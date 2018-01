Ultima ora

03:07Perù: ex presidente Fujimori ricoverato in ospedale

(ANSA) - LIMA, 15 GEN - L'ex presidente del Perù Alberto Fujmori, recentemente graziato da una condanna a 25 anni di carcere, è stato trasportato dalla sua casa ad un ospedale della capitale Lima, dove si trova in osservazione. Il medico di famiglia Alejandro Aguinaga ha detto al quotidiano El Comercio che il 79enne Fujimori soffre di aritmie cardiache. Un cardiologo lo ha visitato, raccomandando il ricovero. L'attuale presidente del Perù, Pedro Pablo Kuczynski, ha graziato Fujimori alla vigilia di Natale, consentendo la sua liberazione dal carcere, dove stava scontando una condanna a 25 anni. Fujimori fu arrestato nel 2009 con l'accusa di avere ucciso 25 persone, tra cui un bambino di otto anni. E' stato poi riconosciuto colpevole di essere a conoscenza delle uccisioni di civili perpetrate dagli squadroni della morte. Il perdono di Kuczynski ha innescato una serie di proteste da parte dei militanti di sinistra e degli attivisti dei diritti umani. Secondo Kuczynski Fujimori soffre di un male incurabile.

01:34Calcio: elezioni Figc, Lotito non si candida

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - Claudio Lotito non presenta la sua candidatura alla presidenza della Federcalcio. Lo ha detto all'Ansa, senza aggiungere motivazioni ("Non ho i numeri? Ho numeri importanti..." si e limitato a dire). Agli amici con i quali sta cenando, pero, il presidente della Lazio ha detto: "Mi ero convinto a scendere in campo, ma ci sarebbero state troppe conseguenze per la mia società. E io questo non lo voglio". Tra ieri e oggi hanno presentato le loro candidature il presidente della Lega Dilettanti, Cosimo Sibilia, il presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina, e il presidente dell'Aic, Damiano Tommasi. Il termine scadeva alle 24 di domenica.

01:09Calcio: Psg vince a Nantes, arbitro ‘in tackle’ su giocatore

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - Il Nantes guidato da Claudio Ranieri non riesce a fermare il Paris Saint Germain nel posticipo della 207a giornata di Ligue 1 e la capolista, vincendo 1-0, porta così a 11 punti il suo vantaggio sulla seconda, il Monaco. Firmata Di Maria la rete decisiva, arrivata già al 12' su assist dell'uruguaiano Cavani. Senza Neymar, i parigini hanno giocato meglio nel primo tempo, soffrendo il tentativo di rimonta del Nantes nella ripresa. Della partita si ricorderà più di ogni altra cosa, però, l'arbitro Tony Chapron, per un plateale e volontario tentativo di sgambetto ad un giocatore del Nantes, Diego Carlos, che lo aveva fatto cadere investendolo durante un'azione di gioco nel recupero. Non contento, l'arbitro ha quindi estratto il cartellino giallo sul 'colpevole', lo ha espulso per doppia ammonizione e ha assegnato una punizione al Psg. Un episodio su cui si sono già scatenati i social e non solo in Francia, con commenti poco lusinghieri per il direttore di gara.

00:49Basket: serie A, definite le 8 per la Coppa Italia

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - Conclusa la fase di andata del campionato di serie A di basket, la classifica ha stabilito le otto partecipanti e gli accoppiamenti della Final Eight di Coppa Italia, in programma dal 15 al 18 febbraio a Firenze. Gli ultimi due posti a disposizione vanno alla Red October Cantù che, vincendo a Brindisi, guadagna il sesto posto mentre la Vanoli Cremona, espugnando Capo d'Orlando, chiude ottava (la Virtus Segafredo Bologna è settima per la classifica avulsa), esclusa quindi Sassari. Il posticipo di Milano ha anche definito le posizioni alle spalle della Sidigas: seconda è laBrescia, terza Milano e quarta Venezia. Nella parte alta del tabellone la Vanoli, ottava, incrocerà la Sidigas capolista mentre nell'altro accoppiamento si sfideranno Venezia, che chiude quarta, e la quinta classificata Fiat Torino. Nell'altra parte del tabellone si sfideranno la seconda, Germani Brescia, e la settima Segafredo Bologna mentre la terza, cioè EA7 Emporio Armano Milano contro la sesta, Red October Cantù.

00:32Affonda petroliera iraniana, rischi disastro ambientale

(ANSA) - PECHINO, 14 GEN - Dopo i giorni alla deriva e in fiamme la petroliera iraniana Sanchi, che il 6 gennaio si è scontrata con il mercantile Cf Crystal a 160 miglia da Shanghai, è affondata nel mar Cinese orientale. Si teme ora un disastro ambientale a causa delle 136 mila tonnellate di condensato ultraleggero che era diretto in Corea del Sud. L'ultimo bollettino fornito dai media cinesi ipotizza che circa la metà del carico sia ancora stivato nella nave. Materiale che potrebbe alimentare l'incendio per un'altra settimana. Un epilogo a lungo prospettato e maturato a stretto giro dalla comunicazione iraniana dell'assenza di speranze per i 29 marinai ufficialmente dispersi. Recuperati invece i corpi degli altri tre componenti dell'equipaggio della nave, controllata dalla Bright Shipping, società di Hong Kong, per conto della statale National Iranian Tanker.

00:24Tunisia: media, tafferugli a Tunisi e Feriana

(ANSAmed) - TUNISI, 14 GEN - Pneumatici bruciati in strada da un gruppo di giovani a Cité Ettadhamen, sobborgo popolare della capitale. Lo rendono noto i media locali precisando che le forze dell'ordine hanno deciso di non intervenire bloccando la strada al traffico per impedire atti di vandalismo. Anche a Feriana, nel governatorato di Kasserine si sono registrati tafferugli tra giovani manifestanti con lancio di pietre pneumatici a fuoco e forze dell'ordine costrette ad usare gas lacrimogeni per disperdere la folla. Si conclude così una giornata finora trascorsa senza incidenti in cui la Tunisia ha celebrato il 7/mo anniversario della Rivoluzione dei gelsomini con varie manifestazioni pacifiche.

00:18Calcio: Barcellona illude la Real Sociedad, poi vince 4-2

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - All'inferno e ritorno per il Barcellona sul campo della Real Sociedad. Nel posticipo domenicale della 19/a giornata di Liga, Messi e compagni hanno faticato più del previsto contro i baschi, finendo sotto 2-0 alla mezz'ora del primo tempo prima di cominciare la rimonta e chiudere sul 2-4. Con 51 punti in classifica, i blaugrana tengono nove lunghezze di vantaggio sull'Atletico Madrid e 11 sul Valencia, mentre il Real è lontano addirittura 19 punti, pur con una gara da recuperare. I padroni di casa, molto aggressivi, sono andati in vantaggio all'11' con uno spettacolare colpo di testa in tuffo di Willian Jose. Approfittando poi di un Barca poco propositivo, hanno raddoppiato con Juanmi al 34'. Cinque minuti dopo, Paulinho ha fatto fruttare al meglio un assist dalla sinistra di Suarez, che al 5' della ripresa ha rimesso le cose in equilibrio. Non contento, il Pistolero al 26' ha battuto di nuovo Rulli mentre Messi al 40' ha firmato il poker. (ANSA).