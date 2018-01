Ultima ora

07:25Trump: centinaia di haitiani lo contestano a Times Square

(ANSA) - NEW YORK, 16 GEN - Centinaia di cittadini haitiani-americani e molte altre persone, tra cui numerosi immigrati africani e ispanici, hanno manifestato a Times Square, nel cuore di New York, per denunciare le parole del presidente americano Donald Trump, definite razziste e xenofobe. Anche il sindaco di New York, Bill de Blasio, ha partecipato alla protesta insieme ad altri politici. Nonostante qualche momento di tensione con gli agenti la manifestazione si è svolta pacificamente.

07:21Usa: Wsj, Pentagono studia due nuovi missili nucleari

(ANSA) - NEW YORK, 16 GEN - Il Pentagono sta mettendo a punto un nuovo piano per sviluppare due nuovi missili nucleari a basso potenziale. Lo riporta il Wall Street Journal, spiegando che si tratta della risposta dell'amministrazione Trump alla crescente capacità degli arsenali di Russia e Cina. Una strategia che però preoccupa perchè rappresenta un passo indietro sulla strada della non proliferazione e potrebbe spingere la Corea del Nord a espandere il suo arsenale e Paesi come l'Iran a riprendere il proprio programma nucleare.

07:16Usa: shock in California, tenevano incatenati i 13 figli

(ANSA) - NEW YORK, 16 GEN - Una scena da film horror quella che i poliziotti si sono trovati davanti in California, non lontano da Los Angeles, dove in un'abitazione una coppia teneva segregati i propri 13 figli, tutti incatenati ai letti, malnutriti e disidratati. A dare l'allarme una delle vittime, una ragazza di 17 anni, che è riuscita a fuggire e a raccontare la verità alla polizia. Gli agenti sono intervenuti e hanno arrestato marito e moglie. Sette dei figli tenuti imprigionati hanno tra i 29 e i 18 anni, gli altri sei sono minorenni, tra questi un bimbo di due anni.

07:14007 avvertirono Kushner, moglie Murdoch agente Cina

(ANSA) - NEW YORK 16 GEN - Wendi Deng, ex moglie del magnate dei media Rupert Murdoch, potrebbe essere un agente della Cina. E' il sospetto dei funzionari dell'intelligence che all'inizio del 2017 informarono Jared Kushner, genero di Donald Trump, della possibilità che la donna d'affari potesse sfruttare la stretta amicizia con lui e la moglie Ivanka Trump per promuovere gli interessi di Pechino. Lo riporta il Wall Street Journal, quotidiano di proprietà di Murdoch che divorziò da Wendi nel 2013, dopo le voci su un rapporto tra la donna e l'ex premier britannico Tony Blair.

07:07Esplosione Anversa, si scava tra macerie

(ANSA) - ROMA, 16 GEN - I soccorritori continuano a scavare sotto le macerie del palazzo crollato ieri sera ad Anversa, il cui bilancio provvisorio è fermo da qualche ora a una decina di feriti. Sette persone sono state estratte vive dalle macerie e contatti sono stati stabiliti con altre tre date finora per disperse, ma le operazioni di soccorso - riferiscono i media belgi citando fonti della polizia - risultano particolarmente difficili a causa di parti dell'edificio pericolanti. Altri due edifici adiacenti sono stati gravemente lesionati. Secondo l'emittente pubblica belga Rtbf, l'esplosione potrebbe essere partita dalla cucina del ristorante italiano 'Primavera' a causa di una perdita di gas.

02:08Star ginnastica Usa Simone Biles, anche io abusata

(ANSA) - NEW YORK, 16 GEN - Shock nel mondo della ginnastica statunitense: Simone Biles, quattro volte oro olimpico, ha denunciato di essere stata abusata dall'ex medico della nazionale americana. "Anche io - scrive Biles, 20 anni, sui suoi account Twitter e Instagram - sono una delle tante sopravvissute che è stata abusata da Larry Nassar. Per favore credetemi, è stato molto duro dire per la prima volta queste cose e scriverle". "Ci sono molte ragioni se sono stata finora riluttante nel condividere la mia storia, ma ora so che non è colpa mia", scrive Biles sotto l'oramai famoso hashtag #MeeToo, unendosi così alle altre 140 donne che hanno già accusato Nassar di abusi come medico della nazionale di ginnastica statunitense e della squadra del Michigan State. La sentenza per sette casi di abuso è attesa questa settimana in una corte del Michigan, con Nassar che rischia l'ergastolo. E con già alle spalle una condanna in carcere pesantissima per possesso di materiale pedopornografico.

01:50Belgio: Esplode palazzina Anversa, vittime

(ANSA) - ROMA, 16 GEN - Un'esplosione ha provocato il crollo di una palazzina ad Anversa. Potrebbero esserci da 10 a 20 vittime. I soccorritori hanno estratto vive tre persone che erano rimaste sotto le macerie della palazzina crollata dopo l'esplosione che ha gravemente danneggiato altri due edifici adiacenti. Lo riferisce la polizia di Anversa, citata dai media belgi. Si tratta di un uomo, una donna e un bambino. Altre tre persone risultano ancora disperse, mentre al momento si contano almeno 11 feriti. La causa dell'esplosione, avvenuta attorno alle 21.30, resta incerta, ma la polizia ha categoricamente escluso che si tratti di terrorismo.