emilia Romagna come anche all'Abruzzo, dall'altra devo segnalare logiche che nulla hanno a che vedere con la gravità e l'urgenza del problema". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente, Gian Luca Galletti, in un comunicato. L'assessore ai Rifiuti e all'Ambiente della Regione Lazio, Mauro Buschini intanto spiega che "il Piano Regionale di gestione dei rifiuti è in via di aggiornamento, ma fermo a causa delle mancate risposte di Roma Capitale e della sua Città Metropolitana, che dovevano arrivare entro il 30 settembre 2017".

18:43Terremoto: Enrico Brignano domani ad Amatrice

(ANSA) - RIETI, 8 GEN - Enrico Brignano sarà domani ad Amatrice (Rieti) per la posa della prima pietra della nuova struttura comunale che l'artista ha contribuito a donare al Comune reatino colpito dal terremoto. "La struttura - spiega in una nota il sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi - sorgerà nello spiazzo che per mesi ha ospitato il Centro Operativo Intercomunale, che ha gestito l'emergenza post sisma, proprio all'interno del Parco don Minozzi. Quell'area che per mesi è stata il simbolo dell'emergenza, da oggi diventa un luogo della speranza nel futuro. Ringrazio di cuore Enrico e tutte le persone che lo hanno aiutato ad aiutarci. Lo aspetto domani ad Amatrice - conclude il sindaco di Amatrice - e lo abbraccerò con affetto insieme alla mia gente".(ANSA).

18:41Botte e insulti a figlia ‘Cenerentola’, genitori condannati

(ANSA) - ASTI, 8 GEN - Sono stati condannati rispettivamente a tre anni e otto mesi e tre anni e quattro mesi padre e madre della bambina di 10 anni ridotta dalla sua stessa famiglia, nell'Astigiano, a 'Cenerentola'. È la sentenza di primo grado, disposta con rito abbreviato dal giudice del tribunale di Asti, Alberto Giannone, per i genitori macedoni di 46 e 36 anni. La piccola Sara (nome di fantasia) veniva sistematicamente maltrattata, da qui il nome 'Cenerentola' dato all'operazione condotta nel 2016 dai militari della Compagnia di Canelli. La piccola veniva picchiata, in alcuni casi con bastoni e oggetti contundenti, e riceveva spesso insulti, umiliazioni e minacce di morte. "Ti carico in macchina e ti butto come immondizia", "ti porto in montagna e ti faccio mangiare da lupi e cinghiali" erano alcune delle frasi che secondo l'accusa le venivano rivolte. Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore di Asti, Donatella Masia, erano partite da una segnalazione della scuola che frequentava la bambina. (ANSA).

18:39Ostia: chiesto giudizio per Roberto Spada

(ANSA) - ROMA, 8 GEN - I pm di Roma hanno chiesto il rinvio a giudizio per Roberto Spada e per il suo presunto complice, Ruben Nelson Alvez del Puerto, per l'aggressione di un giornalista e di un operatore della Rai avvenuta il 7 novembre scorso ad Ostia, quartiere del litorale romano. Nei loro confronti l'accusa è di lesioni e violenza privata aggravate dal "metodo mafioso". L'udienza davanti dal gup Maria Paola Tomaselli è fissata per 23 gennaio. I giornalisti furono aggrediti dopo che avevano rivolto a Spada alcune domande sui suoi legami con Casapound. L'esponente dell'omonimo clan sferrò una violenta testata al reporter causandogli la rottura del setto nasale. Per i pm della Dda, Giovanni Musarò e Ilaria Calò, si tratta di una "condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazione e quella conseguente intimidazione propria delle organizzazioni mafiose". I due si trovano nelle carceri di massima sicurezza di Tolmezzo (Spada) e di Nuoro (del Puerto).

18:18Lombardia: Renzi, ora partita più aperta che mai

(ANSA) - ROMA, 8 GEN - "Dopo la decisione del Presidente Maroni, la partita della Regione Lombardia è più aperta che mai. Forse non è mai stata così alla portata del Pd e del centrosinistra, anche grazie a un candidato forte e solido come Giorgio Gori. Chi tra i lombardi che seguono questa pagina ha voglia di #faremeglio contatti Giorgio, si metta in moto, dia una mano. Saranno due mesi bellissimi, stavolta si può fare. Avanti insieme". Così Matteo Renzi su fb dopo il ritiro di Roberto Maroni dalla corsa in Lombardia.