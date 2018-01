Ultima ora

20:18Calcio: Cairo, ‘Miha ringrazi, potevo esonerarlo prima’

(ANSA) - TORINO, 14 GEN - "Con lui c'era un buon rapporto personale, capisco che poteva avere il desiderio che lo chiamassi per comunicargli l'esonero". Il presidente del Torino, Urbano Cairo, torna sull'esonero di Sinisa Mihajlovic e sulle rimostranze del tecnico per non avere ricevuto il benservito dal numero uno del club, ma dal ds Petrachi. "Sinisa è una persona seria e per bene, per questo penso che piuttosto di avere altre rimostranze - aggiunge - avrebbe potuto dire che Cairo avrebbe potuto esonerarlo due mesi prima e non lo ha fatto". "L'ho difeso per un anno e mezzo di fila. Avrei potuto esonerarlo dopo la partita contro la Fiorentina e non l'ho fatto, credo debba ringraziarmi per questo", prosegue Cairo, secondo cui la gestione dell'ex tecnico "non è stata soddisfacente". "Se uno ha una squadra forte, riconosciuta migliore rispetto a quella della scorsa stagione, non può fare quattro punti in meno - conclude -. Se un allenatore sa schierare la squadra, sicuramente non consegue questo tipo di risultati".

20:16Calcio: Torino, Mazzarri tra Superga e applausi Filadelfia

(ANSA) - TORINO, 14 GEN - Prima la visita a Superga, in incognito, poi l'allenamento al Filadelfia, di fronte a 2 mila tifosi. Archiviato l'esordio vincente col Bologna, dopo due soli allenamenti, Walter Mazzarri si rituffa nell'avventura granata. Il tecnico chiamato dal presidente Cairo a sostituire l'esonerato Mihajlovic ha diretto nel pomeriggio la ripresa della preparazione dopo le vacanze invernali. Tra una settimana c'è il Sassuolo in trasferta e l'allenatore vuole altri segnali di ripresa dalla sua nuova squadra. Tra i più applauditi dal pubblico del Filadelfia proprio Mazzarri che, prima dell'allenamento, ha reso omaggio alla lapide degli 'Invincibili'. Ancora assenti i giocatori sudamericani e quelli africani, che hanno ottenuto dal club qualche ora in più per rientrare, col gruppo si sono rivisti Ljajic e Ansaldi, che avevano chiuso il 2017 da infortunati, e Barreca. Verso il recupero anche capitan Belotti, che ha ancora svolto un lavoro personalizzato, mentre Lyanco e Edera si sono limitati alle terapie.

20:15Migranti: card.Bassetti, serve convivenza degna dell’umanità

(ANSA) - PERUGIA, 14 GEN - "Non possiamo omologare le persone ma, da esseri umani, possiamo fare il possibile per integrarci. Ognuno, quindi, sappia accogliere l'altro per raggiungere una convivenza che sia degna dell'umanità e di persone che sono state battezzate nel nome di Cristo": lo ha detto il cardinale Gualtiero Bassetti, celebrando la Giornata mondiale del migrante e del rifugiato nel complesso interparrocchiale di Olmo. "Ogni volta che un 'forestiero' bussa alla nostra porta ci offre un'occasione di incontro con Gesù, il quale si identifica con il fratello accolto e, soprattutto, con quello rifiutato. Il Signore affida all'amore materno ogni essere umano costretto a lasciare la propria patria alla ricerca di un futuro migliore", ha osservato il presidente della Cei, ricordando le parole del Papa. "Tale sollecitudine - ha detto - deve esprimersi in ogni tappa dell'esperienza migratoria dalla partenza all'arrivo, fino al ritorno nel Paese d'origine, nella speranza che tutti possano un giorno tornare nelle proprie case".

