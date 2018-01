Ultima ora

20:15Calcio: United punta su Sanchez, il Chicharito l’alternativa

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - Da giorni è ormai nell'aria la notizia del forte interessamento del Manchester United per Alexis Sanchez, attaccante dell'Arsenal ed ex Udinese. Se non dovesse arrivare il cileno, tuttavia, a Old trafford hanno già pronto un 'piano b', che prevede il ritorno di Javier Hernandez. A Sanchez i dirigenti dei 'Red devils' hanno proposto un contratto allettante dal punto di vista economico e della durata, mentre a Wenger è stato prospettato l'armeno Mkhitaryan come contropartita tecnica. Secondo Guardian e Daily mail, il 'Chicharito' - attualmente in forza al West Ham United - è considerato l'alternativa ideale a Sanchez. (ANSA).

20:15Banche Venete: manifestante inscena tentativo suicidio

(ANSA) - TREVISO, 12 GEN - Momenti di agitazione oggi a Montebelluna, dove un romeno 59enne, Marin Halarambie, ex azionista di Veneto Banca che dalla vigilia di Natale vive nella sua auto parcheggiata di fronte alla sede di rappresentanza della ex popolare, ha inscenato un tentativo di suicidio. Ciò è avvenuto mentre era in corso una manifestazione di protesta, sempre per i danni causati dal crac della banca, cui prendevano parte circa 200 persone: l'uomo ha legato una corda ad un'inferriata formando all'altra estremità un cappio nel quale ha infilato la testa. E' stato subito fermato dai presenti e da alcuni carabinieri, che svolgevano servizio di ordine pubblico. E' intervenuta anche un'ambulanza ma l'uomo non ha riportato nel gesto alcuna conseguenza, e non si è spostato dal luogo che occupa ormai da quasi 20 giorni. Halarambie, che nel crac della ex banca popolare sostiene di aver perso circa 110 mila euro a causa dell'azzeramento delle azioni, rivendica la restituzione del denaro.

20:15Sci: Elena Fanchini, niente Giochi e stagione finita

(ANSA) - BAD KLEINKIRCHHEIM, 12 GEN - L'azzurra Elena Fanchini ha deciso di sospendere l'attivita' agonistica per problemi di salute. Accertamenti clinici effettuati dalla Commissione Medica della Federsci sull'atleta hanno infatti ''evidenziato una neoplasia di basso grado che potrà essere curata''. Lo fa sapere un comunicato dell'ufficio stampa della federazione. "Sto effettuando tutti gli esami del caso presso la clinica Humanitas, mi curerò, e la mia intenzione è quella di tornare il prossimo anno a sciare", fa sapere la 32enne azzurra di Artogne, velocista di razza e la maggiore delle sorelle Fanchini che militano in nazionale. Vanta nel suo palmarès la medaglia d'argento in discesa ai Mondiali di Bormio del 2005 e due vittorie in Coppa del mondo, sempre in discesa, a Lake Louise e a Cortina d'Ampezzo. "Voglio che Elena sappia che siamo tutti con leie che aspetteremo il suo ritorno in pista", ha detto il presidente federale, Flavio Roda.

20:11Esplode bombola gas, si cerca disperso

(ANSA) - CHIUSI DELLA VERNA (AREZZO), 12 GEN - Esplode una bombola del gas e crolla parte di una casa: ora si cerca un uomo tra le macerie a Chiusi della Verna (Arezzo). Sul posto squadre dei vigili del fuoco, ambulanze. L'elisoccorso è in arrivo. L'abitazione si trova in una zona boschiva, i soccorsi stanno concentrando le attività sul posto.

20:09Terremoto: ai Comuni ‘stazioni appaltanti’ delega interventi

(ANSA) - ANCONA, 12 GEN - Il presidente della Regione Marche e vice commissario per la ricostruzione post sisma Luca Ceriscioli ha delegato a Comuni, Province e ad altri enti locali interessati lo svolgimento delle procedure di gara come "stazioni appaltanti" e la realizzazione degli interventi necessari alla ricostruzione, riparazione o ripristino degli edifici e dei servizi pubblici, compresi quelli per i beni del patrimonio artistico e culturale. E' emerso oggi durante un seminario sul modello organizzativo per la ricostruzione post sisma al Palarossini di Ancona a cui hanno partecipato molti amministratori pubblici e tecnici. "L'obiettivo - è stato sottolineato - è offrire un ruolo sempre maggiore agli enti locali nella fase della ricostruzione". Sono state inoltre illustrate le procedura di gara e progettazione per la realizzazione delle opere pubbliche danneggiate dal terremoto, oltre alle piattaforme telematiche di monitoraggio della ricostruzione pubblica e delle procedure di affidamento.

20:01Calcio: Real Madrid, 400 milioni per puntare su Neymar

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - Il Real Madrid ha preparato un investimento di 400 milioni per ingaggiare Neymar nella prossima estate. Secondo il quotidiano Marca, l'ingaggio dell'asso brasiliano è considerato fondamentale, sia a livello agonistico sia economico, una priorità assoluta nella strategia della fase di mercato che scatterà il primo luglio. Secondo Marca, gli ultimi insuccessi della squadra guidata da Zinedine Zidane avrebbero convinto la digigenza del club castigliano a puntare con decisione su un calciatore in grado di fare davvero la differenza. Come il fuoriclasse del PSG, appunto. A Madrid sono consapevoli delle difficoltà legate all'acquisto del cartellino di Neymar, ma intende "agire con rispetto totale e assoluto". Se effettivamente il Real Madrid ingaggiasse Neymar, per il Barcellona sarebbe un brutto colpo. (ANSA).

19:54Roma: Raggi a Gentiloni, no chiacchiere ma poteri

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - "Siamo in campagna elettorale, quindi ricomincia a valere il principio secondo il quale 'vince' chi urla, offende e attacca l'avversario con buona pace dei programmi. Oggi è il turno di Gentiloni contro Raggi". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi replica alle dichiarazioni del premier Gentiloni. "Per governare questa città servono i poteri che hanno tutte le altre grandi capitali d'Europa e non chiacchiere prima del voto", continua Raggi.