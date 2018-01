Ultima ora

18:57Diede fuoco a fidanzata, condannato a 12 anni a Messina

(ANSA) - MESSINA, 10 GEN - Il gup di Messina ha condannato a 12 anni di reclusione per tentativo di omicidio Alessio Mantineo, il giovane che un anno fa diede fuoco, ustionandola gravemente, alla fidanzata Ylenia Bonavera. La vittima ha negato davanti al gup che ad aggredirla, gettandole addosso della benzina dopo una lite e poi appiccando il fuoco, fosse stato Mantineo. Ma ad accusare l'uomo, oltre alle immagini che lo riprendono mentre acquista il carburante, c'è la madre della giovane. Diversi conoscenti inoltre hanno raccontato ai magistrati - l'inchiesta è stata coordinata dal procuratore Maurizio De Lucia - che Ylenia dopo l'aggressione aveva fatto loro il nome del fidanzato. La ragazza ora vive in una casa famiglia.

18:53Regeni: perquisita casa e ufficio prof. Cambridge

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - Perquisiti l'ufficio e l'abitazione della professoressa dell'Università di Cambridge, Maha Abdel Rahman, tutor del ricercatore rapito, torturato e ucciso al Cairo nel febbraio del 2016. Gli inquirenti della Procura di Roma che indagano sulla morte del ricercatore hanno acquisito pc, pen-drive, hard disk e cellulare. La perquisizione è stata effettuata dopo l'audizione della docente svolta dal pm Sergio Colaiocco, affiancato dagli uomini del Ros e dello Sco e in collaborazione con le autorità del Regno Unito. I supporti informatici e i documenti acquisiti - spiega una nota diffusa dalla Procura di Roma - saranno utili a fare definitiva chiarezza, in modo univoco ed oggettivo, sul ruolo della professoressa nei fatti di indagine". La docente, si apprende, resta persona informata sui fatti.

18:47Usa: Oprah supera Trump, patrimonio da 3,7 miliardi dollari

(ANSA) - NEW YORK, 10 GEN - Oprah Winfrey piu' ricca di Donald Trump. Anche se in un'ipotetica corsa alla Casa Bianca l'attuale presidente Usa pensa di poter battere la regina dei talk show, gli ultimi dati di Bloomberg intanto incoronano Oprah come vincitrice a suon di bigliettoni, visto che la sua fortuna vale 3,7 miliardi di dollari, mentre il magnate vale 'appena' 2,9 miliardi di dollari. Lo scorso ottobre, secondo una classifica di Forbes, il patrimonio di Trump valeva invece 3,1 miliardi di dollari contro i 3 miliardi di Winfrey. Nel frattempo pero' tre proprieta' di Trump a New York avrebbero perso valore, mentre Oprah sta raccogliendo i frutti del suo investimento nella Weight Watchers, l'azienda specializzata in pasti dietetici. Il nome della Winfrey per le presidenziali del 2020 e' cominciato a circolare con forza domenica dopo il suo discorso alla manifestazione dei Golden Globe a Los Angeles.

18:45Birmania: Unicef,60 mila bimbi dimenticati in Rakhine

(ANSA) - NEW YORK, 10 GEN - L'attenzione nella crisi dei Rohingya in Birmania e' concentrata sul nord dello stato del Rakhine e su Cox's Bazaar, in Bangladesh, ma oltre 60.000 bambini Rohingya rimangono quasi dimenticati, intrappolati in campi spaventosi nella zona centrale del Rakhine, in campi traballanti su delle palafitte sopra immondizia ed escrementi. A lanciare l'allarme e' l'Unicef. "Tutti e 12 gli ambulatori gestiti dai nostri partner sono chiusi, perché sono stati saccheggiati, distrutti o il personale non può accedervi" ha detto una portavoce dell'agenzia Onu per i minori. Spiegando che "gli occhi del mondo" sono focalizzati sui 655.000 rifugiati fuggiti attraverso il confine con il Bangladesh, ma 60.000 bambini Rohingya sono "quasi dimenticati", intrappolati in squallidi campi nel centro del Rakhine. La portavoce ha precisato che l'Unicef è pronta a collaborare con il governo birmano e le autorità del Rakhine per fornire aiuti umanitari a tutti i bambini, ma ha bisogno di un accesso illimitato.

18:42Trump, aperti a dialogo con Corea Nord a tempo debito

(ANSA) - PECHINO, 10 GEN - Donald Trump, in una telefonata col presidente sudcoreano Moon Jae-in, ha apprezzato il dialogo tra le Coree che può portare a negoziati di denuclearizzazione e all'ipotesi di colloqui Usa-Nord, a tempo debito e a condizioni definite. Dopo aver notato che il dialogo Sud-Nord può andare oltre la partecipazione alle Olimpiadi e fino a colloqui tra Usa e Nord, "i due leader hanno concordato di tenere consultazioni strette sulla direzione dei colloqui Sud-Nord", ha riportato la Yonhap in base a una nota della Presidenza di Seul.

18:38Catalogna:Pp, impediremo nomina Puigdemont dal Belgio

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - Il Pp e' disposto a "impedire con ogni mezzo a nostra disposizione" un'investitura a distanza di Carles Puigdemont alla carica di presidente della Generalitat: lo ha detto il coordinatore generale del Pp, Fernando Martínez Maillo, secondo quanto riporta il quotidiano La Vanguardia. Come e' noto, Puigdemont si trova ancora in Belgio e rischia l'arresto se rientrerà in Spagna.

18:35Napoli: polemica tunnel metro, per Comune treni passano

(ANSA) NAPOLI, 10 GEN - "Tutti i treni passano nelle gallerie. Ogni treno è stato progettato in base all'infrastruttura che dovrà percorrere". Così l'assessore alla mobilità del Comune di Napoli Mario Calabrese sulla polemica in merito alla presunta non corrispondenza dei treni della Linea 6 della metropolitana di Napoli con le gallerie (i vagoni sarebbero piu' grandi). "I treni nuovi - ha spiegato Calabrese - quando arriveranno troveranno la galleria per essere messi in rete e potranno essere manutenuti. Per i prossimi due anni saranno in esercizio i treni già esistenti, che passano in tutte le galleria come ci passano i treni nuovi". Calabrese ha sottolineato che la la Linea 6 della metrpolitana napoletana "è una delle 25 opere strategiche del Paese - ha detto - se fosse sbagliata il Governo non le avrebbe messe tra le opere strategiche. Non c'è nessuna incompatibilità tecnica. I nuovi treni entreranno per la prima volte nella linea dal tunnel di via Campegna".