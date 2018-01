Ultima ora

19:24Bagno di folla per Harry e Meghan in visita a Brixton

(ANSA) - LONDRA, 9 GEN - Centinaia di persone hanno accolto a Brixton, nel sud di Londra, il principe Harry e la fidanzata Megan Markle che hanno visitato la radio locale Reprezent FM, molto impegnata nella formazione dei giovani. Prima di entrare negli studios, la promessa sposa del principe ha salutato e mandato baci ai tanti fan dei reali e curiosi accorsi per l'occasione. I due hanno poi incontrato i dj e gli organizzatori dell'emittente. Il loro arrivo è stato annunciato ai microfoni della radio dalla conduttrice Gloria Beyi che stava trasmettendo in diretta. Per la nuova coppia reale, sottolineano i media del Regno, si è trattato del primo impegno ufficiale dell'anno.

19:21Maltempo: portiere Chievo bloccato a Sestriere, stiamo bene

(ANSA) - TORINO, 9 GEN - "Siamo stati senza corrente, bloccati in hotel, però stiamo bene". E' il racconto di Stefano Sorrentino, portiere del Chievo Verona che ha approfittato della sosta del campionato per trascorrere alcuni giorni di vacanza al Sestriere, ospite di un albergo della nota località sciistica colpita da una fitta nevicata che ha causato anche una valanga su un condominio. Il calciatore ha pubblicato sul suo profilo Twitter anche un video per testimoniare gli effetti del maltempo, le auto sommerse dalla neve e i trattori in azione per ripulire le strade.(ANSA).

19:19Iran: Khamenei, Trump pagherà per le sue azioni folli

(ANSA) - ROMA, 9 GEN - La Guida Suprema dell'Iran, l'ayatollah Seyyed Ali Khamenei ha lanciato un avvertimento agli Usa e a Donald Trump, dopo le proteste dei giorni scorsi che il regime sostiene siano state etero-dirette. "Avete inflitto danni all'Iran in questi giorni e questo non rimarrà senza risposta", ha detto, parlando da Qom per l'anniversario della rivolta contro lo scià il 9 gennaio '78. Ed il presidente Usa pagherà, scrive l'agenzia iraniana Fars citando ancora Khamenei, il prezzo delle sue folli azioni teatrali.

19:11Calcioscommesse: udienza a Bologna per Signori, Mauri, Doni

(ANSA) - BOLOGNA, 9 GEN - Riparte da una nuova udienza preliminare fissata per il 22 febbraio a Bologna il processo sul calcioscommesse con 32 imputati, tra cui gli ex azzurri Beppe Signori, Cristiano Doni e Stefano Mauri. Ad aprile il tribunale di Cremona aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale, sostenendo che Bologna è il luogo in cui si è manifestata e realizzata l'operatività delle due principali associazioni a delinquere ipotizzate nell'inchiesta sullo scandalo esploso nel 2011 con diversi arresti. Ricevuti gli atti, la Procura bolognese con il Pm Roberto Ceroni ha chiesto nuovamente il giudizio. Al vaglio del Gup Francesca Zavaglia, anche le posizioni di ex calciatori come Stefano Bettarini, Mauro Bressan, Kewullay Conteh, Luigi Sartor e dell'attuale attaccante del Chievo Sergio Pellissier. Le due associazioni di scommettitori, la prima con Signori, Doni e Bettarini, la seconda con l'ex capitano della Lazio Mauri, sono "fortemente interconnesse", per i giudici, tanto da stabilire un'unica struttura. (ANSA).

19:03Figc: accordo per assistenza medica

(ANSA) - ROMA, 9 GEN - La Federazione Italiana Gioco Calcio e l'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni hanno siglato un accordo quadro per l'assistenza medica delle 19 Nazionali di Calcio, Calcio a 5 e Beach Soccer: i calciatori e le calciatrici di tutte le squadre azzurre potranno così beneficiare dei servizi dell'Imss, che negli anni ha sviluppato un'esperienza d'eccellenza nella preparazione olimpica.

18:54Calcio: Coutinho e altri ironia Spagna su Inter sprecona

(ANSA) - ROMA, 9 GEN - Da Ronaldo a Coutinho, passando per Roberto Carlos, Pirlo e Bergkamp. Assi del pallone mai sbocciati all'Inter e lasciati andar via a trovar gloria e fortuna in altre squadre. E' l'amara fotografia del mercato nerazzurro degli ultimi 20-30 anni su cui ironizza il giornale spagnolo As partendo dall'ultimo acquisto faraonico del Barcellona e titolando: 'l'Inter, un club specializzato nel perdere i suoi 'crack''. ''Qualcuno nella dirigenza dell'Inter - scrive As - starà piegando la testa dopo i 160 milioni di euro pagati dal Barcellona per Coutinho. Solo cinque anni fa, nel mercato invernale 2013, lasciò il club nerazzurro andando al Liverpool per soli 13 milioni di euro". Nella gallery, si ricorda il 'Fenomeno' Ronaldo, ceduto al Real dopo il doppio infortunio e poi diventato campione del mondo per club; e Andrea Pirlo, una breve stagione in nerazzurro nel '98 prima della consacrazione con la maglia di Milan, Juve e nazionale italiana.

18:53Disabile morta di stenti: parroco, non hanno aperto porta

(ANSA) - BARI, 09 GEN - "Per anni ho tentato di entrare in quella casa per aiutarli, ma nessuno ha mai aperto la porta". A parlare è don Giancarlo Carbonara, parroco della chiesa dei Santi Medici Cosimo e Damiano, la parrocchia di Polignano a Mare che si trova a poche decine di metri dalla casa dove è morta, forse di stenti, una 31enne disabile che viveva in condizioni di assoluto degrado igienico-Sanitario con i genitori. "Non conoscevo la ragazza e nemmeno i genitori ma alcuni parrocchiani - spiega don Giancarlo all'ANSA - mi avevano raccontato che da tanti anni lei non usciva, e nessuno sapeva niente del perché. Mi avevano anche segnalato la situazione di difficoltà della famiglia, ma non avremmo mai immaginato tanto degrado". Il sacerdote racconta di aver "più volte bussato a quel portone chiuso, ma nessuno ha mai aperto e nemmeno risposto. Tutti si sono mossi per questa situazione, istituzioni e chiesa, - continua don Giancarlo - ma si può aiutare solo chi apre le porte"