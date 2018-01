Ultima ora

19:26Mosca, missili Usa in Giappone ‘ombra’ su rapporti con Tokyo

(ANSA) - MOSCA, 15 GEN - Il dispiegamento in Giappone dei sistemi di difesa missilistica americani "getta un'ombra sulle relazioni" tra Mosca e Tokyo: lo ha affermato il ministro degli Esteri russo, Serghiei Lavrov, durante la sua conferenza stampa annuale. Lavrov ha inoltre denunciato che i sistemi missilistici Usa in Giappone potrebbero essere usati come armi di attacco. "Disponiamo di informazioni - ha detto il ministro russo - secondo cui i sistemi che saranno schierati in Giappone si basano su lanciatori polivalenti capaci di usare armi di attacco". Secondo il capo della diplomazia russa, infine, potrebbero essere direttamente gli Usa e non Tokyo a usufruire dei missili. "Abbiamo sentito che sarà il Giappone a controllare questi sistemi e che gli Usa non avranno nessuna connessione. Ma - ha concluso Lavrov - abbiamo seri dubbi che sarà davvero così".

19:23F.1: Marchionne, vincere il Mondiale? Vediamo che succede

(ANSA) - DETROIT (STATI UNITI), 15 GEN - "Nell'ultima visita a Maranello ho trovato i ragazzi quasi troppo tranquilli: credo che ce l'abbiamo messa tutta. Vediamo cosa succede". Lo afferma l'amministratore delegato di Fca, Sergio Marchionne, rispondendo a chi gli chiedeva se la Ferrari vincerà il mondiale dì F1.

19:19Turchia: pilota aereo su scogliera, ‘anomalia al motore’

(ANSA) - ISTANBUL, 15 GEN - Sarebbe stata un'anomalia del motore destro a far perdere ai piloti il controllo dell'aereo della compagnia low cost turca Pegasus, che nella notte tra sabato e domenica è uscito dopo l'atterraggio dalla pista dello scalo di Trebisonda, nel nord-est della Turchia, scivolando lungo una scogliera e fermandosi a pochi metri dalla riva del mar Nero. Lo hanno riferito alle autorità che indagano sull'accaduto i piloti del Boeing 737-800, secondo quanto riporta l'agenza Dogan. Tutti i 162 passeggeri a bordo e i membri dell'equipaggio erano stati trattati in salvo senza che vi fossero feriti. Nella giornata di oggi, i responsabili dello scalo hanno condotto le operazioni di rimorchio dell'aereo, che adesso verrà analizzato nell'ambito delle indagini. (ANSA).

19:17Scuola: docenti ‘con la valigia’ a Fedeli, è deportazione

(ANSA) - CAGLIARI, 15 GEN - Schermaglie tra la ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli e gli insegnanti che oggi a Cagliari, in occasione dei festeggiamenti per i 70 anni del Cus (Centro universitario sportivo), le hanno consegnato una lettera sulla loro condizione di laureati di ruolo, ma assegnati in sedi fuori provincia e regione. "La leggerò attentamente", ha dichiarato la ministra, mentre uno degli insegnanti ha fatto presente che ci sono "3.500 cattedre scoperte assegnate a precari neppure abilitati". "Il presidente della Regione me ne parlerà", ha risposto la titolare dell'Istruzione. Un altro docente ha parlato di "deportazione" suscitando la reazione della ministra: "Non usiamo questa terminologia - ha detto - appartiene a un periodo storico molto pesante, il linguaggio è importante soprattutto a 80 anni anni dalle leggi razziali". Poi, dopo il taglio del nastro per l'inaugurazione di una sala studio del Cus, ha risposto ai giornalisti sull'articolo 34 della Costituzione che tutela la famiglia e che verrebbe in qualche modo violato destinando i docenti in luoghi diversi dalla propria residenza. "La Costituzione e la scuola hanno una finalità fondamentale che è l'educazione e l'insegnamento ai ragazzi e ai ragazze - ha chiarito la ministra - La funzione docente è fondamentale e va esercitata con competenza, professionalità, dedizione e passione".(ANSA).

19:15Golf: Sony Open, vittoria al playoff per Kizzire

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - In una sfida tutta americana dopo 6 buche di spareggio, Patton Kizzire s'è aggiudicato il Sony Open, tappa del PGA Tour. Il 31enne di Montgomery (Alabam) al playoff ha avuto la meglio sul connazionale James Hahn dopo una sfida al cardiopalma. Sul percorso del Waialae CC (par 70) ad Honolulu, nelle Isole Hawaii, è successo davvero di tutto. Tra sorpassi, controsorpassi ed emozioni a non finire. E tra i due litiganti ha rischiato di spuntarla Tom Hoge, che ha concluso la gara al terzo posto distante solo un colpo dalla coppia di testa. Vittoria a sorpresa per Kizzire, che lo scorso novembre ha conquistato il suo primo titolo sul PGA Tour dominando l'OHL Classic di Mayakoba, in Messico. E adesso è arrivata la doppietta in un torneo che alla vigilia vedeva come grandi favoriti Jordan Spieth, numero 2 mondiale, e Justin Thomas, campione uscente. Ma le star del torneo hanno deluso le attese piazzandosi rispettivamente al 18/o e al 14/o posto. Un risultato mediocre, per entrambi.

19:14Russia: rissa fra studenti in una scuola a Perm, 15 feriti

(ANSA) - MOSCA, 15 GEN - E' di 15 feriti il bilancio totale di una rissa scoppiata in una scuola di Perm, Russia centrale. Le fonti ufficiali dicono che è stato un ex alunno, espulso dall'istituto per problemi psichici e di droga, a scatenare una rissa con un suo ex compagno. Nel tentativo di separarli molti altri ragazzi sono rimasti feriti così come l'insegnante che ora versa in gravi condizioni. Il Comitato Investigativo ha mentito la versione di un assalto da parte di giovani mascherati riportata precedentemente da diversi media. Così Interfax.