07:27Terremoto, scossa di magnitudo 3.6 ad Amatrice

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata alle 4:48 ad Amatrice, in provincia di Rieti. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 10 km di profondità; l'epicentro è stato localizzato 2 km a nordest di Amatrice, a 8 km da Accumoli, a 11 da Campotosto (L'Aquila) e a 15 da Arquata del Tronto (Ascoli Piceno). Non si segnalano danni a persone o cose.

01:45Cade controsoffitto, 7 migranti feriti

(ANSA) - GENOVA, 10 GEN - Sette migranti richiedenti asilo sono rimasti feriti per il crollo di un controsoffitto di un centro di accoglienza gestito da una cooperativa ricavato al primo piano di un appartamento di via Sampierdarena, nel ponente di Genova. Il più grave, un nigeriano che ha riportato ferite alla schiena, è stato soccorso sotto i calcinacci dai pompieri e dai medici del 118 e trasferito in codice rosso all'ospedale Galliera. Sottoposto ad accertamenti e alle cure dei sanitari è stato dichiarato fuori pericolo. Gli altri sei migranti invece sono stati trasferiti al pronto soccorso in codice verde e giallo. L'incidente è avvenuto mentre i migranti stavano guardando la televisione. Sul posto sono giunti anche il sindaco Marco Bucci e il consigliere con delega alla Protezione Civile del Comume di Genova che si è poi recato a fare visita al ferito più grave ricoverato al pronto soccorso del Galliera. Le indagini sulle cause del crollo sono state avviate dai vigili del fuoco intervenuti con due squadre. Il centro di accoglienza, gestito dalla cooperativa Saba, dal primo sopralluogo svolto dai pompieri non presenterebbe cedimenti strutturali è stato posto sotto sequestro. Da alcune indiscrezioni pare che l'appartamento fosse stato ristrutturato di recente.

22:49Bellomo, ingiustizia è fatta, destituito senza processo

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - "Ingiustizia è fatta". Così dopo il via libera alla destituzione da parte del Consiglio di Stato, si difende il Francesco Bellomo, il consigliere finito nella bufera per le denunce di pressioni su alcune borsite della scuola di diritto da lui gestita e frequentata da aspiranti magistrati. Le vicende sono oggetto anche di due inchieste, a Bari e a Piacenza. "Dopo quasi 25 anni di lodevole servizio per lo Stato - prosegue - vengo destituito perché, nella mia vita privata, in veste di direttore scientifico di una scuola di formazione giuridica (e centro di ricerca), sono stato autore di contratti di borsa di studio e pubblicazione sulla rivista telematica. Ipotesi per le quali la legge non consente la destituzione, prevista solo in caso di condanna per gravi reati. Invece io non ho subìto alcuna condanna, neppure alcun processo. "L'unica condanna che ho subito, con effetti devastanti, è stata quella mediatica".

22:11Privatizzazione aeroporto Alghero,direttore Sogeaal indagato

(ANSA) - ALGHERO, 10 GEN - Mario Peralda, il direttore della Sogeaal, è stato iscritto sul registro degli indagati nell'ambito dell'inchiesta condotta dalla Procura di Sassari e affidata al nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza di Sassari per fare luce su eventuali irregolarità nell'iter che ha portato nel 2016 alla privatizzazione della società che gestisce l'aeroporto di Alghero. Le indagini coordinate dal sostituto procuratore Cristina Carunchio e portate avanti dagli uomini del tenente colonnello Marco Sebastiani si sono incrociate nell'arco degli ultimi mesi con quelle dell'Autorità nazionale anticorruzione. E' plausibile, infatti, che tanto l'attività dell'Anac quanto quella degli inquirenti sassaresi sia scaturita dalle denunce e dagli esposti presentati dal deputato di Unidos, Mauro Pili, che più di una volta ha dichiarato pubblicamente di considerare irregolare la privatizzazione dello scalo Riviera del Corallo. Un percorso attraverso cui F2i, il Fondo di investimento cui partecipano tra gli altri la Cassa di depositi e prestiti e la Fondazione Sardegna, ha acquisito il pacchetto di maggioranza delle azioni di Sogeaal, sino ad allora nelle mani della Regione, attraverso la Sfirs. "Confermo di aver ricevuto un avviso di garanzia dal quale, al momento, non è possibile evincere l'esatto ambito delle indagini - dice Peralda - L'unico atteggiamento adottabile in queste circostanze, anzi, direi doveroso, è quello della totale trasparenza. Continuerò quindi a lavorare con la massima serenità - conclude - restando a disposizione degli organi inquirenti per qualsiasi loro esigenza al riguardo".Nei giorni scorsi c'è stato anche un blitz delle Fiamme Gialle negli uffici dell'assessorato regionale dei Trasporti per l'acquisizione di documenti relativi al bando per la cessione delle quote dello scalo.(ANSA).

22:05Rapina da film al Ritz di Parigi, rubati milioni

(ANSA) - PARIGI, 10 GEN - Terrore questa sera a Parigi per uno spettacolare assalto a mano armata al centralissimo hotel a 5 stelle, il Ritz di place Vendome. In cinque, in passamontagna e in scooter, hanno preso d'assalto la gioielleria dell'hotel rubando un'ingente somma in gioielli, sembra 3,5 milioni di euro. Secondo le prime testimonianze erano armati di un'ascia e di pistole e fucili. Tre sono stati fermati, in due sono tuttora in fuga.

21:59Med-7: sì a consultazioni popolari sul futuro della Ue

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - Consultazioni popolari in tutta Europa dalla prossima primavera per sentire i cittadini sul futuro dell'Unione europea. E' la proposta lanciata dai leader dei paesi del Sud che nel documento finale del vertice di Roma fanno propria la proposta del presidente francese Emmanuel Macron. Sì anche alle liste transnazionali per le elezioni del Parlamento europeo, convinti che questo possa "rafforzare la dimensione democratica dell'Unione".(ANSA).

21:51Calcio: Ibrahimovic valuta addio al Manchester United

(ANSA) - LONDRA, 10 GEN - C'è aria di divorzio tra Zlatan Ibrahimovic e il Manchester United: poco impiegato da José Mourinho, lo svedese sembra intenzionato a volere lasciare la Premier League per un campionato meno intenso e impegnativo. Secondo indiscrezioni provenenti dal suo entourage - raccolte oggi dal Sun -, Ibra ha incaricato il suo agente Mino Raiola di cercargli una squadra negli Stati Uniti o in Cina. Il recupero dall'infortunio del ginocchio che aveva interrotto anticipatamente la sua prima stagione inglese si sta rivelando più complicato del previsto. E anche quando è stato in forma, Mourinho gli ha sempre preferito Romelu Lukaku. Un ruolo da comprimario che non gli si addice. Da qui l'ipotesi di rescissione anticipata del contratto, in tempo utile (marzo) per iniziare - fresco e riposato - una nuova avventura altrove.