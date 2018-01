Ultima ora

(ANSA) - PARIGI, 10 GEN - L'amministrazione di Emmanuel Macron intende "disinnescare" in partenza il rischio di una eventuale fronda in seno alla maggioranza sul delicato tema dei migranti. In particolare, scrive oggi il quotidiano Le Monde, il premier Edouard Philippe e il ministro dell'Interno, Gérard Collomb, "moltiplicano" gli incontri con i deputati della maggioranza (La République EN Marche/MoDem)) e con le associazioni di aiuto ai migranti per scongiurare eventuali spaccature in vista del nuovo (e già criticato) progetto di legge sull'asilo e l'immigrazione. Un testo che verrà presentato a febbraio in consiglio dei ministri. Intanto, Macron è atteso nel tardo pomeriggio a Roma, in arrivo dalla Cina, per partecipare alla riunione dei 7 Paesi dell'Europa meridionale in cui verrà discussa, tra l'altro, la questione migratoria. Prevista anche una missione il 16 gennaio a Calais per affrontare il nodo della frontiera con la Gran Bretagna.

(ANSA) - NEW YORK, 10 GEN - Donald Trump, a quasi un anno dal suo insediamento alla Casa Bianca, resta il presidente degli Stati Uniti meno popolare della storia moderna. Lo rivela l'ultimo sondaggio della Gallup, secondo cui il gradimento per l'attuale presidente e' sceso ulteriormente al 37%, due punti percentuali in meno rispetto allo scorso dicembre. Al momento del suo insediamento alla Casa Bianca, nel gennaio del 2016 il consenso era al 45%.

(ANSA) - FIRENZE, 10 GEN - La procura di Massa Carrara stava già indagando, per reati contro il patrimonio, su Roberto Ferrandi (il commercialista di Carrara agli arresti per turbativa d'asta e corruzione) quando, a dicembre 2015, nel suo studio professionale arrivò il giudice Roberto Bufo, (anche lui finito nell'inchiesta della procura di Genova e arrestato ieri dai carabinieri) per consegnargli una mazzetta di denaro. La scena fu ripresa da una micro telecamera che gli investigatori avevano piazzato nello studio del Ferrandi e la conversazione registrata da una cimice. Secondo le accuse della procura di Massa Carrara, Roberto Ferrandi, delegato alle vendite nelle esecuzioni immobiliari del tribunale, agli arresti per turbativa d'asta e corruzione, "sistematicamente turbava pubblici incanti". Il Pg della Cassazione Riccardo Fuzio ha chiesto alla Sezione disciplinare del Csm di sospendere Bufo dalle funzioni e dallo stipendio, e una richiesta in questo senso è arrivata anche dal ministro della Giustizia Andrea Orlando.

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - "Accolgo con grande favore le proposte congiunte dei governi di Corea del Sud e Corea del Nord. E' un grande passo avanti nello spirito olimpico. Ora il Cio deve prendere le decisioni per rendere questo impegno politico una realtà": così Thomas Bach, presidente del Comitato olimpico internazionale (Cio) che ha convocato per il prossimo 20 gennaio, a Losanna (Svizzera), una riunione per decidere sulla partecipazione degli atleti coreani ai Giochi olimpici invernali di Pyeongchang 2018.

(ANSA) - FIRENZE, 10 GEN - Corte di assise d'appello di Firenze riunita in Camera di consiglio oggi pomeriggio per decidere sulla responsabilità del senegalese Cheik Diaw, già condannato in primo grado a 30 anni per l'omicidio dell'americana Ashley Olsen, trovata strangolata il 9 gennaio 2016 nella sua casa di Firenze. Il sostituto procuratore generale Nicola Miraglia ha chiesto la condanna all'ergastolo col riconoscimento dell'aggravante della crudeltà, confermando nella ricostruzione della vicenda tutte le accuse della procura di Firenze, che aveva fatto appello alla sentenza di primo grado. La difesa ha chiesto l'assoluzione. Hanno chiesto la condanna di Cheik Diaw anche le parti civili, in rappresentanza della famiglia di Ashley Olsen (in aula è presente il padre, Walter Olsen). I difensori di Cheik Diaw, avvocati Antonio Voce e Federico Bagattini, hanno invece ribadito la sua estraneità all'omicidio chiedendo l'assoluzione del loro assistito.

(ANSA) - MILANO, 10 GEN - Sembra sempre più accreditata l'ipotesi della morte naturale nel giallo di Enrico Maccari, l'imprenditore di 55 anni che era scomparso nel nulla il 25 dicembre scorso e che è stato trovato morto ieri pomeriggio in un appartamento in via Fratelli Pozzi 1, nella periferia nord di Milano. L'abitazione era affittata a un transessuale su cui ora si stanno concentrando le indagini della Squadra mobile. Il cadavere non aveva segni di violenza evidenti, gli investigatori ritengono che l'uomo sia morto per cause naturali (sarà l'autopsia ad accertare se ha fatto uso di droghe) ed è plausibile che il trans si sia allontanato senza dare l'allarme per non avere problemi. L'esame autoptico non è stato ancora fissato ma nei prossimi giorni si dovrebbero avere le risposte necessarie per chiudere il caso.

(ANSA) - GENOVA, 10 GEN - Un turista russo di 35 anni è rimasto chiuso per una decina di minuti dentro il sommergibile Nazario Sauro ormeggiato in banchina davanti al Museo del Mare in Darsena di Genova. A far uscire il turista è stato un poliziotto libero dal servizio che ha udito battere contro le paratie e le richieste di aiuto. Dopo averlo rassicurato dall'esterno l'agente ha richiamato attenzione del personale del Museo. Il turista, molto agitato e spaventato, ha ammesso di avere commesso l'errore di tornare sul Nazario Sauro dopo esserne uscito al termine della visita. Così facendo ha indotto il personale impegnato a chiudere l'altro ingresso pensando che sul sottomarino non ci fosse più nessuno.