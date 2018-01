Ultima ora

20:03Corea Nord: Usa schierano 3 tipi di bombardieri a Guam

(ANSA) - TOKYO, 17 GEN - Dopo la nave da guerra anfibia 'Wasp', gli Usa decidono di schierare 3 tipi di bombardieri strategici, in grado di trasportare armi nucleari, nella base militare di Guam, nel Pacifico. Il comando dell'Us Pacific Air Force ha reso noto che 6 bombardieri B-52 e 300 uomini di personale supplementare sono stati assegnati alla base di Andersen, dove sono già presenti sei bombardieri strategici supersonici B-1 e tre bombardieri transonici B-2 a ridotta segnatura radar. Gli Usa hanno descritto la scelta come "un segno di responsabilità verso i Paesi alleati dell'area". Questo dislocamento di una così vasta deterrenza militare è visto dagli analisti come un segnale dimostrativo contro la presenza del programma missilistico e nucleare della Corea del Nord, e un avviso alla Cina, per la maggiore assertività nella regione. domenica la nave anfibia 'Wasp', lunga 250 metri, con una capacità di carico di oltre 40mila tonnellate, equipaggio di 1.100 persone e fino a 1.600 marines, aveva raggiunto le coste del Giappone.

20:01Russiagate: Bannon coopera, accordo col procuratore Mueller

(ANSA) - NEW YORK, 17 GEN - Steve Bannon ha raggiunto un accordo con il procuratore speciale che coordina le indagini sul Russiagate, Robert Mueller: l'ex stratega della Casa Bianca sarà interrogato dagli investigatori, evitando per il momento di dover comparire di fronte a una giuria. Un segnale che Bannon si sta preparando a cooperare con le indagini e che preoccupa non poco la Casa Bianca. Bannon si è rifiutato di rispondere a domande sulle sue comunicazioni con l'ex consigliere per la Sicurezza nazionale Michael Flynn (indagato nel Russiagate) e con l'ex capo dello staff Reince Priebus. E avrebbe fatto scena muta anche su momenti chiave come il licenziamento del capo dell'Fbi James Comey e il proprio coinvolgimento nella redazione del comunicato "fuorviante" della Casa Bianca sull'incontro alla Trump Tower fra il primogenito del presidente ed emissari russi durante la campagna elettorale. Un rifiuto che gli è costato un mandato di comparizione da parte della commissione intelligence.

19:58Tenta violenza sessuale a Bologna, convalidato l’arresto

(ANSA) - BOLOGNA, 17 GEN - E'stato convalidato dal gip Domenico Panza l'arresto del tunisino Jamel Moamib, che lunedì mattina ha tentato di violentare una romena di 42 anni in via Bassa dei Sassi, nel quartiere Savena. Grazie all'intervento di due testimoni e poi della polizia lo straniero era stato bloccato. L'uomo, che questa mattina davanti al giudice si è avvalso della facoltà di non rispondere, rimarrà in carcere. Nel febbraio del 2009 Jamel Moamib era già stato arrestato per aver stuprato una ragazzina di 15 anni in via Mattei: al termine del processo, con rito abbreviato e relativo sconto di un terzo della pena, era stato condannato a sei anni e sei mesi. La sentenza emessa dal giudice decretava anche l'espulsione del tunisino, che però non è stata eseguita. Lo scorso ottobre, inoltre, Jamel Moamib era stato arrestato per spaccio: dopo la direttissima aveva ricevuto un obbligo di firma. (ANSA).

19:58Alluvione Parma: chiusa l’indagine su Pizzarotti

(ANSA) - PARMA, 17 GEN - "Oggi mi è stata comunicata l'informazione della chiusura delle indagini sull'alluvione del 2014. Lo ha scritto su Facebook il sindaco di Parma Federico Pizzarotti "Un fatto drammatico che ci ha colpito nel profondo. Ma lo sapete: come comunità l'abbiamo affrontato e ci siamo rialzati. Tutti insieme, spalla a spalla", aggiunge il primo cittadino della città emiliana, da tempo uscito dal Movimento 5 Stelle. L'inchiesta riguarda la disastrosa alluvione del torrente Baganza del 13 ottobre del 2014 con fango ed acqua che invasero gran parte della zona sud di Parma provocando cento milioni di danni e solo per una miracolosa coincidenza senza vittime. La notizia del fascicolo su Pizzarotti risale a giugno 2016; a quanto sembra, dunque, la Procura di Parma ha chiuso gli accertamenti notificando un avviso di chiusura indagine, atto che può precedere una richiesta di rinvio a giudizio.

