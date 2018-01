Ultima ora

18:18Lombardia: Renzi, ora partita più aperta che mai

(ANSA) - ROMA, 8 GEN - "Dopo la decisione del Presidente Maroni, la partita della Regione Lombardia è più aperta che mai. Forse non è mai stata così alla portata del Pd e del centrosinistra, anche grazie a un candidato forte e solido come Giorgio Gori. Chi tra i lombardi che seguono questa pagina ha voglia di #faremeglio contatti Giorgio, si metta in moto, dia una mano. Saranno due mesi bellissimi, stavolta si può fare. Avanti insieme". Così Matteo Renzi su fb dopo il ritiro di Roberto Maroni dalla corsa in Lombardia.

18:18Lombardia: Leu, non riapriamo a Gori, mercoledì candidato

(ANSA) - MILANO, 8 GEN - "Non ci sono le condizioni politiche per riaprire" con il Pd: il consigliere regionale Onorio Rosati ha spiegato così che Liberi e Uguali conferma l'intenzione di presentare un proprio candidato alla presidenza della Lombardia, e quindi di non sostenere Giorgio Gori, che, dopo l'addio alla competizione di Roberto Maroni, ha ribadito che la porta al movimento guidato da Pietro Grasso è "spalancata". Mercoledì a Sesto San Giovanni (Milano) si terrà l'assemblea regionale di Leu con Grasso presente e in quell'occasione, spiega Rosati, si saprà chi è "il candidato presidente".

18:17++ Maltempo: valanga su strada, anche Cogne è isolata ++

(ANSA) - AOSTA, 8 GEN - Una valanga è caduta nel pomeriggio sulla strada regionale di Cogne, poco prima del capoluogo, in Valle d'Aosta. La massa di neve è scesa all'altezza della frazione di Epinel. La strada regionale è stata chiusa e la località turistica valdostana è attualmente isolata. Sono in corso le operazioni, anche con l'ausilio dei vigili del fuoco, per rimuovere la valanga dalla sede stradale. (ANSA).

18:07Malaysia: voto, ex premier Mahathir candidato opposizione

(ANSA) - BANGKOK, 8 GEN - L'ex primo ministro malese Mahathir Mohamad (92 anni) alle prossime elezioni sarà candidato premier della coalizione di opposizione al blocco di potere con cui lo stesso Mahathir governò la Malaysia dal 1981 al 2003. L'annuncio dell'Alleanza della speranza - il nuovo nome della coalizione - è stato fatto in vista delle elezioni che dovranno tenersi entro agosto. L'opposizione parte sfavorita, anche perché il Fronte nazionale con l'attuale premier Najib Razak è al potere dall'indipendenza ottenuta nel 1957. Uno scandalo di corruzione che ha avuto al centro Najib - sul cui conto bancario furono trasferiti 700 milioni di dollari dall'Arabia Saudita - ha scalfito solo in parte il solido consenso di cui il governo gode tra la maggioranza malay musulmana. Se vincesse, Mahathir diventerebbe il premier più anziano del mondo. Negli ultimi anni l'ex uomo forte si è guadagnato la fama di battitore libero che dice le cose come stanno sugli affari di potere.

18:03Giovane morta dissanguata a Bari, acquisito video caduta

(ANSA) - BARI, 08 GEN - C'è un video che immortala la caduta di Angela De Rosa, la 20enne barese madre di un bimbo di 4 mesi morta per dissanguamento nella notte fra sabato e domenica scorsa dopo aver infranto la vetrata di un portone che le ha reciso l'arteria femorale. I Carabinieri che indagano sulla vicenda, coordinati dal pm Bruna Manganelli, hanno acquisito il video della telecamera posta all'esterno del portone. La ragazza è caduta all'interno, mentre usciva, e dalle immagini si vede la sua gamba che infrange la vetrata. Il video potrebbe aiutare a ricostruire la dinamica dei fatti. Inoltre, in queste ore vengono ascoltati familiari e amici della giovane. Il compagno 22enne della vittima che era con lei, ha raccontato che intorno alle 20 di sabato sera stavano uscendo dalla casa dei genitori, nel quartiere Catino. Il ragazzo ha detto anche che avevano litigato poco prima e che, andando via, lei avrebbe perso l'equilibrio finendo contro il portone a vetri. È stato lui stesso a soccorrerla, portandola al pronto soccorso.

18:01Picchiano giovane madre che li rimprovera,scoperta baby gang

(ANSA) - TORINO, 8 GEN - Aggressioni, droga, armi e abuso di alcol: sono nove i minori denunciati dai carabinieri nei controlli effettuati negli ultimi mesi presso il centro commerciale Le Gru, alle porte di Torino. Scoperta una vera e propria baby gang, formata da studenti tra i 15 e i 17 anni, che ha aggredito una giovane mamma davanti al figlio terrorizzato. La violenza, per la quale sono stati denunciati quattro giovani, nel parcheggio multipiano del centro commerciale. La 'colpa' della mamma aggredita quella di averli invitati a non essere scurrili e a non bestemmiare. Nell'ambito dello stesso servizio, tra ottobre e dicembre, i militari hanno denunciato un 17enne perché in possesso di una pistola scacciacani, priva di tappo rosso, e di un coltello a serramanico. Quattro studentesse di 14 anni sono state invece denunciate per furto in concorso. Sono stati infine segnalati alla Prefettura come assuntori di droga 7 minori ai quali i carabinieri, con il cane antidroga Quark, hanno trovato addosso della marijuana. (ANSA).

17:58A bordo scuolabus erano in 28, due codici rossi

(ANSA) - MANTOVA, 8 GEN - A bordo dello scuolabus, un pullman dell'Apam da 50 posti, c'erano 28 bambini (e non 50 come comunicato in un primo momento). Sei di loro sono già arrivati al pronto soccorso di Mantova, tre in codice giallo e tre in codice verde. Le loro ferite non destano preoccupazioni. Sono stati trasportati, invece, con l'elisoccorso all'ospedale di Brescia, in codice rosso, ma non sono in pericolo di vita, l'autista del pullman, colto forse da un malore, e una bambina con un trauma cranico. Sul posto dell'incidente è stato allestito un posto medico avanzato per la cura degli altri 20 bambini, tutti non gravi e per i quali è stato deciso di non inviarli al pronto soccorso dell'ospedale.