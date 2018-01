Ultima ora

20:28Uefa: fairplay dà frutti, ricavi club +10%

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - "Il fair play finanziario ha trasformato il calcio economicamente, creando una maggiore stabilità e sostenibilità fra i club delle massime divisioni europee": lo scrive l'Uefa nell'ultima relazione comparativa sulle licenze per club, in cui rileva come i ricavi, gli investimenti e i trend di redditività "sono in continuo aumento". "Per la prima volta, gli investimenti dei club in stadi e altre attività a lungo termine - scrive il presidente Uefa, Aleksander Čeferin, nella prefazione - hanno superato il miliardo nel 2016". I 700 club delle massime divisioni stanno registrando una crescita annuale dei ricavi di quasi il 10%. Per trovare un tasso di crescita maggiore occorre tornare al 2002. Nei primi 15 campionati europei, ben 40 club dal 2010 sono finiti in mano a investitori stranieri e la Cina è stato il Paese più attivo (70%) delle ultime due stagioni.

20:25Calcio: Handanovic, Inter è gruppo unito grazie a Spalletti

(ANSA) - MILANO, 17 GEN - ''Ora siamo un gruppo unito e il merito è molto di Spalletti ma anche dei ragazzi. Abbiamo ottimi calciatori, persone a posto e normali. Questo serve al gruppo per non uscire dalle righe''. E' il pensiero del portiere dell'Inter Samir Handanovic che si racconta a Inter Tv. Un passato all'Udinese in cui era stato allenato proprio da Spalletti ''con lui ero secondo portieri'' poi, con la maturità, l'arrivo in nerazzurro: ''Era un obiettivo. Il passo successivo era andare in un grande club. Se sono una bandiera? Qui sto bene e abbiamo tutto a disposizione per fare risultati e per riportare l'Inter dove merita. Se resto per sempre? Vediamo''. Handanovic è soddisfatto della Var anche se ''toglie un po' di emozione per colpa delle tempistiche''.

20:25Pd:Renzi,stop discussioni su dopo,ora casa per casa

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - "La discussione interna al partito sul dopo propongo di farla dopo le elezioni: in questi 46 giorni, si va casa per casa. Ogni ragionamento sul dopo si fa dopo. Il messaggio al Pd è basta discussioni e polemiche, ora a testa alta in campagna elettorale". Lo dice il segretario Pd Matteo Renzi, a quanto si apprende, in direzione.

20:22Tangenti sanità: medico e imprenditori assolti a Foggia

(ANSA) - BARI, 17 GEN - Il Tribunale di Foggia ha assolto "perché il fatto non sussiste" l'imprenditore barese Claudio Tarantini, l'ex primario di ortopedia dell'ospedale di San Severo Luigi Fantasia e l'imprenditore foggiano Vincenzo Nuzziello. Tutti e tre gli imputati rispondevano di corruzione, il medico anche di truffa aggravata. I fatti contestati risalgono agli anni 2005-2010 e con l'assoluzione è stato anche disposto, dopo quasi dieci anni il dissequestro dei beni degli imputati. Il processo costituisce uno stralcio della più ampia indagine barese sui presunti appalti truccati nella sanità pugliese che a Bari ha portato all'apertura di oltre dieci inchieste in alcune delle quali è coinvolto anche Gianpaolo Tarantini, fratello di Claudio, al centro dello scandalo delle escort portate alle cene a casa di Silvio Berlusconi. La vicenda foggiana riguardava forniture milionarie di apparecchiature ortopediche affidate dal primario alle aziende dei due imprenditori in cambio di soggiorni in alberghi e spese per congressi medici.

20:03Corea Nord: Usa schierano 3 tipi di bombardieri a Guam

(ANSA) - TOKYO, 17 GEN - Dopo la nave da guerra anfibia 'Wasp', gli Usa decidono di schierare 3 tipi di bombardieri strategici, in grado di trasportare armi nucleari, nella base militare di Guam, nel Pacifico. Il comando dell'Us Pacific Air Force ha reso noto che 6 bombardieri B-52 e 300 uomini di personale supplementare sono stati assegnati alla base di Andersen, dove sono già presenti sei bombardieri strategici supersonici B-1 e tre bombardieri transonici B-2 a ridotta segnatura radar. Gli Usa hanno descritto la scelta come "un segno di responsabilità verso i Paesi alleati dell'area". Questo dislocamento di una così vasta deterrenza militare è visto dagli analisti come un segnale dimostrativo contro la presenza del programma missilistico e nucleare della Corea del Nord, e un avviso alla Cina, per la maggiore assertività nella regione. domenica la nave anfibia 'Wasp', lunga 250 metri, con una capacità di carico di oltre 40mila tonnellate, equipaggio di 1.100 persone e fino a 1.600 marines, aveva raggiunto le coste del Giappone.

20:01Russiagate: Bannon coopera, accordo col procuratore Mueller

(ANSA) - NEW YORK, 17 GEN - Steve Bannon ha raggiunto un accordo con il procuratore speciale che coordina le indagini sul Russiagate, Robert Mueller: l'ex stratega della Casa Bianca sarà interrogato dagli investigatori, evitando per il momento di dover comparire di fronte a una giuria. Un segnale che Bannon si sta preparando a cooperare con le indagini e che preoccupa non poco la Casa Bianca. Bannon si è rifiutato di rispondere a domande sulle sue comunicazioni con l'ex consigliere per la Sicurezza nazionale Michael Flynn (indagato nel Russiagate) e con l'ex capo dello staff Reince Priebus. E avrebbe fatto scena muta anche su momenti chiave come il licenziamento del capo dell'Fbi James Comey e il proprio coinvolgimento nella redazione del comunicato "fuorviante" della Casa Bianca sull'incontro alla Trump Tower fra il primogenito del presidente ed emissari russi durante la campagna elettorale. Un rifiuto che gli è costato un mandato di comparizione da parte della commissione intelligence.

19:58Tenta violenza sessuale a Bologna, convalidato l’arresto

(ANSA) - BOLOGNA, 17 GEN - E'stato convalidato dal gip Domenico Panza l'arresto del tunisino Jamel Moamib, che lunedì mattina ha tentato di violentare una romena di 42 anni in via Bassa dei Sassi, nel quartiere Savena. Grazie all'intervento di due testimoni e poi della polizia lo straniero era stato bloccato. L'uomo, che questa mattina davanti al giudice si è avvalso della facoltà di non rispondere, rimarrà in carcere. Nel febbraio del 2009 Jamel Moamib era già stato arrestato per aver stuprato una ragazzina di 15 anni in via Mattei: al termine del processo, con rito abbreviato e relativo sconto di un terzo della pena, era stato condannato a sei anni e sei mesi. La sentenza emessa dal giudice decretava anche l'espulsione del tunisino, che però non è stata eseguita. Lo scorso ottobre, inoltre, Jamel Moamib era stato arrestato per spaccio: dopo la direttissima aveva ricevuto un obbligo di firma. (ANSA).