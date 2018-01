Ultima ora

19:29Calcio: Ausilio rientra a Milano, offerti 35 mln per Rafinha

(ANSA) - MILANO, 17 GEN - Il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio è rientrato a Milano dopo il viaggio a Barcellona per trattare con il club blaugrana il trasferimento di Rafinha. Ci sarebbe l'accordo per il prestito con diritto di riscatto ma rimane da sciogliere il nodo legato alla cifra da fissare per l'acquisto definitivo. Il club nerazzurro avrebbe offerto 35 milioni di euro, senza bonus. Il Barcellona avrebbe preso tempo per riflettere sulla proposta e si attende, nei prossimi giorni, una risposta. Intanto l'Inter starebbe comunque valutando anche altri giocatori in alternativa al brasiliano.

19:16Pugilato: rinviato ‘Mondiale della Pace’

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - Il 'Mondiale della Pace' di pugilato, tra i pesi leggeri Emiliano Marsili e Victor Betancourt (messicano), in programma al Palazzetto dello Sport di Roma il prossimo 24 gennaio, è stato rinviato a data da destinarsi. Lo rende noto la Fpi. Motivo dello slittamento del match, che ha l'imprinting del Vaticano e patrocinato da Presidenza del Consiglio e Wbc, è l'infortunio occorso a Marsili in allenamento. Ora la sfida si svolgerà a febbraio, sempre a favore della 'Scholas Pontifical Foundation', no-profit pontificia che opera per la scolarizzazione nel mondo e cerca di favorire la pratica sportiva fra i giovani. Sembra anche che nelle ultime ore siano sorti problemi relativamente alla disponibilità del Palazzetto per la data del 24 gennaio, ma l'infortunio di Marsili ha risolto il rebus.

19:14Niger: ok Camera a risoluzioni maggioranza su missioni

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - Sì dell'Aula della Camera alla prosecuzione per il 2018 delle missioni internazionali, tra cui quella nel Niger. L'Assemblea di Montecitorio ha approvato la risoluzione di maggioranza in tal senso, che ha incassato anche il voto a favore di Forza Italia. La Lega si è astenuta. Contro le premesse di parti della risoluzione, relative a singole missioni, hanno votato i deputati di M5S e di Leu.

19:13Calcio: United-Mourinho, rinnovo in vista

(ANSA) - LONDRA, 17 GEN - Rinnovo in vista per José Mourinho che presto dovrebbe prolungare l'attuale contratto - scadenza 2019 - con il Manchester United. Secondo il Times le trattative tra Ed Woodward, vicepresidente esecutivo dei Red Devils, e i rappresentanti del manager portoghese sono a buon punto. E mancherebbe ormai solo la firma di Mou su un nuovo contratto fino al 2021, con opzione per un anno in più. Nelle ultime settimane il nome di Mourinho era stato accostato, assieme a quello di Antonio Conte, al Paris Saint-Germain, ma nel futuro del portoghese sembra esserci ancora l'Old Trafford.

19:06Figc: Sibilia replica a Gravina

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - "Non ci sto a dividere la campagna elettorale in buoni e cattivi, la patente del riformista non la può rilasciare nessuno". Il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo Sibilia, interviene così con un tweet sulla corsa elettorale alla presidenza della Figc, nella quale è uno dei tre candidati. In mattinata Gabriele Gravina, n.1 della Lega Pro, aveva parlato della sua candidatura e di quella di Damiano Tommasi come di quelle dell'area riformista. "In questa fase è doveroso discutere con tutti - scrive Sibilia - come d'altronde stanno facendo anche gli altri candidati. Ci si confronta sui programmi. Nel mio, a proposito di idee innovative, ho messo nero su bianco che la prossima gestione del Club Italia debba essere affidata a un ex calciatore".

19:06Furti: rubate coppe e medaglie inizio carriera Morbidelli

(ANSA) - TAVULLIA (PESARO URBINO), 17 GEN - Ladri in casa della madre del campione di motociclismo di Moto2 Franco Morbidelli, a Tavullia. Sono entrati nell'abitazione di Cristina De Franca ed hanno svaligiato la casa dove erano custodite le prime medaglie e le coppe vinte ad inizio di carriera dal figlio. I malviventi hanno ripulito anche il garage pieno di attrezzatura allestita dal papà del campione, scomparso qualche anno fa. Sul posto i carabinieri. Altri furti, almeno sette, sono stati messi a segno a Pesaro; in una casa sono stati rubati oggetti d'oro e denaro per un valore di circa 15 mila euro.(ANSA).

19:00Figc: Tommasi, candidatura unica complicata

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - "Non impossibile, ma complicata": così Damiano Tommasi sulla possibilità di una candidatura unica per le elezioni Figc, dai tre candidati attualmente in corsa. "Se mi sento un riformista come Gravina? Non lo so, sicuramente la mia candidatura è stata fuori tempo rispetto agli altri perché vuole essere una candidatura di proposta. Se si polarizza un consenso per essere contro qualcuno è un passaggio successivo"., ha detto Tommasi. "Se un ticket Tommasi-Gravina lo vedo vincente? Sicuramente con tre candidati (il terzo è Sibilia della Lega Dilettanti, ndr) ci dovrà essere una convergenza su uno dei due da parte degli altri e quindi inevitabilmente, se non prima delle elezioni, sicuramente in quarta votazione a meno che uno dei tre candidati non raggiunga il 50%", precisa Tommasi a margine della presentazione del IV Rapporto 'Calciatori sotto tiro' avvenuta oggi al Viminale.