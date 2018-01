Ultima ora

01:57++ Slavina su condominio a Sestriere, nessun ferito ++

(ANSA) – TORINO, 9 GEN – Una slavina si è abbattuta in serata su una casa di Sestriere. La neve, oltre un metro quella caduta nelle ultime 24 ore, ha sfondato porte e finestre del condominio Bellenuove, in via Terzo Reggimento Alpini. I carabinieri hanno evacuato sette famiglie. Nessuno – informa il Comando provinciale dell'Arma – è rimasto ferito. L'edificio si trova a poca distanza dalla provinciale 23 della Val Chisone chiusa al traffico fino a domani mattina per il rischio slavine. (ANSA).

01:55Tunisia: proteste carovita, 1 morto in scontri polizia

(ANSAmed) - TUNISI, 09 GEN - Le tensioni e gli scontri tra giovani manifestanti e polizia, questa sera, in oltre dieci città della Tunisia in segno di protesta contro il carovita e gli aumenti della finanziaria 2018, hanno causato una vittima tra i manifestanti a Tebourba. Lo riferisce il ministero della Sanità.La vittima è un uomo di 43 anni, Khemaies Yeferni, soccorso prima all'ospedale locale di Tebourba è poi trasferito all'ospedale Rabta di Tunisi. Secondo fonti mediche il giovane sarebbe arrivato in stato di asfissia all'ospedale con ferite sul corpo. Disordini in particolare vengono segnalati a Kasserine, Thala, Feriana, Sbeitla, Tebourba, nel governatorato della Manouba, non distante dalla capitale ed anche a Citè Etthadamen, sobborgo popolare di Tunisi dove un gruppo di giovani ha tentato di saccheggiare un supermercato, fatto che ha costretto la polizia a far uso di gas lacrimogeni. In giornata le manifestazioni avevano interessato anche la città di Sidi Bouzid.

00:29Calcio: esordio senza intoppi per la Var britannica

(ANSA) - LONDRA, 8 GEN - Debutto senza intoppi né interruzioni per la VAR inglese: nessun intervento della moviola nella sfida di Fa Cup tra Brighton e Crystal Palace. In ritardo rispetto ad altre federazioni (come quelle di Italia e Germania), anche la Fa ha infine deciso di aprire alla tecnologia in campo. Ma nella sua prima partita ufficiale, questa sera in occasione dell'ultima gara di terzo turno di Coppa d'Inghilterra, non ci sono state situazioni controverse o dubbiose che hanno richiesto l'analisi video da parte della regia d arbitri che hanno seguito l'incontro da Londra.

00:14California: 21.000 evacuati per incendi

(ANSA) - NEW YORK, 8 GEN - Circa 21.000 persone sono state evacuate in California, nella contea di Ventura, nelle aree colpite nelle settimane scorse dal maggiore incendio nella storia dello stato. L'ordine di evacuazione e' scattato in attesa di della prima ondata di maltempo della stagione, con forti piogge nelle prossime ore. Proprio le previste precipitazioni potrebbe creare allagamenti, complicando la situazione già difficile nelle aree devastate dal fuoco.

00:12Calcio: Aubameyang megaofferta dalla Cina, 72 mln a Borussia

(ANSA) - ROMA, 8 GEN - Secondo i media cinesi, l'attaccante gabonese del Borussia Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang, sarebbe a un passo dal lasciare il club giallonero per approdare nella Super League cinese per indossare la maglia del Guangzhou Evergrande. I vincitori degli ultimi sette campionati pagherebbero ben 72 milioni di euro per il trasferimento della 'Pantera' che nell'estate scorsa non aveva escluso una possibilità del genere. "So che molte persone sostengono che andare a giocare in Cina sarebbe un passo indietro, ma io credo che chiunque abbia avuto un'offerta del genere penserebbe diversamente". Il 28enne attaccante in questa stagione ha segnato 13 gol in 15 partite di Bundesliga. Nelle ultime due stagioni, sempre col Borussia Dortmund, ne aveva messi a segno rispettivamente 31 e 25.

00:11Italiano scomparso a Panama, ex compagna lo crede morto

(ANSA) - TORINO, 8 GEN - Sembra sempre più avvolta nel mistero la scomparsa di Furio Ferrari, l'ex chirurgo plastico torinese residente da diversi anni a Panama di cui si sono perse le tracce lo scorso 26 novembre. Da tempo aveva lasciato la carriera sanitaria per occuparsi di transizioni immobiliari. La sua ex compagna torinese, Virginia Sanchesi, e i suoi tre figli, uno avuto proprio con la Sanchesi, gli altri due con la prima moglie, hanno sporto denuncia presso la Questura di Torino il 13 dicembre e oggi si appellano alla Farnesina perché, attraverso l'ambasciata italiana a Panama, li aiuti a capire cosa è successo. "Credo sia morto, insieme alla sua ultima moglie, una manager messicana di 48 anni - dice Sanchesi - sia perché dal 26 novembre non ha più dato notizie a nessuno, sia perché, tramite Facebook, abbiamo appreso che sua moglie è morta e che si sono svolti i suoi funerali il 26 dicembre a Panama. Inoltre ad un amico comune il 26 novembre aveva scritto 'sono in Messico, sto partendo per Panama, spero di tornare".(ANSA).

23:55Incendi: fiamme in appartamento a Prato, 3 feriti, uno grave

(ANSA) - PRATO, 8 GEN - Un grosso incendio si è sviluppato questa sera in un appartamento di due piani in via Marini a Prato, nella Chinatown della città. Tre le persone già trasportate al pronto soccorso: un uomo, secondo le prime informazioni, è stato trasferito dal 118 in codice rosso all'ospedale di Prato. Altre due persone, un uomo e una donna, sono state ricoverate rispettivamente a Prato, e all'ospedale di Careggi a Firenze, ma non sarebbero in pericolo di vita. Complessivamente il 118 ha assistito 11 persone, molte delle quali intossicate dal fumo. I vigili del fuoco, intervenuti anche dal distaccamento di Montemurlo, hanno evacuato con l'ausilio dell'autoscala sei persone. Tutti i feriti e gli intossicati sarebbero di origine cinese.