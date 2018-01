Ultima ora

20:05Austria: decine migliaia a Vienna contro governo destra

(ANSA) - BERLINO, 13 GEN - Decine di migliaia di persone sono scese in strada a Vienna, oggi, per protestare contro il governo della destra di Sebastian Kurz e Heinz Christian Strache. La dimostrazione è iniziata intorno alle 15 nella Christian-Broda-Platz. Secondo le stime degli organizzatori i partecipanti sono stati 80 mila, ma la polizia ha mantenuto le stime molto più basse, parlando di 20 mila dimostranti. Il corteo ha attraversato il centro della città, senza scontri. Solo all'interno di un gruppo di 200 persone, alcuni black block hanno usato oggetti pirotecnici e lanciato uova. Proprio al loro fianco, ha marciato un gruppo che si è definito "nonne contro la destra".

19:57Diciottenne ucciso a colpi arma da fuoco in centro a Crotone

(ANSA) - CROTONE, 13 GEN - Un diciottenne, Giuseppe Parretta, è stato ucciso nel pomeriggio a colpi d'arma da fuoco a Crotone. L'omicidio è avvenuto in via Ducarne, nel centro storico della città. Secondo le prime notizie il delitto sarebbe da ricondurre alla sfera privata. Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri. Personale della squadra mobile ha fermato il presunto autore dell'omicidio. Si tratta di Salvatore Gerace, di 57 anni, già noto alle forze dell'ordine. L'omicidio sarebbe avvenuto al culmine di una lite sulla cui origine sono in corso accertamenti da parte della squadra mobile. (ANSA).

19:48Calcio: il Villarreal affonda il Real Madrid, decide Fornals

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - Il Real Madrid campione del mondo per club e campione d'Europa in carica naufraga sotto il diluvio e si arrende nel Santiago Bernabeu al Villarreal, vittorioso per 1-0 nella 19/a giornata della Liga. Ancora si devono giocare diverse partite, comprese quelle dell'Atletico Madrid e del Barcellona, ma il risultato maturato oggi nella capitale può essere considerato a dir poco clamoroso. Anche per come è maturato. Il Real, soprattutto nel primo tempo, ha infatti attaccato spesso a pieno organico, fallito diverse palle-gol e, a 3' dal 90', è stato punito da un contropiede del 'Sottomarino giallo', che ha fatto centro con Fonals. Un ko che mette a repentaglio perfino la panchina di Zidane. Real sempre a -16 dal Barcellona capolista, ma con una partita in meno dei catalani, che devono ancora giocare (domani a San Sebastian, contro la Real Sociedad). (ANSA).

19:37Calcio: Chelsea spuntato, il Leicester porta a casa lo 0-0

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - Il Chelsea s'è inceppato e, dopo il pareggio a suon di gol in uno dei tanti derby di Londra con l'Arsenal del 3 gennaio scorso (2-2), oggi è stato fermato sullo 0-0 casalingo dal Leicester, nella 23/a giornata della Premier. La squadra allenata da Antonio Conte, che viaggia a 15 punti dal Manchester City capolista, non ha certo giocato la miglior partita della stagione e peraltro non è riuscita a sfruttare la superiorità numerica, dopo l'espulsione per doppia ammonizione di Chilwell, al 23' della ripresa. A più riprese i 'Blues' hanno cercato la via della rete, senza però trovarla. Lo 0-0 è rimasto scolpito sul tabellone di Stamford bridge. (ANSA).

19:27Calcio: Pe e Fifa per calmiere prezzi giocatori

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - Europarlamento e Fifa al lavoro su un documento "non normativo" per mandare un messaggio prima dei Mondiali di calcio, chiedendo un calmiere sui prezzi dei calciatori. Così all'ANSA il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani che a riguardo ha avuto una riunione a Bruxelles con il presidente della Fifa Gianni Infantino. Per Tajani "è importante anche avere un controllo maggiore su come sono impiegati i soldi delle compravendite, che non devono nascondere operazioni finanziarie mascherate". Tajani ha visitato a Roma il Museo del Calcio Internazionale, donando due maglie alla già ricca collezione: quella dell'attaccante del Frosinone Daniel Ciofani e quella del centrocampista della Juve Miralem Pjanic. "Due esempi per i giovani - ha sottolineato Tajani -: il primo perché è uno dei pochi giocatori laureati e il secondo perché parla sei lingue. Al calcio servono esempi così: quando ci sono milioni di ragazzini che ti seguono è importante che sia ritenuto un modello chi si impegna, non chi bestemmia".

19:23Calcio: il Real Madrid punta dritto sul romanista Alisson

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - David De Gea, Thibaut Courtois, Kepa Arrizabalaga, Gigi Donnarumma, ma non solo. Secondo il Mundo deportivo, il Real Madrid ha un altro portiere nel mirino, per sostituire il costaricano Keylor Navas: si tratta del romanista Alisson Becker, 25 anni. L'alto rendimento dell'estremo difensore dei giallorossi ha attirato l'attenzione di grossi club potenti, come il PSG, ma anche il Real Madrid. Dopo il fallimento della trattativa per il basco Kepa dell'Athletic Bilbao, che sembrava a un passo dalla firma con il club 'merengue', il nome di Alisson sembra essere il primo nell'elenco degli emissari del Real, mentre altri altri portieri del calibro di De Gea o Coutrois non sembrano più gli obiettivi principali. (ANSA).

19:16Positivo alcoltest provoca 2 morti in incidente, arrestato

(ANSA) - MILANO, 13 GEN - Ha provocato un incidente stradale che è costato la vita a due persone ed è risultato positivo all'alcoltest con risultati molto al di sopra del limite consentito dalla legge. Per questo un uomo di 25 anni è stato arrestato per omicidio stradale plurimo a Milano. L'incidente è avvenuto questa mattina alle 4.45 tra via Cosenz e via Durando, nella periferia nord della città. Alla guida di una Opel Corsa, il 25enne non ha dato la precedenza e ha urtato una Clio con a bordo 5 persone. Un ragazzo di 18 anni e una donna di 44 anni sono deceduti mentre una ragazza di vent'anni è in pericolo di vita.(ANSA).