19:43Calcio: Fiorentina, ripresa al gran completo

(ANSA) - FIRENZE, 14 GEN - Fiorentina di nuovo al lavoro dopo la settimana di sosta: la squadra viola si è radunata oggi nel primo pomeriggio al centro sportivo per riprendere la preparazione. Sessione divisa tra palestra e campo per Simeone e compagni che, da ora e fino al prossimo impegno, la trasferta di domenica a Marassi con la Sampdoria, si alleneranno tutti i giorni con doppia seduta prevista martedì: Pioli dovrà cercare soluzioni per ovviare alle sicure assenze per squalifica di Astori e Veretout. Intanto, il tecnico ha potuto già da oggi disporre del gruppo al completo: unica assenza, prevista, quella di Janis Hagi che è ormai un ex giocatore viola. Il giovane trequartista figlio d'arte già da qualche giorno è tornato in patria, al Vitorul: manca solo l'ufficialità, ma il suo trasferimento è già stato definito fra i due club sulla base di circa 2 milioni più una percentuale su una eventuale futura cessione. Intanto, il dg dell'area tecnica viola Pantaleo Corvino aspetta offerte per Carlos Sanchez che ha chiesto di andar via.

19:39Calcio: Montella ancora sconfitto, Siviglia ko contro Alaves

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - Secondo schiaffo consecutivo per Vincenzo Montella e il 'suo' Siviglia, nella Liga. Oggi la squadra andalusa, guidata dall'ex allenatore del Milan, è stata sconfitta per 1-0 in trasferta a Vitoria-Gasteiz dall'Alaves, in gol con Garcia al 7' della ripresa, su assist di El Haddadi. Montella aveva esordito sulla panchina del Siviglia sabato 6 gennaio, rimediando una sconfitta casalinga nel derby cittadino contro il Betis, vittorioso per 5-3. La svolta tanto attesa dalla dirigenza, dunque, non c'è stata. Il Siviglia in classifica è fermo al 6/o posto, con 29 punti, a -2 dal Villarreal, che ieri ha vinto a sorpresa sul campo del Real Madrid. L'Alaves, invece, compie un grosso passo avanti in chiave-salvezza, portandosi al 16/o posto, e agganciando al Levante - oggi sconfitto in casa dal Celta Vigo - con 18 punti: scavalcato il Deportivo La Coruna, battuto a sua volta in casa ieri dal Valencia per 2-1. In serata toccherà al Barcellona capolista. (ANSA).

19:38Italia Team: Malagò sorride, ‘straordinari azzurri’

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - Grandi. Straordinari. Speciali. Nella domenica delle vittorie azzurre in fila, Giovanni Malagò applaude a distanza, via social. "Goggia, Brignone, Fanchini, tripletta da sogno", il primo tweet del presidente del Coni, con tre applausi per il podio tutto azzurro delle sciatrici nella discesa libera di Bad Kleinkirchenheim. Poi, a distanza di meno di un'ora, arriva la vittoria dello sci nordico: "Federico Pellegrino, dopo la splendida vittoria nell'individuale di ieri, oggi ha fatto il bis, in coppia con Dietmaer Noeckler, nella Team Sprint! Grande Italia sulla pista di Dresda!!!". E non è finita. Ancora meno di sessanta minuti, e Malagò e' volentieri costretto a twittare di nuovo. "Straordinaria Arianna Fontana agli Europei di Short Track. La portabandiera degli azzurri nella cerimonia d'apertura dell'Olimpiade di PyeongChang ha vinto l'oro nei 1.000 metri e conquistato il titolo continentale "Overall". Seconda, splendida, Martina Valpecina. BRAVE!".

19:30Marcia indietro Trump, riesuma programma protezione Dreamers

(ANSA) - NEW YORK, 14 GEN - Marcia indietro dell'amministrazione Trump che ha annunciato come il programma di protezione dei Dreamer - gli immigrati irregolari entrati negli Usa da minorenni - sarà riesumato. La decisione dopo che un giudice federale della California aveva intimato al governo di ripristinare le tutele, facendo infuriare il presidente Donald Trump. Ora l'amministrazione ha affermato che accetterà di nuovo le richieste "fino a ulteriore comunicazione", facendo tirare un sospiro di sollievo a centinaia di migliaia di immigrati che rischiavano il rimpatrio forzato e che invece ora potranno rinnovare il loro status. La mossa all'indomani della bufera scatenata dalle frasi shock di Trump sui Paesi d'origine degli immigrati caraibici, latinoamericani e africani.