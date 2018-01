Ultima ora

19:28Omicidio Ashley: confermata condanna

(ANSA) - FIRENZE, 10 GEN - La Corte d'assise d'appello di Firenze ha confermato la condanna di primo grado a 30 anni per omicidio volontario a carico di Cheik Diaw per la morte dell'americana Ashley Olsen, trovata strangolata in casa a Firenze il 9 gennaio 2016. Il pg aveva chiesto la condanna all'ergastolo.

19:25Abusivismo:al via piano abbattimenti in regno Gomorra

(ANSA) - CASERTA, 10 GEN - Ha un proprio piano regolatore da appena sette anni. Prima, a Casal di Principe, come in parte del Casertano, per tanti regno di Gomorra, gli abusi edilizi erano la norma. Anche per questo, ancora oggi, il Comune che ha dato il nome al clan camorristico tra i più ricchi e potenti d'Italia, quello dei Casalesi, vanta il poco invidiabile record di avere sul suo territorio tra le 1.500 e le 2.000 case abusive; per 600 di esse è intervenuta sentenza definitiva di condanna per i proprietari, e per 230 il tribunale ha emesso le ordinanze esecutive di abbattimento. Questa mattina le ruspe inviate dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, nell'ambito del procedimento diretto dal sostituto Domenico Musto e coordinato dal procuratore Maria Antonietta Troncone, hanno iniziato la demolizione di una villetta edificata in una zona coperta da vincolo sismico e da vincolo di inedificabilità posti dal piano regolatore comunale.

19:22Dakar: incidente per Villas Boas, ricovero e ritiro

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - La prima Dakar di André Villas Boas è terminata dopo che la sua Toyota del team Overdrive è decollata su una duna di sabbia, durante la quarta tappa in Perù. L'ex tecnico di Porto, Chelsea e Tottenham, 40 anni, è stato ricoverato in ospedale per controlli alla schiena, a seguito del duro atterraggio, così come il suo co-pilota, Ruben Faria. Con un messaggio su Instagram, Villas Boas ha rassicurato sulle condizioni di entrambi: "Siamo saltati giù da una duna e ci siamo schiantati. La Dakar purtroppo è finita per noi". Gli esami hanno escluso fratture. Al momento dell'incidente l'equipaggio era in 43/a posizione.

18:57Diede fuoco a fidanzata, condannato a 12 anni a Messina

(ANSA) - MESSINA, 10 GEN - Il gup di Messina ha condannato a 12 anni di reclusione per tentativo di omicidio Alessio Mantineo, il giovane che un anno fa diede fuoco, ustionandola gravemente, alla fidanzata Ylenia Bonavera. La vittima ha negato davanti al gup che ad aggredirla, gettandole addosso della benzina dopo una lite e poi appiccando il fuoco, fosse stato Mantineo. Ma ad accusare l'uomo, oltre alle immagini che lo riprendono mentre acquista il carburante, c'è la madre della giovane. Diversi conoscenti inoltre hanno raccontato ai magistrati - l'inchiesta è stata coordinata dal procuratore Maurizio De Lucia - che Ylenia dopo l'aggressione aveva fatto loro il nome del fidanzato. La ragazza ora vive in una casa famiglia.

18:53Regeni: perquisita casa e ufficio prof. Cambridge

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - Perquisiti l'ufficio e l'abitazione della professoressa dell'Università di Cambridge, Maha Abdel Rahman, tutor del ricercatore rapito, torturato e ucciso al Cairo nel febbraio del 2016. Gli inquirenti della Procura di Roma che indagano sulla morte del ricercatore hanno acquisito pc, pen-drive, hard disk e cellulare. La perquisizione è stata effettuata dopo l'audizione della docente svolta dal pm Sergio Colaiocco, affiancato dagli uomini del Ros e dello Sco e in collaborazione con le autorità del Regno Unito. I supporti informatici e i documenti acquisiti - spiega una nota diffusa dalla Procura di Roma - saranno utili a fare definitiva chiarezza, in modo univoco ed oggettivo, sul ruolo della professoressa nei fatti di indagine". La docente, si apprende, resta persona informata sui fatti.

18:47Usa: Oprah supera Trump, patrimonio da 3,7 miliardi dollari

(ANSA) - NEW YORK, 10 GEN - Oprah Winfrey piu' ricca di Donald Trump. Anche se in un'ipotetica corsa alla Casa Bianca l'attuale presidente Usa pensa di poter battere la regina dei talk show, gli ultimi dati di Bloomberg intanto incoronano Oprah come vincitrice a suon di bigliettoni, visto che la sua fortuna vale 3,7 miliardi di dollari, mentre il magnate vale 'appena' 2,9 miliardi di dollari. Lo scorso ottobre, secondo una classifica di Forbes, il patrimonio di Trump valeva invece 3,1 miliardi di dollari contro i 3 miliardi di Winfrey. Nel frattempo pero' tre proprieta' di Trump a New York avrebbero perso valore, mentre Oprah sta raccogliendo i frutti del suo investimento nella Weight Watchers, l'azienda specializzata in pasti dietetici. Il nome della Winfrey per le presidenziali del 2020 e' cominciato a circolare con forza domenica dopo il suo discorso alla manifestazione dei Golden Globe a Los Angeles.

18:45Birmania: Unicef,60 mila bimbi dimenticati in Rakhine

(ANSA) - NEW YORK, 10 GEN - L'attenzione nella crisi dei Rohingya in Birmania e' concentrata sul nord dello stato del Rakhine e su Cox's Bazaar, in Bangladesh, ma oltre 60.000 bambini Rohingya rimangono quasi dimenticati, intrappolati in campi spaventosi nella zona centrale del Rakhine, in campi traballanti su delle palafitte sopra immondizia ed escrementi. A lanciare l'allarme e' l'Unicef. "Tutti e 12 gli ambulatori gestiti dai nostri partner sono chiusi, perché sono stati saccheggiati, distrutti o il personale non può accedervi" ha detto una portavoce dell'agenzia Onu per i minori. Spiegando che "gli occhi del mondo" sono focalizzati sui 655.000 rifugiati fuggiti attraverso il confine con il Bangladesh, ma 60.000 bambini Rohingya sono "quasi dimenticati", intrappolati in squallidi campi nel centro del Rakhine. La portavoce ha precisato che l'Unicef è pronta a collaborare con il governo birmano e le autorità del Rakhine per fornire aiuti umanitari a tutti i bambini, ma ha bisogno di un accesso illimitato.