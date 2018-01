Ultima ora

06:38Terremoto di magnitudo 7.2 nel mar dei Caraibi

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - Una forte scossa di terremoto di magnitudo 7.2 è stata registrata alle 20:51 di ieri ora locale (le 3:51 in Italia) nel mar dei Caraibi. Il sisma ha avuto ipocentro a circa 10 km di profondità ed epicentro 200 km a nordest dell'honduregna Barra Patuca. Non si registrano al momento danni a persone o cose. Diramata un'allerta tsunami per Honduras, isole Cayman, Belize, Giamaica, Messico e Cuba. Secondo il Centro allerta tsunami del Pacifico (Ptwc), le coste dei paesi sopraelencati potrebbero essere raggiunte da onde alte tra 30 centimetri e un metro sul livello del mare. Le prime coste ad essere raggiunte dalle onde anomale - specifica il Ptwc - dovrebbero essere quelle delle isole di Grand Cayman e Cayman Brac, di Puerto Cortes in Honduras e di Cozumel in Messico.

02:55Migranti: affonda gommone a largo Libia, ’50 morti’

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - Ancora una strage di migranti al largo delle coste libiche dove un gommone è affondato ed almeno 50 persone - è quanto hanno raccontato i sopravvissuti - sono annegate. Per la Guardia Costiera di Tripoli però le vittime potrebbero essere anche il doppio. Lo riporta il sito della Reuters. E' stata proprio la Guardia costiera libica, questa mattina, a soccorrere tre gommoni in difficoltà riuscendo a portare in salvo 300 persone. Uno dei gommoni era però era quasi sott'acqua e solo 16 persone che erano a bordo si sono salvate.

01:37Calcio: Glenn (Fa), va risolto problema Var ‘troppo zelanti’

(ANSA-AP) - LONDRA, 10 GEN - Un problema di Var 'troppo zelanti' va risolto prima che la nuova tecnologia sia approvata per l'uso nel Mondiale di calcio. E' il parere espresso dall'amministratore delegato della Fa inglese, Martin Glenn, tra i componenti dell'Ifab (International football association board, l'organo internazionale indipendente che decide le modifiche delle regole del gioco del calcio a livello internazionale e nazionale e che a marzo dovrebbe esprimersi sull'utilizzo della Var alla Coppa del Mondo in Russia. L'Ifab sta supervisionando le prove con riproduzione video negli ultimi due anni in vista della sua decisione, con la Fifa (che detiene quattro degli otto voti dell'Ifab, gli altri quattro dalle federazioni britanniche) intenzionata a introdurre la novità. "Var troppo zelanti, che intervengono troppo spesso, sembrano essere il problema chiave". Glenn vuole "esaminare le cose che sono andate storte" e assicurarsi che i replay vengano usati "in modo più uniforme". (ANSA).

23:30Sci: cdm donne, Shiffrin vince anche slalom Flachau

(ANSA) - FLACHAU (AUSTRIA), 9 GEN - Nuova vittoria - la 41/a in carriera, quinta di fila del 2018 - per la campionessa Usa Mikaela Shiffrin nello slalom speciale notturno di coppa del mondo di sci alpino femminile di Flachau. Con il tempo di 1.50.86, dopo aver chiuso seconda la prima manche, la 22enne fuoriclasse ha tenuto ben distanziate l'austriaca Bernadette Schild (1.51.80) e la svedese Frida Hansdotter (1.52.29). Per l'Italia c'e' la trentina Chiara Costazza sesta in 1.53.66 dopo aver chiuso 13/a la prima discesa. In classifica c'e' poi solo Irene Curtoni 13/a in 1.54.29, che pure era sesta dopo la prima manche, mentre e' finita fuori Manuela Moelgg.

23:08Cisgiordania: morto israeliano ferito

(ANSAmed) - TEL AVIV, 9 GEN - E' deceduto dopo il ricovero in ospedale l'israeliano colpito stasera da spari in un attentato palestinese nella zona di Nablus, in Cisgiordania. Lo riferiscono i media. Nei villaggi palestinesi vicini l'esercito sta cercando di catturare gli attentatori. Fonti locali aggiungono che la tensione nella zona è molto elevata e che alcuni coloni hanno attaccato a sassate veicoli palestinesi in transito.

22:59Casa Bianca, intesa bipartisan immigrati

(ANSA) - WASHINGTON, 9 GEN - Accordo raggiunto nell'incontro bipartisan per lavorare ad una legge che includa la sicurezza dei confini, la lotteria dei visti, la catena migratoria e il programma per i dreamers, gli immigrati entrati da ragazzi negli Usa con genitori illegali. Lo ha annunciato la portavoce del presidente Usa, Sarah Sanders, definendo l'incontro tenuto a porte chiuse nella Casa Bianca "produttivo e di successo"