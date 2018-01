Ultima ora

19:43Calcio: Fiorentina, ripresa al gran completo

(ANSA) - FIRENZE, 14 GEN - Fiorentina di nuovo al lavoro dopo la settimana di sosta: la squadra viola si è radunata oggi nel primo pomeriggio al centro sportivo per riprendere la preparazione. Sessione divisa tra palestra e campo per Simeone e compagni che, da ora e fino al prossimo impegno, la trasferta di domenica a Marassi con la Sampdoria, si alleneranno tutti i giorni con doppia seduta prevista martedì: Pioli dovrà cercare soluzioni per ovviare alle sicure assenze per squalifica di Astori e Veretout. Intanto, il tecnico ha potuto già da oggi disporre del gruppo al completo: unica assenza, prevista, quella di Janis Hagi che è ormai un ex giocatore viola. Il giovane trequartista figlio d'arte già da qualche giorno è tornato in patria, al Vitorul: manca solo l'ufficialità, ma il suo trasferimento è già stato definito fra i due club sulla base di circa 2 milioni più una percentuale su una eventuale futura cessione. Intanto, il dg dell'area tecnica viola Pantaleo Corvino aspetta offerte per Carlos Sanchez che ha chiesto di andar via.

19:39Calcio: Montella ancora sconfitto, Siviglia ko contro Alaves

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - Secondo schiaffo consecutivo per Vincenzo Montella e il 'suo' Siviglia, nella Liga. Oggi la squadra andalusa, guidata dall'ex allenatore del Milan, è stata sconfitta per 1-0 in trasferta a Vitoria-Gasteiz dall'Alaves, in gol con Garcia al 7' della ripresa, su assist di El Haddadi. Montella aveva esordito sulla panchina del Siviglia sabato 6 gennaio, rimediando una sconfitta casalinga nel derby cittadino contro il Betis, vittorioso per 5-3. La svolta tanto attesa dalla dirigenza, dunque, non c'è stata. Il Siviglia in classifica è fermo al 6/o posto, con 29 punti, a -2 dal Villarreal, che ieri ha vinto a sorpresa sul campo del Real Madrid. L'Alaves, invece, compie un grosso passo avanti in chiave-salvezza, portandosi al 16/o posto, e agganciando al Levante - oggi sconfitto in casa dal Celta Vigo - con 18 punti: scavalcato il Deportivo La Coruna, battuto a sua volta in casa ieri dal Valencia per 2-1. In serata toccherà al Barcellona capolista. (ANSA).

19:38Italia Team: Malagò sorride, ‘straordinari azzurri’

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - Grandi. Straordinari. Speciali. Nella domenica delle vittorie azzurre in fila, Giovanni Malagò applaude a distanza, via social. "Goggia, Brignone, Fanchini, tripletta da sogno", il primo tweet del presidente del Coni, con tre applausi per il podio tutto azzurro delle sciatrici nella discesa libera di Bad Kleinkirchenheim. Poi, a distanza di meno di un'ora, arriva la vittoria dello sci nordico: "Federico Pellegrino, dopo la splendida vittoria nell'individuale di ieri, oggi ha fatto il bis, in coppia con Dietmaer Noeckler, nella Team Sprint! Grande Italia sulla pista di Dresda!!!". E non è finita. Ancora meno di sessanta minuti, e Malagò e' volentieri costretto a twittare di nuovo. "Straordinaria Arianna Fontana agli Europei di Short Track. La portabandiera degli azzurri nella cerimonia d'apertura dell'Olimpiade di PyeongChang ha vinto l'oro nei 1.000 metri e conquistato il titolo continentale "Overall". Seconda, splendida, Martina Valpecina. BRAVE!".

19:30Marcia indietro Trump, riesuma programma protezione Dreamers

(ANSA) - NEW YORK, 14 GEN - Marcia indietro dell'amministrazione Trump che ha annunciato come il programma di protezione dei Dreamer - gli immigrati irregolari entrati negli Usa da minorenni - sarà riesumato. La decisione dopo che un giudice federale della California aveva intimato al governo di ripristinare le tutele, facendo infuriare il presidente Donald Trump. Ora l'amministrazione ha affermato che accetterà di nuovo le richieste "fino a ulteriore comunicazione", facendo tirare un sospiro di sollievo a centinaia di migliaia di immigrati che rischiavano il rimpatrio forzato e che invece ora potranno rinnovare il loro status. La mossa all'indomani della bufera scatenata dalle frasi shock di Trump sui Paesi d'origine degli immigrati caraibici, latinoamericani e africani.

19:24Vulcano minaccia isole Papua Nuova Guinea

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - Circa 1.500 persone sono state evacuate dalle isole della Papua Nuova Guinea, dopo l'eruzione del vulcano Kadovar, che sorge sull'omonima isola. Lo riferisce Bbc. Altre 500 persone erano state evacuate nei giorni scorsi, quando il vulcano - rimasto per lungo tempo in 'sonno' - ha iniziato a emettere fumo e cenere. Con l'inizio dell'eruzione, gli scienziati hanno rilevato una gran quantità di anidride solforosa.

19:18Hawaii: polemica su Trump, ‘durante allarme giocava a golf’

(ANSA) - NEW YORK, 14 GEN - E' polemica su Donald Trump che, nel pieno dell'emergenza alle Hawaii per l'allerta missilistico, ha continuato - riportano i media - a giocare a golf sui campi di sua proprietà in Florida. E invece di rassicurare la popolazione duramente provata dal falso allarme ha preferito twittare ancora una volta contro i media. L'atteggiamento del presidente viene preso di mira su molti giornali e social network, dove si sottolinea l'assoluto silenzio di Trump sull'episodio: "Avrebbe potuto twittare subito che l'allerta era un falso allarme - scrive il Washington Post - condividendo immediatamente l'informazione con milioni di americani", come fatto dalla deputata democratica Tulsi Gabbard dopo solo 15 minuti dall'emergenza. Anche la Casa Bianca è nel mirino per aver diramato uno scarno comunicato molto dopo la fine dell'emergenza, in cui si sottolinea solo come il presidente sia stato informato e come l'episodio sia stato legato "solamente a una esercitazione dello stato delle Hawaii".

19:08Giappone: nave da guerra anfibia Usa approda a Nagasaki

(ANSA) - TOKYO, 14 GEN - La nave da guerra anfibia Usa 'Wasp' ha raggiunto le coste sud occidentali del Giappone, approdando al porto di Sasebo, nella prefettura di Nagasaki. Capace di trasportare i caccia di ultima generazione F-35B e appoggiare unità militari terrestri durante un attacco anfibio, la Wasp ha una lunghezza di 250 metri e un dislocamento a pieno carico di oltre 40mila tonnellate; può imbarcare un equipaggio di 1.100 persone e fino a 1.600 marines. Sulla nave sono state disposte delle modifiche per dislocare i convertiplani Osprey, oltre a fornire appoggio agli aerei Stealth F35-B, già schierati nella base statunitense di Iwakuni, a ovest del Giappone. La presenza della nave coincide con lo stallo dei rapporti tra gli Stati Uniti e la Corea del Nord, e la maggiore assertività della Cina nella regione Asia Pacifica. L'arrivo della nave ha riunito un piccolo stuolo di manifestanti che hanno espresso la loro contrarietà, lamentando che la sua presenza contribuirà a un inasprimento delle tensioni nell'area.