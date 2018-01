Ultima ora

19:27Calcio: Pe e Fifa per calmiere prezzi giocatori

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - Europarlamento e Fifa al lavoro su un documento "non normativo" per mandare un messaggio prima dei Mondiali di calcio, chiedendo un calmiere sui prezzi dei calciatori. Così all'ANSA il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani che a riguardo ha avuto una riunione a Bruxelles con il presidente della Fifa Gianni Infantino. Per Tajani "è importante anche avere un controllo maggiore su come sono impiegati i soldi delle compravendite, che non devono nascondere operazioni finanziarie mascherate". Tajani ha visitato a Roma il Museo del Calcio Internazionale, donando due maglie alla già ricca collezione: quella dell'attaccante del Frosinone Daniel Ciofani e quella del centrocampista della Juve Miralem Pjanic. "Due esempi per i giovani - ha sottolineato Tajani -: il primo perché è uno dei pochi giocatori laureati e il secondo perché parla sei lingue. Al calcio servono esempi così: quando ci sono milioni di ragazzini che ti seguono è importante che sia ritenuto un modello chi si impegna, non chi bestemmia".

19:23Calcio: il Real Madrid punta dritto sul romanista Alisson

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - David De Gea, Thibaut Courtois, Kepa Arrizabalaga, Gigi Donnarumma, ma non solo. Secondo il Mundo deportivo, il Real Madrid ha un altro portiere nel mirino, per sostituire il costaricano Keylor Navas: si tratta del romanista Alisson Becker, 25 anni. L'alto rendimento dell'estremo difensore dei giallorossi ha attirato l'attenzione di grossi club potenti, come il PSG, ma anche il Real Madrid. Dopo il fallimento della trattativa per il basco Kepa dell'Athletic Bilbao, che sembrava a un passo dalla firma con il club 'merengue', il nome di Alisson sembra essere il primo nell'elenco degli emissari del Real, mentre altri altri portieri del calibro di De Gea o Coutrois non sembrano più gli obiettivi principali. (ANSA).

19:16Positivo alcoltest provoca 2 morti in incidente, arrestato

(ANSA) - MILANO, 13 GEN - Ha provocato un incidente stradale che è costato la vita a due persone ed è risultato positivo all'alcoltest con risultati molto al di sopra del limite consentito dalla legge. Per questo un uomo di 25 anni è stato arrestato per omicidio stradale plurimo a Milano. L'incidente è avvenuto questa mattina alle 4.45 tra via Cosenz e via Durando, nella periferia nord della città. Alla guida di una Opel Corsa, il 25enne non ha dato la precedenza e ha urtato una Clio con a bordo 5 persone. Un ragazzo di 18 anni e una donna di 44 anni sono deceduti mentre una ragazza di vent'anni è in pericolo di vita.(ANSA).

19:15Scuola: Anief, oltre 35mila domande pensioni docenti e Ata

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - Secondo dati Miur, gli insegnanti che hanno presentato domanda per andare in pensione sono stati 25.246, mentre per quanto riguarda il personale Ata - gli amministrativi, i tecnici e gli ausiliari - sono state inoltrate 7.936 domande. A queste vanno aggiunte alcune migliaia di domande di accesso all'Ape social, riservata nella scuola solo alle maestre dell'infanzia che curano alunni fino a 6 anni, ma soprattutto a coloro che verranno collocati a riposo d'ufficio o a seguito della domanda di accesso. Lo rende noto l'associazione sindacale Anief. Globalmente, considerando anche queste categorie, nel comparto scuola nel corso dell'anno a lasciare il servizio per il pensionamento saranno oltre 35 mila dipendenti. I quali, sommati agli attuali posti vacanti, alle 40mila cattedre di sostegno in deroga, ai 20mila spostati con l'ultima Legge di Stabilità da organico di fatto a quello diritto, porteranno anche quest'anno ad avere ben oltre 100mila supplenze annuali di lunga durata, ricorda il sindacato.

18:41Biathlon: Cdm, azzurre seconde in staffetta

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - L'Italia del biathlon completa il tris di podi di squadra nella stagione corrente di Cdm e, dopo il secondo posto nella staffetta mista di Oestersund e quello nella staffetta maschile di Oberhof, arriva un altro argento nella staffetta femminile di Ruhpolding. L'inedito quartetto, mai schierato finora, composto da Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Nicole Gontier e Federica Sanfilippo ha conteso la vittoria alla Germania padrona di casa, sostenuta dal tifo degli spettatori fino allo striscione del traguardo, con una prestazione fantastica al poligono (appena 3 ricariche utilizzate) che ha costretto le tedesche a dare il meglio. Tutte e quattro le azzurre hanno fatto gara di testa nelle rispettive frazioni, confermando il ruolo di prima forza nel massimo circuito internazionale. Terzo gradino del podio per la Svezia a 17"2, più lontane Norvegia, Polonia, Repubblica Ceca e Russia. Domani ultima giornata di gare con le due mass start: uomini alle 12.15 con Lukas Hofer e donne alle 14.40 con Wierer e Vittozzi.

18:37Calcio: l’ex madridista Michel non è più tecnico del Malaga

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - Michel Gonzalez non è più l'allenatore del Malaga, che attualmente occupa l'ultimo posto della Liga con 11 punti, assieme al Las Palmas, oggi strapazzato per 6-0 dal Girona. Fatale è stata la sconfitta di misura subita ieri sera a Getafe. E stato lo stesso club della Costa del Sol a comunicare l'esonero dell'ex ala tattica del Real Madrid negli anni '80 che, nella passata stagione, aveva ereditato una squadra in chiara difficoltà ed era riuscito nell'impresa di salvarla. Il club, nella stessa nota in cui parla del licenziamento del tecnico, sottolinea che è al lavoro per rinforzare la squadra, come confermano gli arrivi di Ignasi Miquel, Manuel Iturra e Alberto Bueno, in campo ieri sera nell'anticipo, ma è anche alla ricerca del sostituto dell'allenatore. Il Malaga, infine, "ringrazia Michel, augurandogli le migliori fortune per il futuro". (ANSA).

18:32Short track: Europei, Valcepina bis d’oro

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - Doppietta d'oro per Martina Valcepina agli europei di short track in corso a Dresda. L'azzurra, dopo essersi imposta nei 1500, ha bissato anche sui 500, conquistando così due titoli continentali in un solo giorno: la pattinatrice si è imposta sulla distanza più breve con il tempo di 42.805, battendo la compagna di squadra e portabandiera azzurra ai prossimi Giochi Olimpici Invernali, Arianna Fontana, argento in 42.852. Terza la russa Sofia Porsvilnova (43.141).