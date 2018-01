Ultima ora

18:54Calcio: Coutinho e altri ironia Spagna su Inter sprecona

(ANSA) - ROMA, 9 GEN - Da Ronaldo a Coutinho, passando per Roberto Carlos, Pirlo e Bergkamp. Assi del pallone mai sbocciati all'Inter e lasciati andar via a trovar gloria e fortuna in altre squadre. E' l'amara fotografia del mercato nerazzurro degli ultimi 20-30 anni su cui ironizza il giornale spagnolo As partendo dall'ultimo acquisto faraonico del Barcellona e titolando: 'l'Inter, un club specializzato nel perdere i suoi 'crack''. ''Qualcuno nella dirigenza dell'Inter - scrive As - starà piegando la testa dopo i 160 milioni di euro pagati dal Barcellona per Coutinho. Solo cinque anni fa, nel mercato invernale 2013, lasciò il club nerazzurro andando al Liverpool per soli 13 milioni di euro". Nella gallery, si ricorda il 'Fenomeno' Ronaldo, ceduto al Real dopo il doppio infortunio e poi diventato campione del mondo per club; e Andrea Pirlo, una breve stagione in nerazzurro nel '98 prima della consacrazione con la maglia di Milan, Juve e nazionale italiana.

18:53Disabile morta di stenti: parroco, non hanno aperto porta

(ANSA) - BARI, 09 GEN - "Per anni ho tentato di entrare in quella casa per aiutarli, ma nessuno ha mai aperto la porta". A parlare è don Giancarlo Carbonara, parroco della chiesa dei Santi Medici Cosimo e Damiano, la parrocchia di Polignano a Mare che si trova a poche decine di metri dalla casa dove è morta, forse di stenti, una 31enne disabile che viveva in condizioni di assoluto degrado igienico-Sanitario con i genitori. "Non conoscevo la ragazza e nemmeno i genitori ma alcuni parrocchiani - spiega don Giancarlo all'ANSA - mi avevano raccontato che da tanti anni lei non usciva, e nessuno sapeva niente del perché. Mi avevano anche segnalato la situazione di difficoltà della famiglia, ma non avremmo mai immaginato tanto degrado". Il sacerdote racconta di aver "più volte bussato a quel portone chiuso, ma nessuno ha mai aperto e nemmeno risposto. Tutti si sono mossi per questa situazione, istituzioni e chiesa, - continua don Giancarlo - ma si può aiutare solo chi apre le porte"

18:50Coree: lo stupore dell”italiano’ Park

(ANSA) - ROMA, 9 GEN - "Questo riavvicinamento è stato una sorpresa, non ce lo aspettavamo. Speriamo sia una festa per lo sport e per i coreani, parenti divisi che potranno riabbracciarsi. E non solo una occasione di propaganda": c'e' voglia di dialogo e di riabbracciare i propri fratelli oltre confine nelle parole di Park Yong Ghil, ds della federazione italiana di taekwondo, lo sport nazionale delle due Coree. Nato in Corea Sud e 'italiano' d'adozione sportiva, Park accoglie con un pò di stupore l'apertura del Nord e al Nord in vista dei Giochi invernali: tra le iniziative, una squadra mista di atleti di Nord e Sud che si esibiranno insieme nella cerimonia d'apertura. "Il nostro sport più amato - prosegue Park - ci dà la possibilità di riaprire le linee di comunicazione con il Nord. Speriamo di poter riabbracciare un giorno i nostri parenti e di allontanare definitivamente la minaccia di una guerra visto che loro hanno la bomba atomica. Ben venga tutto questo e facciamo in modo che il dialogo continui grazie anche al nostro sport".

18:31‘Ndrangheta: sei arresti anche in Emilia in indagine ‘Stige’

(ANSA) - BOLOGNA, 9 GEN - Con sei arresti, fra custodie cautelari in carcere e ai domiciliari, ha toccato anche l'Emilia l'operazione 'Stige' della Dda di Catanzaro contro la 'ndrangheta, condotta dai Carabinieri del Ros e da quelli del Comando provinciale di Crotone. Gli investigatori con queste misure hanno colpito anche le ramificazioni al Nord delle attività della cosca Farao-Marincola, ritenuta una delle più potenti della Calabria. Nella lista dei 169 indagati diffusa dagli stessi investigatori, fra i destinatari di ordinanza di custodia in carcere ci sono Aldo Marincola, 33 anni, nato in Germania e residente a Parma; Fabio Potenza, 30, nato a Cirò Marina (Crotone) e residente a Parma; Francesco Bonesse, 47, nato a Melissa (Crotone) e residente a Reggio Emilia; Franco Gigliotti, 49, nato a Crucoli (Crotone) residente a Parma e domiciliato a Montechiarugolo (Parma). Agli arresti domiciliari sono finiti Andrea Grillini, 40, nato a Bologna e residente a Monterenzio (Bologna) e Roberto Botti, 51, nato e residente a Modena.(ANSA).

18:31Arabia Saudita: Amnesty chiede rilascio blogger frustato

(ANSA) - BEIRUT, 9 GEN - Amnesty International ha lanciato oggi una campagna per chiedere la liberazione del blogger saudita Raif Badawi, nel terzo anniversario della sua fustigazione "per avere aperto un sito dedicato al dibattito sociale e politico". Badawi, condannato a mille frustate e dieci anni di reclusione, ha ricevuto le prime 50 frustate il 9 gennaio del 2015. Da allora non è più stato sottoposto alla pena corporale, ma a tutt'oggi rimane in carcere. "Se le autorità dell'Arabia Saudita sono veramente impegnate ad attuare riforme e cambiamenti positivi, devono immediatamente rilasciare Raif Badawi e tutti i prigionieri di coscienza che sono detenuti semplicemente per avere diffuso liberamente le loro opinioni", ha affermato Samah Hadid, direttore delle campagne di Amnesty International per il Medio Oriente.

18:27Macron in Cina, accordo per aprire museo Pompidou a Shanghai

(ANSA) - PARIGI, 9 GEN - In visita di Stato il Cina, il presidente francese Emmanuel Macron, ha annunciato oggi la conclusione di un accordo diplomatico per l'apertura di una filiale del Centre Pompidou (il celebre Museo d'arte moderna e contemporanea di Parigi) a Shanghai. L'inaugurazione del Centre Pompidou asiatico è prevista per il 2019. Il museo sorgerà all'interno del West Bund Art Museum, edificio di circa 25.000 metri quadri disegnato dall'architetto britannico David Chipperfield.

18:21Sicilia: stipendi Ars, si va verso reintroduzione tetti

(ANSA) - PALERMO, 9 GEN - Si profila la reintroduzione dei tetti, ma importo da concordare, agli stipendi del personale dell'Assemblea regionale siciliana, misura prevista nell'accordo triennale scaduto a fine anno e che prevedeva la soglia massima di 240 mila euro lordi omnicomprensivi per i dirigenti e sotto-tetti per le altre carriere. Sarebbe questo l'indirizzo che il Consiglio di presidenza dell'Ars intende dare alla trattativa che formalmente si aprirà il prossimo 17 gennaio.