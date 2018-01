Ultima ora

19:19Lazio: Pirozzi, non mi ritiro, non credete a fake news

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - "Io non mi ritiro, non credete alle fake news. Noi siamo qui e lavoreremo per il Lazio è per voi. Non credete agli scherzi". E' il messaggio che il candidato alla presidenza della Regione Lazio Sergio Pirozzi ha mandato con un video pubblicato sui social. Nel filmato, inizialmente scherzoso, si vede lo staff del candidato smantellare il comitato elettorale di via Cristoforo Colombo, smontare targhe e riempire scatoloni. Poi la scena cambia e Pirozzi stoppa lo smantellamento del comitato, che qualcuno vorrebbe.

19:18Elezioni: Maroni, se Lega prende più voti, Salvini premier

(ANSA) - BRESCIA, 12 GEN - "L'accordo mi sembra sia chiaro: se vince la coalizione di centrodestra il partito che prende più voti esprime il premier. Se la Lega prenderà più voti, il premier sarà Matteo Salvini". Lo ha detto a Brescia Roberto Maroni che ha partecipato alla firma dell'accordo per la valorizzazione turistica delle tre valli bresciane. "Io non mi candido. Non per Palazzo Chigi e nemmeno per il Parlamento. Nuova vita", ha ribadito.

19:16Ciclismo: 53/a Tirreno-Adriatico nel nome di Scarponi

(ANSA) - LORETO (ANCONA), 12 GEN - Sarà dedicata a Michele Scarponi, il ciclista marchigiano morto in un incidente stradale lo scorso aprile, la 53/a edizione della Tirreno-Adriatico in programma dal 7 al 13 marzo prossimi: tra le tappe, per la prima volta, anche Filottrano, la città natale e di residenza dell'atleta. Scarponi salì per tre volte sul podio finale della Tirreno-Adriatico: vincitore nel 2009, secondo nel 2010 e terzo nel 2011. L'iniziativa, organizzata da Rcs Sport/La Gazzetta dello Sport, comprende sette tappe per un totale di 982,5 km (media km 140,4). Un percorso classico con la Cronosquadre di apertura sul lungomare di Lido di Camaiore in Versilia (21,5 km), due tappe per velocisti: Camaiore-Follonica e Numana-Fano, due frazioni per finisseur: Follonica-Trevi e Castelraimondo-Filottrano 'Tappa dei Muri', un arrivo in salita da Foligno a Sarnano-Sassotetto, con oltre 14 km di ascesa finale, e in chiusura la classica cronometro individuale di San Benedetto del Tronto di dieci km(7/a). Parteciperanno 175 corridori.

19:11M5s: beghe Grillo non finite, nuova causa in Tribunale

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - Il Comitato Difesa dei Diritti dell'Associazione M5s, guidato dall'avvocato Lorenzo Borrè, fa una nuova battaglia a Beppe Grillo e lo trascina in Tribunale a Genova dove ha chiesto la nomina di un curatore che rappresenti la prima associazione M5s (2009), per curarne gli interessi. Il presupposto è che Grillo avallando la costituzione della terza associazione M5s a dicembre, concedendo il simbolo, sia in conflitto d'interesse nel difendere i diritti dei primi associati. Grillo non potrebbe rappresentare gli interessi dei primi associati, che non intendono trasmigrare nella terza associazione creata lo scorso 20 dicembre. Per questo, dicono, serve un Curatore che agisca per conto della prima associazione e che ne tuteli i diritti dei componenti rispetto alle altre, a loro giudizio irregolarmente costituite. La richiesta di tutela vale anche per nome e simbolo del Movimento. Il conflitto riguarderebbe anche i ruoli di Grillo nelle associazioni: Capo politico(2009), Pres. Consiglio direttivo(2012), garante(2017).

19:07Risponde a una ‘proposta’ su Fb, si sposa dopo sei giorni

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - Di post stravaganti su Facebook ce sono milioni al giorno ma con uno di questi un trentenne nigeriano ha cambiato radicalmente la sua vita. Lo scorso 30 dicembre Chidimma Amedu ha postato una proposta di matrimonio concedendo alle aspiranti spose soltanto 24 ore per rispondere. "Ho l'età giusta, sono pronto a sposarmi e non voglio perdere tempo", era scritto nel bizzarro messaggio. E ancora "inviatemi le vostre 'domande'", continuava con un linguaggio più adatto ad un colloquio di lavoro che ad un incontro romantico. "La più qualificata diventerà mia moglie il 6 gennaio 2018. Buona fortuna", concludeva Chidimma con tanto di data a dimostrazione della serietà delle sue intenzioni. Incuriosita dal post Sophy Ijeoma, nigeriana come Chidimma ma di un città a 500 km di distanza dalla sua, ha deciso di rispondergli. Inizialmente per gioco, ha raccontato alla Bbc. "E' stato amore a prima vista", ha confessato Sophy. Come da post, il 6 gennaio si sono sposati, naturalmente documentando il lieto evento su Facebook.

19:00Spari in strada, uccisa anziana: ferito, ‘pentito’ per paura

(ANSA) - BARI, 12 GEN - Si sarebbe 'pentito' per paura e per il dispiacere provato dopo la morte della 84enne Rosa Anna Tarantino, di cui dice di aver appreso dai telegiornali, il pregiudicato di Bitonto Giuseppe Casadibari. Il giovane, ferito nell'agguato del 30 dicembre nel centro storico di Bitonto, nel quale è stata uccisa per errore la anziana sarta, è già stato sentito dagli inquirenti della Dda di Bari in qualità di collaboratore di giustizia. Dopo le dimissioni dal Policlinico di Bari è ora in località protetta come tutta la sua famiglia. A quanto si apprende, avrebbe detto di non essersi accorto della presenza della signora mentre fuggiva dai sicari che lo inseguivano. Avrebbe anche detto di essere solo quella mattina e che la guerra in atto quel giorno, dopo settimane di tensioni fra i due gruppi criminali rivali della città, era stata scatenata in risposta all'agguato avvenuto all'alba di fronte all'abitazione di un pregiudicato. Agguato al quale il ragazzo avrebbe riferito di non aver preso parte.

18:57Primo caso di #MeToo in Cina

(ANSA) - PECHINO, 12 GEN - La Beihang University di Pechino ha licenziato in tronco Chen Xiaowu, stimato e popolare accademico, per gli abusi sessuali contestatigli da numerose donne, in quello che sui social media locali è stato definito come clamoroso e primo caso in Cina del movimento di denuncia #MeToo, partito dagli Stati Uniti. La Beihang University ha postato un messaggio ieri sera in cui dato conto del risultato di un'indagine a carico di Chen la cui condotta ha violato l'etica professionale creando "influenza detestabile sulla sulla società". Chen è stato sollevato da tutti gli incarichi, compresi quelli di professore e di vice capo degli studenti ormai laureati. La Beihang ha "tolleranza zero verso sulle violazioni etiche accademiche" e ha promesso di rafforzare i controlli. Le accuse sono partite da Luo Xixi, accademica cinese adesso negli Usa, e da almeno altre 5 donne che hanno denunciato gli abusi subiti, collegati al ruolo senior e guida del professore.