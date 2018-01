Ultima ora

07:13Statua Colombo a Ny ‘si salva’, resta al suo posto

(ANSA) - NEW YORK, 12 GEN - La statua di Cristoforo Colombo a New York resterà dove è, a Columbus Circle, ma sarà aggiunta una ''targa informativa sulla sua vita e sarà realizzato un monumento dedicato alle popolazioni indigene'' nelle vicinanze. Lo ha deciso la commissione istituita dal sindaco Bill de Blasio, secondo quanto riportano i media americani. La statua di Colombo a New York è rimasta 'vittima' della 'guerra delle statue' scoppiata in tutti gli Stati Uniti nei mesi scorsi contro quelle che vengano ritenute simboli sudisti.

01:24Trump shock, ‘non voglio immigrati da cesso di Paesi’

(ANSA) - NEW YORK, 11 GEN - Donald Trump 'shock' durante un incontro nello Studio Ovale con alcuni membri del Congresso. A chi gli chiedeva di riconsiderare la decisione di togliere lo status di protezione a migliaia di immigrati da Haiti, El Salvador e da alcuni Paesi africani il tycoon avrebbe risposto: "Perché gli Stati Uniti dovrebbero avere tutta questa gente che arriva da questo cesso di Paesi?". Lo riporta il Washington Post citando alcuni dei presenti. Trump avrebbe quindi aggiunto come "sarebbe molto meglio per gli Usa portare più persone da Paesi come la Norvegia". L'espressione offensiva - secondo i media - è stata 'shithole countries' e ha lasciato di stucco e sbalorditi i presenti, tra cui il senatore repubblicano Lindsay Graham e quello democratico Richard Durbin, che avevano appena avanzato una proposta: tagliare del 50% la lotteria per i visti di ingresso negli Usa ma continuare a proteggere gli immigrati già residenti nel Paese con la status di protezione. La Casa Bianca per il momento non commenta.

01:12Eurodeputato tedesco, Pe proporrà elezioni 23-26 maggio 2019

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - Un eurodeputato tedesco, il Verde Sven Giegold, ha annunciato oggi su Twitter che il Parlamento europeo ha deciso di proporre le date del 23 e 26 maggio 2019 per le prossime elezioni europee. "Annotate la data! Prossime elezioni del Parlamento europeo: 23-26 maggio 2019. Appena deciso dalla conferenza dei presidenti. Questa proposta sarà ora inviata dal Parlamento al Consiglio", ha twittato Giegold. La decisione dovrà essere convalidata all'unanimità dagli Stati membri dell'Ue nei prossimi mesi.

00:49Calcio: Camp Nou, ‘libertà per prigionieri indipendentisti’

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - A Barcellona il calcio fa di nuovo da cassa di risonanza per rivendicazioni politiche. Sugli spalti del Camp Nou dove oggi si sta giocando la sfida degli ottavi di finale di Coppa del Re tra Barcellona e Celta Vigo, sono infatti comparse dal 17' del primo tempo (poco dopo il secondo gol personale di Messi) ventimila banderuole, o mini-striscioni, di plastica gialla con la scritta "Llibertat" in nero per chiedere la liberazione dei prigionieri indipendentisti catalani tuttora detenuti. Queste 'banderuole' erano state distribuite in precedenza da un organizzazione politico-culturale che si batte "per i diritti dei catalani". Intanto in un'altra partita della Coppa nazionale, il Siviglia di Vincenzo Montella (attaccato oggi via Instagram da Diego Maradona per aver preso il posto dell'argentino Eduardo Berizzo) si è qualificato per i quarti di finale battendo per 2-1 il Cadice, team di serie B, nella gara di ritorno dell'andata, con reti di Ben Yedder e Correa. Il Siviglia aveva vinto anche all'andata, per 2-0.

00:48Calcio: Vicenza, Paolo Rossi, un epilogo che fa male

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - "Sono un vero appassionato del Vicenza e il mio stato d'animo è di vera amarezza. Siamo sull'orlo del baratro, non so cosa potrà succedere, ma penso che la sorte ci riserverà il fallimento". Paolo Rossi, 'eroe' del Vicenza di 'Giobatta' Fabbri che si classificò secondo nel campionato 1977-'78 lanciando nel calcio che conta proprio 'Pablito', esprime tutta la propria amarezza per ciò che sta succedendo al club biancorossi. "È stata una lenta agonia: noi speriamo possa succedere l'impossibile - dice ancora Paolo Rossi -, ma ho paura che sarà improbabile. Purtroppo anche le società di calcio riflettono della crisi economica esattamente come qualsiasi altra azienda. Questo è un epilogo che fa male, perché Vicenza è una realtà importante. Finirà la storia presente, ma la storia passata del Vicenza rimane e sono sicuro che la piazza sarà pronta a ripartire. Il ricordo più bello, per quanto mi riguarda, è il secondo posto dietro la Juventus del 1978".

00:32Basket: Eurolega, AX Milano-Cska Mosca 81-107

(ANSA) - ASSAGO (MILANO), 11 GEN - De Colo dipinge pallacanestro e sporca con una lunga pennellata di nero l'82/o compleanno bianco e rosso dell'Olimpia Milano, celebrato all'intervallo con un video proiettato al centro del parquet. La guardia francese, già campione d'Europa con il Cska e con la Nazionale transalpina, incanta il Forum con una prestazione da autentico campione (24 punti) nel 81-107 che i russi capofila (13-4) infliggono a Milano (4-13), sempre più ultima in Eurolega. Se un girone fa la sconfitta onorevole dell'Olimpia a Mosca aveva illuso tutti, il tonfo del Forum - arrivato sei giorni dopo la debacle con l'Olympiacos - fa risuonare quell'atteggiamento rinunciatario già osservato nella Milano pre-Pianigiani. Ai punti di Bertans (15), M'Baye (13) e Tarczewski (17) fanno da contraltare prestazioni inquietanti di Goudelock (0 in 12' e 0/1 al tiro) e Jerrels (4' in 14'), i due (Theodore non era a disposizione per un fastidio al ginocchio) chiamati a fare la differenza in gare come queste. E Milano esce tra i fischi.

00:28Dakar: 6/a tappa, Meo vince nelle moto, Sainz nelle auto

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - Antoine Meo, in sella ad una KTM, ha vinto la sesta tappa delle moto del rally Dakar, Arequipa-La Paz, di 760 km, 313 dei quali di speciale. La frazione è stata modificata nella prima parte, con un passaggio ad oltre 4.700 metri d'altezza risparmiato ai motociclisti, che sono passato da un tempo iniziale caldo alla neve. Il francese ha preceduto di appena 30" l'argentino Kevin Benavides (Honda), che ha preso il comando della classifica generale, e l'australiano Toby Price (KTM). Dietro Benavides nella generale seguono il francese Adrien van Beveres (ad 1'57") e l'austriaco Matthias Walkner, oggi ottavo (a 2'50"). Nelle auto successo dello spagnolo della Peugeot Carlos Sainz, precedendo di 4'06'' il francese Stephane Peterhansel, anche lui su Peugeot, che ora comanda la classifica con 31'' di vantaggio sul rivale madrileno. Al terzo posto di oggi il rappresentante del Qatar, e bronzo olimpico nel tiro a volo, Al Attiyah, al volante di una Toyota.