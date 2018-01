Ultima ora

19:11Pugilato: A Roma c’è doppio appuntamento dell’Aiba

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - Per la prima volta l'Italia ospiterà un doppio appuntamento dell'ente mondiale Aiba: il 13 e 14 gennaio si svolgerà la riunione della Commissione Tecnica Aiba e, a seguire, il 15 e 16 gennaio il Comitato Esecutivo. "Sono molto orgoglioso di ospitare per la prima volta in Italia il Comitato Esecutivo Aiba - commenta Franco Falcinelli, presidente ad Interim Aiba - che coincide con il progetto di rinnovamento della nostra federazione internazionale olimpica. Tra i vari temi che tratteremo, due sono di particolare importanza: il reinserimento della possibilità di contestare un verdetto ritenuto ingiusto grazie al sistema B.A.R. (Bout Analisys Review) e l'apertura di un nuovo rapporto di dialogo con le sigle professionistiche mondiali Wbc, Wba, Ibf e Wbo". Infine, il 27 gennaio a Dubai si svolgerà il Congresso Straordinario per confermare o sostituire Franco Falcinelli in modo che si possa arrivare al Congresso Ordinaria che si svolgerà a Mosca il prossimo novembre.

19:10Figc: a Firenze riunione componenti

(ANSA) - FIRENZE, 11 GEN - Si sono riunite a Firenze, nella sede della Lega Pro, tutte le componenti federali per valutare le candidature alle prossime elezioni per la presidenza della Figc. Presenti il presidente della Lega di B Mauro Balata, quello della Lega Pro Gabriele Gravina, della Lega nazionale dilettanti Cosimo Sibilia, il presidente dell'Associazione arbitri Marcello Nicchi, dell'Associazione allenatori Renzo Ulivieri e dell'Associazione calciatori Damiano Tommasi. Quest'ultimo ha annunciato da giorni la propria candidatura. Unica assenza, peraltro annunciata, quella della Lega di Serie A, la cui assemblea è in programma per domani a Milano, mentre sempre domani in mattinata si svolgerà a Firenze quella della Lega Pro. Infine, sabato prossimo è prevista a Roma la riunione della Lega Nazionale Dilettanti.

19:08Catalogna: leader indipendentisti ritrattano davanti giudice

(ANSA) - MADRID, 11 GEN - I leader indipendentisti catalani Jordi Sanchez e Jordi Cuixart in carcere da quasi 3 mesi a Madrid noti come 'i due Jordi' e considerati 'detenuti politici' dal campo secessionista hanno 'abiurato' davanti al gip del tribunale supremo spagnolo che deve decidere se scarcerarli affermando che il referendum del 1 ottobre è stato solo "simbolico". Fonti che hanno assistito agli interrogatori hanno detto alla stampa catalana che i due dirigenti della società civile indipendentista hanno anche detto al giudice di non essere per una 'via unilaterale' verso l'indipendenza.

19:05Trump, cena a Mar-a-Lago per primo anno presidenza

(ANSA) - NEW YORK, 11 GEN - Il presidente americano Donald Trump sta organizzando una cena nel suo resort di Mar-a-Lago, in Florida, per celebrare il suo primo anno alla Casa Bianca, il 20 gennaio. Lo riportano i media statunitensi. Il tycoon si rechera' a Palm Beach anche questo fine settimana, da domani a lunedi'. Come riportano i media statunitensi, la campagna di Trump ha organizzato un concorso che mette in palio due biglietti (oltre al viaggio aereo e a una notte in hotel) per partecipare alla cena del 20 gennaio. A Mar-a-Lago e' in programma anche un altro evento il 18 gennaio sempre legato al primo anniversario dall'insediamento di Trump.

19:02Senzatetto morto bruciato in auto, indagati due minorenni

(ANSA) - VERONA, 11 GEN - Due minorenni, residenti in provincia di Verona, sono indagati per la morte di un clochard, trovato carbonizzato nell'incendio dell'auto dove dormiva la sera del 19 dicembre scorso, a Santa Maria di Zevio (Verona). La vettura da tempo era diventata la 'casa' dell'uomo, un 64enne. La conferma dell'iscrizione dei due giovani nel registro indagini è giunta oggi da fonti investigative. L'indagine, condotta dai Carabinieri, è tutt'ora in corso. La magistratura di Verona ha interessato la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minori di Venezia, dove i ragazzi risultano indiziati di reato. Al vaglio degli investigatori l'ipotesi che l'incendio dell'auto possa essere stato appiccato dai minorenni, forse per un terribile gioco. In un primo tempo sembrava che il senza tetto fosse morto nel rogo causato da una sigaretta, accesa caduta dentro l'auto. Ma gli accertamenti dei militari dell'Arma hanno portato alla luce la nuova, terribile, ipotesi.

19:02Ecuador conferma, data la cittadinanza ad Assange

(ANSA) - QUITO, 11 GEN - L'Ecuador ha confermato di avere concesso a Julian Assange la nazionalità. La notizia era stata anticipata ieri dalla stampa sudamericana. Il cofondatore di Wikileaks è rifugiato nell'ambasciata dell'Ecuador a Londra dal 2012, dove aveva chiesto asilo per sfuggire all'estradizione verso la Svezia.

19:01Regeni: Cambridge promette borsa di studio in suo nome

(ANSA) - CAMBRIDGE, 11 GEN - "Una borsa di studio in memoria di Giulio" Regeni e intitolata a suo nome. E' l'iniziativa a cui l'università di Cambridge sta lavorando per ricordare il ricercatore italiano partito da questo prestigioso tempio inglese della cultura esattamente due anni fa per andare incontro a una morte in Egitto sulla quale le indagini debbono ancora fare piena luce. Lo riferisce all'ANSA Angel Gurria, dell'ufficio stampa dell'ateneo, tuttora l'unico autorizzato a parlare con i giornalisti - con poche e misuratissime parole - sulla vicenda.