Ultima ora

19:55Donna italiana deruba giovane nigeriano, denunciata

(ANSA) - LECCO, 15 GEN - Una donna italiana di 55 anni, residente a Olgiate Comasco, e il figlio 15enne sono stati denunciati per furto, con l'accusa di aver rubato il portafoglio a un ragazzo nigeriano di 22 anni che poco prima si era seduto vicino a loro su un pullman di linea. Lo ha reso noto oggi la Polizia di Lecco, precisando che l'episodio è avvenuto ieri nella zona della stazione ferroviaria cittadina. Il giovane di origine extracomunitaria, appena sceso dal bus con l'intenzione di andare poi in chiesa, si è accorto di non aver più portafoglio e soldi. Tornato sui suoi passi, prima ha chiesto all'autista se si fosse accorto di qualcosa poi ha avvicinato madre e figlio, insospettendosi e chiedendo quindi alla donna di mostrare il contenuto della borsa. Di fronte al rifiuto, ha chiamato la Polizia e gli agenti, dopo i primi accertamenti, hanno proceduto a una serie di controlli trovando il portafoglio. Oggi la donna è stata processata per direttissima in Tribunale e condannata a 4 mesi, pena poi sospesa.

19:44Mps: vedova Rossi e giornalista assolti

(ANSA) - SIENA, 15 GEN - Assolti perché il fatto non sussiste: è la sentenza del giudice del tribunale di Siena Alessio Innocenti al processo che vedeva imputati Antonella Tognazzi, vedova dell'ex capo comunicazione di Mps David Rossi, e Davide Vecchi, giornalista de Il Fatto Quotidiano, accusati di violazione della privacy per la pubblicazione, sul giornale, di uno scambio mail tra Rossi e l'ex ad di Mps Fabrizio Viola avvenuto pochi giorni prima della morte dell'ex capo comunicazione. Il pm del tribunale di Siena Serena Menicucci aveva chiesto una condanna a 9 mesi di reclusione per Vecchi e 6 mesi per Tognazzi.

19:40Crac Coopcostruttori, tutti assolti per i reati principali

(ANSA) - BOLOGNA, 15 GEN - La Corte d'appello di Bologna ha assolto i 14 imputati rimasti del crac Coopcostruttori di Argenta (Ferrara), ravvisando che i reati principali di bancarotta sono inesistenti: il fatto non costituisce reato. La sentenza arriva a 15 anni dal dissesto calcolato in un miliardo di euro e oltre 10mila creditori, di cui 3.000 famiglie ferraresi. I giudici hanno deciso di condannare alcuni imputati per il crac per dissipazione legato alla Spal, diventata alla fine degli anni '90 e inizi 2000 di proprietà della coop: 3 anni e 3 mesi per Giovanni Donigaglia, 2 anni e 2 mesi per Renzo Ricci Maccarini (ex presidente e vice) e 2 anni e 2 mesi per i sindaci Sante Baldini e Mauro Angelini. Per gli altri, lunga serie di assoluzioni che cancella l'impostazione accusatoria, come avvenuto davanti alla Cassazione. La sentenza conclude un percorso giudiziario che aveva visto in primo grado equilibrio di condanne e assoluzioni, nel primo appello la condanna per tutti i reati e in Cassazione la bocciatura e il rinvio.

19:35Calcio: Figc e inclusione sociale, progetto ‘Rete’ si amplia

(ANSA) - ROMA, 15 GEN -Inclusione sociale e accoglienza, il progetto della Figc 'Rete!' va avanti. Con la firma del protocollo d'intesa al Viminale, i minori e i neo maggiorenni stranieri ospiti del sistema di accoglienza nazionale, avranno opportunità in più grazie al calcio. L'iniziativa, che va ad ampliare il progetto lanciato nel 2015, mira a contribuire ad una formazione completa dei ragazzi accompagnandoli nella fase di transizione alla maggiore età, con l'obiettivo di aiutarli nella socializzazione attraverso lo sport. "Il protocollo che abbiamo firmato - dice il dg della Figc, Michele Uva, presente al Viminale - ha un grande valore ed ha avuto una gestazione veloce perché tutte le Istituzioni coinvolte sono mosse dagli stessi obiettivi. Negli ultimi anni la Federazione ha portato avanti Rete! in maniera sperimentale, adesso ampliamo ancora il nostro raggio d'azione perché i risultati sono stati più che positivi. La Figc è felice di assumersi i costi di questo progetto che rappresenta un investimento per un futuro migliore".

19:26Mosca, missili Usa in Giappone ‘ombra’ su rapporti con Tokyo

(ANSA) - MOSCA, 15 GEN - Il dispiegamento in Giappone dei sistemi di difesa missilistica americani "getta un'ombra sulle relazioni" tra Mosca e Tokyo: lo ha affermato il ministro degli Esteri russo, Serghiei Lavrov, durante la sua conferenza stampa annuale. Lavrov ha inoltre denunciato che i sistemi missilistici Usa in Giappone potrebbero essere usati come armi di attacco. "Disponiamo di informazioni - ha detto il ministro russo - secondo cui i sistemi che saranno schierati in Giappone si basano su lanciatori polivalenti capaci di usare armi di attacco". Secondo il capo della diplomazia russa, infine, potrebbero essere direttamente gli Usa e non Tokyo a usufruire dei missili. "Abbiamo sentito che sarà il Giappone a controllare questi sistemi e che gli Usa non avranno nessuna connessione. Ma - ha concluso Lavrov - abbiamo seri dubbi che sarà davvero così".

19:23F.1: Marchionne, vincere il Mondiale? Vediamo che succede

(ANSA) - DETROIT (STATI UNITI), 15 GEN - "Nell'ultima visita a Maranello ho trovato i ragazzi quasi troppo tranquilli: credo che ce l'abbiamo messa tutta. Vediamo cosa succede". Lo afferma l'amministratore delegato di Fca, Sergio Marchionne, rispondendo a chi gli chiedeva se la Ferrari vincerà il mondiale dì F1.

19:23Turchia: aereo su scogli, anomalia motore

(ANSA) - ISTANBUL, 15 GEN - Sarebbe stata un'anomalia del motore destro a far perdere ai piloti il controllo dell'aereo della compagnia low cost turca Pegasus, che nella notte tra sabato e domenica è uscito dopo l'atterraggio dalla pista dello scalo di Trebisonda, nel nord-est della Turchia, scivolando lungo una scogliera e fermandosi a pochi metri dalla riva del mar Nero. Lo hanno riferito alle autorità che indagano sull'accaduto i piloti del Boeing 737-800, secondo quanto riporta l'agenza Dogan. Tutti i 162 passeggeri a bordo e i membri dell'equipaggio erano stati trattati in salvo senza che vi fossero feriti. Nella giornata di oggi, i responsabili dello scalo hanno condotto le operazioni di rimorchio dell'aereo, che adesso verrà analizzato nell'ambito delle indagini.