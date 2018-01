Ultima ora

19:02Senzatetto morto bruciato in auto, indagati due minorenni

(ANSA) - VERONA, 11 GEN - Due minorenni, residenti in provincia di Verona, sono indagati per la morte di un clochard, trovato carbonizzato nell'incendio dell'auto dove dormiva la sera del 19 dicembre scorso, a Santa Maria di Zevio (Verona). La vettura da tempo era diventata la 'casa' dell'uomo, un 64enne. La conferma dell'iscrizione dei due giovani nel registro indagini è giunta oggi da fonti investigative. L'indagine, condotta dai Carabinieri, è tutt'ora in corso. La magistratura di Verona ha interessato la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minori di Venezia, dove i ragazzi risultano indiziati di reato. Al vaglio degli investigatori l'ipotesi che l'incendio dell'auto possa essere stato appiccato dai minorenni, forse per un terribile gioco. In un primo tempo sembrava che il senza tetto fosse morto nel rogo causato da una sigaretta, accesa caduta dentro l'auto. Ma gli accertamenti dei militari dell'Arma hanno portato alla luce la nuova, terribile, ipotesi.

19:02Ecuador conferma, data la cittadinanza ad Assange

(ANSA) - QUITO, 11 GEN - L'Ecuador ha confermato di avere concesso a Julian Assange la nazionalità. La notizia era stata anticipata ieri dalla stampa sudamericana. Il cofondatore di Wikileaks è rifugiato nell'ambasciata dell'Ecuador a Londra dal 2012, dove aveva chiesto asilo per sfuggire all'estradizione verso la Svezia.

19:01Regeni: Cambridge promette borsa di studio in suo nome

(ANSA) - CAMBRIDGE, 11 GEN - "Una borsa di studio in memoria di Giulio" Regeni e intitolata a suo nome. E' l'iniziativa a cui l'università di Cambridge sta lavorando per ricordare il ricercatore italiano partito da questo prestigioso tempio inglese della cultura esattamente due anni fa per andare incontro a una morte in Egitto sulla quale le indagini debbono ancora fare piena luce. Lo riferisce all'ANSA Angel Gurria, dell'ufficio stampa dell'ateneo, tuttora l'unico autorizzato a parlare con i giornalisti - con poche e misuratissime parole - sulla vicenda.

18:54Rissa con coltelli al pronto soccorso, 10 denunciati

(ANSA) - RAVENA, 11 GEN - Notte di paura al pronto soccorso di Ravenna: in un regolamento di conti tra due gruppi di romeni di etnia rom, sono stati usati coltelli, bastoni e un cric sotto lo sguardo attonito dei molti pazienti in attesa. Tutto è iniziato attorno alle 22 tra urla e fughe tra le barelle. Medici e infermieri sono stati costretti a chiudersi con i pazienti dentro gli ambulatori, in alcuni casi sbarrando l'accesso con le barelle. Qualcuno ha anche pensato a un attentato. Per riportare la situazione alla normalità, oltre ad una guardia giurata sono dovute intervenire nove pattuglie tra carabinieri, polizia e guardia di finanza. Gli oggetti sono stati sequestrati e dieci, per ora, sono le persone denunciate per rissa in concorso, interruzione di pubblico servizio e possesso ingiustificato di oggetti d'offesa. Gli inquirenti ipotizzano che tutto sia nato dalle tensioni tra due famiglie, che non gradiscono la relazione sentimentale iniziata tra i rispettivi figli. (ANSA).

18:45Caso scontrini: Marino condannato in appello a 2 anni

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - L'ex sindaco di Roma, Ignazio Marino, e' stato condannato nel processo d'appello per la vicenda degli scontrini a due anni di reclusione. In primo grado era stato assolto. E' accusato di peculato e falso.

18:42Pensionato ucciso nel Ferrarese, confermati due ergastoli

(ANSA) - BOLOGNA, 11 GEN - La Corte di assise di appello di Bologna ha condannato all'ergastolo con isolamento diurno Constantin Fiti e Patrik Ruszo, i due giovani di 21 e 25 anni imputati per l'omicidio del pensionato Pier Luigi Tartari, avvenuto nel settembre 2015 a Ferrara, dopo una rapina nella sua casa di Aguscello. Dopo poco più di tre ore di camera di consiglio, i giudici hanno confermato la sentenza di Ferrara che a febbraio 2017 aveva inflitto il carcere a vita ai due stranieri che uccisero Tartari insieme ad un terzo complice, Ivan Pajdek, processato con altro rito e condannato a 30 anni. Confermato anche l'isolamento, ridotto solo per Ruszo a due mesi dai 12 del primo grado. Ieri il giovane slovacco aveva accusato, tirandolo in ballo per questo assassinio, anche Norbert Feher-Igor Vaclavic, il killer di Budrio e Portomaggiore arrestato in Spagna a metà dicembre, che per un periodo fece parte della banda. (ANSA).

18:29Fratoianni domani a assemblea LeU, no ad alleanza con Gori

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - "Gli appelli non bastano, il giudizio è di merito, politico". Così Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana ed esponente di Liberi e Uguali chiude ad un'intesa con il Pd sul candidato alla Regione Lombardia Giorgio Gori. Fratoianni sarà domani pomeriggio a Cinisello Balsamo dove seguirà i lavori dell'assemblea regionale della Lombardia di Liberi e Uguali. Diverso, il discorso per il candidato nel Lazio Nicola Zingaretti dove "ci si confronta", spiega Fratoianni. E a un'intesa col Pd non crede neanche Pippo Civati, leader di Possibile: "Lascerei decidere ai militanti e chi ha seguito la discussione. A mio parere però è molto tardi, ci siamo sempre detti che con il Pd non saremmo andati e questo credo debba valere sia per la Lombardia che per il Lazio", afferma. "Io sono scettico e i miei più scettici di me".