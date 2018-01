Ultima ora

06:55Hawaii, scuse per falso allarme missile

(ANSA) - HONOLULU, 14 GEN - Il governatore delle Hawaii David Ige si è scusato con la popolazione per "la sofferenza e la confusione" provocati dal falso allarme diramato dalle autorità sull'attacco di un missile balistico lanciato dalla Corea del Nord.

06:51Trump ai media, pazzi perché ho vinto

(ANSA) - NEW YORK, 14 GEN - Nuovo attacco a quello che definisce il 'mainstream' dei media da parte di Donale Trump: "Stanno uscendo pazzi per il fatto che abbiamo vinto", scrive il tycoon su Twitter dalla sua residenza di Mar-a-Lago a Palm Beach, in Florida. "Riportano così tante fake news. Non provano neanche a correggerle quando sono sbagliate", scrive Trump. "Promuovono il Fake Book (il libro scandalistico di Michael Wolff sulla Casa Bianca) di un autore pazzo, che si sa - conclude - riporta false informazioni".

06:47Tunisia: scontri in varie località, arrestati alcuni giovani

(ANSA) - TUNISI, 14 GEN - A Siliana, Bou Arada e Medenine si sono registrati in serata disordini tra giovani manifestanti e forze dell'ordine, che hanno usato gas lacrimogeni per disperdere la folla. Sei giovani sarebbero stati arrestati a Siliana. Situazione tornata in poco tempo alla normalità, secondo quanto riportano i media locali.

00:30Basket:Virtus Bologna batte R.Emilia 85-75 e va in C.Italia

(ANSA) - BOLOGNA, 13 GEN - La Virtus Bologna ha battuto Reggio Emilia 85-75 dopo una partita molto combattuta e, visti i contemporanei risultati di Trento e Pesaro, si è qualificata per la final eight di Coppa Italia. E' stata una gara dai due volti, perché Reggio è stata avanti nel primo tempo anche con ampio margine (6-20, 24-35) ma nella ripresa (dopo il 44-45 della pausa) Bologna è andata avanti prima sul 53-46 poi anche in doppia cifra (69-59, 73-63) resistendo a Reggio Emilia che a 2'45 dal termine era tornata in gioco (78-75). Poi Stefano Gentile e Lafayette hanno chiuso la gara. La Virtus, con una difesa non impeccabile, ha subito molto nel primo tempo anche per la precisione degli ospiti (Markoishvili 25, con 6/10 da 3, 9 rimbalzi; Wright 5/8 e 8 rimbalzi) e con le guardie Della Valle e Candi. Nel secondo tempo Bologna ha difeso meglio e con Slaughter (5/7, 9 rimbalzi), Baldi Rossi (5/9) e le triple di Umeh ha portato a casa una preziosa vittoria. Male ancora Alessandro Gentile (6/16).

00:01Filippine: fumo e cenere da vulcano Mayon

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - E' tornato in attività nelle Filippine il vulcano Mayon, che nel 2013 eruttò uccidendo 5 persone. Un'imponente colonna di fumo si è alzata nelle ultime ore dal vulcano, convincendo l'agenzia che si occupa dei disastri naturale a ordinare l'evacuazione immediata di chi abita nelle zone limitrofe. Lo riporta la stampa locale. Al momento il vulcano sta emettendo solo fumo e cenere ed è costantemente monitorato dall'istituto filippino di vulcanologia. Sarebbero centinaia le persone che hanno abbandonato le loro abitazioni per timore di una nuova eruzione.

23:43Taekwondo: tecnica e spettacolo ai Campionati italiani

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - Si è conclusa oggi la prima giornata dei Campionati Italiani per Categorie Olimpiche di Taekwondo. In scena 4 delle otto categorie previste. Un campionato spettacolare e per nulla scontato, pieno di colpi di scena e tecniche spettacolari. L'unico campionato italiano Senior al quale partecipano atleti italiani e stranieri residenti nel nostro paese. La formula è proprio quella Olimpica e comprende quindi anche i ripescaggi in caso di sconfitta con l'atleta che approda in finale. Risultati prima giornata: -58 kg maschile 1-Saverio Brutto - Vigilfuoco Catanzaro 2-Daniel Lo Pinto - Tkd 16 3-Giuseppe Occello - Dream Team Tkd 3-Alessandro Ciaccia - Fighter Tkd Adv -68 kg maschile 1-Simone Alessio - Vigilfuoco Catanzaro 2-Luciano Bonaccorso - Tkd Sport Center 3-Emiliano Lo Pinto - Tkd 16 3-Andrea Maddaluni - Punto Sport Comuni Medicei

23:05Antifascisti denunciano, ‘Aggrediti da Casapound’

(ANSA) - GENOVA, 13 GEN - Un gruppo di antifascisti riferisce di aver subito, la scorsa notte intorno alle 23, un'aggressione da parte di una trentina di militanti di Casapound. Il gruppo di antifascisti stava attaccando manifesti contro il movimento di estrema destra che da due giorni è impegnato a raccogliere firme nella sede di via Montevideo in vista delle elezioni. La denuncia è arrivata dagli antifascisti in un comunicato stampa con una foto che mostra una ferita sulla schiena di un militante. Secondo quanto appreso mentre gli antifascisti attaccavano i manifesti i militanti di Casapound sarebbero usciti dalla sede urlando e correndo verso gli 'avversari' politici e lanciando loro bottiglie di vetro: "Brandivano bottiglie, cinture e coltelli - si legge nella nota sulla pagina Genova antifascista - nel breve scontro un compagno è stato circondato e colpito due volte: il coltello ha causato una ferita alla schiena". Sull'episodio indaga la Digos, che al momento non conferma l'episodio, ma analizza le telecamere dell'area.