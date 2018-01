Ultima ora

19:54Roma: Raggi a Gentiloni, no chiacchiere ma poteri

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - "Siamo in campagna elettorale, quindi ricomincia a valere il principio secondo il quale 'vince' chi urla, offende e attacca l'avversario con buona pace dei programmi. Oggi è il turno di Gentiloni contro Raggi". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi replica alle dichiarazioni del premier Gentiloni. "Per governare questa città servono i poteri che hanno tutte le altre grandi capitali d'Europa e non chiacchiere prima del voto", continua Raggi.

19:47Ambasciatore Usa a Panama lascia dopo parole Trump

(ANSA) - NEW YORK, 12 GEN - L'ambasciatore americano a Panama si dimette, spiegando di non poter più lavorare nell'amministrazione Trump. Lo riportano i media americani, secondo i quali le dimissioni sarebbero legate ai commenti di Donald Trump sugli immigrati.

19:45Gb: ‘firmò’ due fegati trapiantati, multato chirurgo inglese

(ANSA) - LONDRA, 12 GEN - Dovrà pagare una multa da 10.000 sterline il chirurgo inglese colpevole di aver incredibilmente inciso le sue iniziali sul fegato di almeno due pazienti - come una sorta d'infantile 'Zorro delle sale operatorie' - durante altrettanti interventi di trapianto. Lo riporta la Bbc. Il professionista, Simon Bramhall, 53 anni, ha ammesso le sue 'bravate' dinanzi a un giudice della Birmingham Crown Court: commesse entrambe nel 2013 quando lavorava presso il Queen Elizabeth Hospital di Birmingham. Ma se l'è cavata solo con l'ammenda e una condanna a 12 mesi di lavori socialmente utili. Bramhall, che continua a esercitare da medico, attualmente in un ambulatorio del sistema sanitario nazionale dello Herefordshire, aveva lasciato traccia sugli organi impiantati 'firmandoli' grazie a uno strumento chirurgico. E l'avrebbe passata liscia se uno dei pazienti in questione non avesse dovuto ricorrere presto a un'ulteriore operazione e un collega non avesse notato quella sigla incisa sul fegato, 'SB'.

19:40Figc: terminate consultazioni, al via assemblea Lega A

(ANSA) - MILANO, 12 GEN - Concluse le consultazioni con le altre componenti federali, la Lega Serie A si è riunita in assemblea poco prima delle 18 per affrontare il tema delle elezioni della Figc, a due giorni dal termine per la presentazione delle candidature. Sono assenti Roma e Benevento.

19:37Figc: Tommasi, disponibili per candidato unico credibile

(ANSA) - MILANO, 12 GEN - "Se c'è un eventuale candidato unico credibile, disponibile ad accogliere la grande responsabilità di rilanciare il nostro movimento tutti noi dobbiamo appoggiarlo, sempre che sia credibile e metta il progetto sportivo al centro della discussione. Dopo domenica sarà complicato trovarne un altro". Così il presidente dell'Assocalciatori, Damiano Tommasi, candidato alla presidenza della Figc, che ha concluso le consultazioni tenute dai rappresentanti della Lega Serie A. "Non so se la Serie A presenterà un candidato o meno. Da parte nostra resta l'intenzione di parlare di calcio - ha spiegato Tommasi -. Conosciamo le difficoltà che ci sono in Lega Serie A, a prescindere dal problema federale. C'è il rischio di commissariamento della Figc? Se il 30 non avremo rinnovato le cariche federali, il Coni dovrà fare una riflessione".

19:36Calcio: presidente Siviglia “Nzonzi resta con noi”

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - Il presidente del Siviglia, José Castro, ha dichiarato che il centrocampista francese Steven Nzonzi, "è un modello di giocatore", aggiungendo che il Siviglia vuole fargli firmare un contratto per "altri tre anni". Infine, il presidente del club andaluso ha ammesso che "nessuna offerta gli è arrivata per il giocatore", e che "in ogni caso, resta con noi almeno fino al prossimo mercato estivo". Nzonzi, francese di origini congolesi, ha accusato negli ultimi tempi un netto calo di rendimento, ma il suo profilo interessa ad alcune squadre di Premier, dopo essere stato inseguito dalla Juve nell'estate dell'anno scorso. (ANSA).

19:19Lazio: Pirozzi, non mi ritiro, non credete a fake news

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - "Io non mi ritiro, non credete alle fake news. Noi siamo qui e lavoreremo per il Lazio è per voi. Non credete agli scherzi". E' il messaggio che il candidato alla presidenza della Regione Lazio Sergio Pirozzi ha mandato con un video pubblicato sui social. Nel filmato, inizialmente scherzoso, si vede lo staff del candidato smantellare il comitato elettorale di via Cristoforo Colombo, smontare targhe e riempire scatoloni. Poi la scena cambia e Pirozzi stoppa lo smantellamento del comitato, che qualcuno vorrebbe.