Ultima ora

07:42Frane in California, morti salgono a 18

(ANSA) - MONTECITO (CALIFORNIA), 13 GEN - Un uomo di 87 anni è la diciottesima vittima degli smottamenti che hanno colpito la California. Lo sceriffo della contea di Santa Barbara Bill Brown ha detto che Joseph Bleckel è stato trovato morto in casa dai soccorritori. In precedenza era stato dato per disperso. Nella lista delle persone di cui non è stato accertato il destino restano sei persone, tra i 2 e il 53 anni. Sono almeno 4 i bambini vittime accertate del disastro.

07:34Trump fa checkup. Medico, ‘è in salute eccellente’

(ANSA) - WASHINGTON, 13 GEN - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump "è in salute eccellente": a dirlo il medico della Casa Bianca che lo ha sottoposto al suo primo checkup all'ospedale militare Walter Reed, un esame completo che giunge mentre i suoi detrattori avanzano dubbi sulla sua salute mentale. Trump ha passato tre ore nella struttura, situata a Bethesda, nel Maryland, poco fuori Washington, prima di dirigersi in Florida per il weekend. Molti gli esami a cui è stato sottoposto, nessuno però di tipo psichiatrico o neurologico.

07:28Wsj, a ex porno star 130.000 dlr per silenzio su Trump

(ANSA) - NEW YORK, 12 GEN - Un pagamento da 130.000 dollari per 'comprare' il suo silenzio. Michael Cohen, il legale di Donald Trump, avrebbe raggiunto un accordo con l'ex porno star Stephanie Clifford nell'ottobre del 2016, un mese prima delle elezioni. In base all'intesa, a fronte del pagamento Clifford non avrebbe dovuto parlare pubblicamente di un presunto rapporto sessuale con Trump. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti. Trump ha sposato Melania Trump nel 2005.

07:24India: autobus in scarpata in Karnataka, otto morti

(ANSA) - NEW DELHI, 13 GEN - Almeno otto persone sono morte e più di dieci sono rimaste ferite oggi nello Stato centrale indiano di Karnataka quando un autobus per il trasporto di passeggeri si è rovesciato alla periferia della città di Hassan, finendo in una scarpata. La polizia ha aperto una indagine sulle cause dell'incidente che ha coinvolto l'automezzo, che era in viaggio fra Bangalore e Dharmasthala con a bordo 25 persone.

01:03Calcio: Mourinho, disprezzo Conte e la storia finisce qui

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - L'allenatore del Manchester United, Jose Mourinho, parlando oggi in conferenza stampa, ha detto di voler chiudere la lunga polemica a distanza con Antonio Conte. E, secondo quanto pubblica l'edizione online del Daily mail, lo ha fatto a modo suo, lanciando l'ultima pesante bordata al collega del Chelsea, con il quale da giorni scambia insulti a ripetizione. Mourinho ha manifestato a parole "disprezzo" nei riguardi di Conte. "Quando una persona insulta un'altra, può sempre aspettarsi la replica, il silenzio o anche il disprezzo. La prima volta mi ha attaccato e ho deciso di rispondere, toccando una vicenda che sapevo dolente. Lui ha continuato e io adesso mi fermo al disprezzo, che vale anche la fine di questa vicenda", le parole di 'Mou', prima della sfida contro lo Stoke City. (ANSA).

00:39Calcio: 2-0 sul campo dello Strasburgo, il Guincamp vola

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - Bastano solo 16' al Guincamp per chiudere i conti in trasferta contro lo Strasburgo e aggiudicarsi per 2-0 l'anticipo della 20/a giornata della Ligue 1. La squadra allenata da Antoine Kombouaré è passata in vantaggio dopo 8' con Salibur e ha raddoppiato al 16' con Benezet, su servizio di Briand. La vittoria di stasera permette al Guincamp di portarsi a 29 punti in classifica, vale a dire al sesto posto, a -4 dal Nantes, che però ha una partita in meno, mentre lo Strasburgo resta a 24, al fianco di Digione e Caen. Domani le altre partite, domenica (ore 21) toccherà al PSG sul campo del Nantes. (ANSA).

00:27Calcio: al Getafe basta un gol, Malaga sempre più ultimo

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - Il Getafe affossa il Malaga, nell'anticipo della 19/a giornata della Liga, superandolo di misura 1-0. Ha deciso il match il gol, realizzato al 28' della ripresa, di Juan Torres Ruiz, su assist di Angel Rodriguez. Con questo successo, i castigliani si portano a 26 punti, superando in un colpo solo Athletic Bilbao, Betis Siviglia e Leganes, che ha due partite in meno. Il Malaga resta invece impantanato all'ultimo posto, con 11 punti, assieme al Las Palmas che giocherà domani alle 13 contro il Girona. Sempre domani toccherà alle due squadre della capitale: il Real Madrid ospiterà alle 16,15 il Villarreal e l'Atletico sarà di scena sul campo dell'Eibar, alle 18,30. Il capolista Barcellona, invece, giocherà domenica, alle 20,45, a San Sebastian, contro la Real Sociedad. (ANSA).