19:57Attentati Sardegna: Nuoro blindata per visita Minniti

(ANSA) - NUORO, 17 GEN - Nuoro città blindata per l'arrivo del ministro dell'Interno Marco Minniti. Dalle 21 di oggi e fino alle 15 di domani, sono state predisposte misure di sicurezza per la visita del ministro che si recherà in Prefettura, alle 10, all'Istituto superiore "Francesco Ciusa" (ore 11) e infine nella sede della Provincia (ore 12:15). La Questura di Nuoro ha istituito il divieto di sosta nelle strade interessate dal passaggio del ministro: via Deffenu verso la Prefettura, piazza Dante, via Pola, via Ciusa Romagna, via Roma, Piazza Italia, viale Costituzione e via Kandinsky. E dalle 9 di domani è vietato l'accesso al traffico in via Deffenu, via Tola e piazza Italia. Accoglienza dei migranti e sicurezza degli amministratori locali sono i temi al centro degli incontri. Alle 10 nella sede della Prefettura, Minniti, con il presidente della Regione Sardegna Francesco Pigliaru e gli assessori Filippo Spanu, Luigi Arru e Donatella Spano prenderà parte alla riunione del Tavolo di coordinamento regionale sui flussi migratori dall'Algeria per fare il punto sulle iniziative di integrazione in corso di attuazione. Verrà inoltre esaminata, alla presenza del sindaco di Macomer Antonio Onorato Succu, la situazione del Centro di Permanenza per il Rimpatrio (Cpr). Alle 11 il ministro sarà all'Istituto "Ciusa" per un incontro con gli studenti sul tema dell'accoglienza dei migranti. Con il governatore Pigliaru saranno presenti gli assessori Filippo Spanu e Giuseppe Dessena. Alle 12.15 in Provincia, Minniti e Pigliaru, con l'assessore degli Enti Locali Cristiano Erriu, si riuniranno per discutere della sicurezza degli amministratori locali. Interverranno i presidenti regionali di Anci e Cal, Emiliano Deiana e Andrea Soddu, una delegazione composta da 25 sindaci, il presidente del Consiglio regionale Gianfranco Ganau, i prefetti e i rappresentanti delle forze dell'ordine. (ANSA).

19:56Calcio: Nicchi, Var? in 5 mesi risultati sono incredibili

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - "I risultati dopo 5 mesi sono incredibili, per certi i versi inaspettati. Abbiamo fatto ciò che dovevamo, stiamo lavorando al perfezionamento del mezzo tecnologico che a detta di tutti funziona. Adesso è arrivato il momento di parlarne di meno, abbiamo spiegato agli allenatori in modo dettagliato su cosa c'è ancora da lavorare: la Var ci permette di parlare di calcio con serenità e trasparenza". Dai microfoni di Radio Sportiva il presidente dell'Associazione Italiana Arbitri Marcello Nicchi parla dell'ausilio tecnologico che tanto sta facendo discutere. Ma cosa dice Nicchi a quegli allenatori che sono ancora scettici riguardo a questo cambiamento? "Chi non ha digerito ancora la Var la digerirà, ne prenderà atto: indietro non si torna - sottolinea , questo è certo, perchè ormai l'International Board ha intrapreso questa strada". "Non potevamo fare di più - aggiunge -, poi se qualcuno pensa che non si possa mai sbagliare questo non fa parte del genere umano''.

19:56Ungheria vuole vietare ingresso a Soros

(ANSA) - BUDAPEST, 17 GEN - Il governo di Budapest sta preparando un pacchetto di leggi contro le organizzazioni civili finanziate dal miliardario filantropo George Soros, accusato di voler favorire l'immigrazione musulmana, e vuole anche vietare l'entrata nel Paese del magnate americano-ungherese. Lo ha annunciato oggi il ministro dell'interno Sandor Pinter dopo una riunione dell'esecutivo. Soros ha anche la cittadinanza ungherese e dunque non potrebbe essergli vietato di entrare nel Paese ma, alle domande dei giornalisti, il ministro Pinter ha risposto che, con la doppia cittadinanza, è possibile il divieto. Fra le misure annunciate nel pacchetto di leggi c'è un'imposta del 25% sui finanziamenti ricevuti dall'estero e altre sanzioni. Il piano è stato battezzato 'Stop Soros!'. Le Ong che forniscono assistenza legale ai profughi, nel mirino delle autorità ungheresi, sono qualificate come "agenti stranieri" o "agenti di Soros".