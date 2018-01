Ultima ora

20:26Iraq: oltre 4 mln bambini colpiti da guerra e povertà

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - "In Iraq oltre 4 milioni di bambini hanno subito le conseguenze di estreme violenze in diverse aree, comprese quelle di Ninewa e al-Anbar. Solo lo scorso anno, 270 bambini sono stati uccisi. A molti è stata sottratta l'infanzia, costretti a combattere. Alcuni porteranno per tutta la vita cicatrici sia fisiche sia psicologiche perché esposti a livelli di violenza senza precedenti. Oltre 1 milione di bambini sono stati costretti a lasciare le proprie case". Lo denuncia Geert Cappelaere, direttore regionale dell'UNICEF per il Medio Oriente e il Nord Africa. "La povertà e il conflitto hanno interrotto il percorso scolastico di 3 milioni di bambini in Iraq. Alcuni non sono mai entrati in una scuola. Oltre un quarto di tutti i bambini in Iraq vive in povertà, in particolare quelli nelle aree meridionali e rurali, tra le più colpite negli ultimi anni", ha rilevato Cappelaere, aggiungendo che l'agenzia Onu chiede 186 milioni di dollari per rispondere ai bisogni dei bambini in Iraq per il 2018.

20:22Trump a marcia anti-aborto, proteggiamo santità vita

(ANSA) - WASHINGTON, 19 GEN - "Stiamo proteggendo la santità della vita e della famiglia al centro della nostra società". Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha sintetizzato l'operato della sua amministrazione in tema di legislazione sull'aborto, intervenendo in collegamento video dalla Casa Bianca alla annuale 'Marcia per la vita' organizzata a Washington da movimenti antiabortisti. E' la prima volta che un presidente interviene in video durante la marcia.

20:19Comuni: si dimette assessore Terni indagato

(ANSA) - TERNI, 19 GEN - Si è dimesso l'assessore al Bilancio del Comune di Terni, Vittorio Piacenti d'Ubaldi, indagato nell'inchiesta Spada bis. Ad annunciarlo il sindaco, Leopoldo Di Girolamo, Pd. In una lettera, Piacenti d'Ubaldi fa riferimento alla sua attività amministrativa come ad "un'esperienza faticosa ma bella, a tratti anche entusiasmante, in anni di grandissime difficoltà politiche, amministrative e finanziarie". Piacenti d'Ubaldi era stato messo agli arresti domiciliari il 21 dicembre con l'accusa di turbata libertà degli incanti e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente in relazione all'affidamento di alcuni incarichi di consulenza da parte di società partecipate dal Comune al commercialista Roberto Camporesi. Già sospeso dall'incarico dal prefetto, per l'ex assessore il gip ha revocato i domiciliari applicandogli però l'interdizione dai pubblici uffici. Misura confermata dal tribunale del Riesame. Piacenti d'Ubaldi ha sempre sostenuto la correttezza del suo comportamento. "Condivido profondamente la sua convinzione che le vicende personali di chi riveste cariche pubbliche non possano mai essere anteposte al prestigio e all'autorevolezza dell'istituzione che si rappresenta - ha commentato il sindaco in una nota -, così come l'impegno nelle istituzioni non possa neanche per un momento distaccarsi dal proseguimento dell'interesse generale". Di Girolamo ha quindi ringraziato l'ex assessore "per il suo contributo, per il suo impegno, per la sua generosità, per le sue capacità e per la sua correttezza". "Abbiamo lavorato - continua - nell'interesse dell'ente e dei cittadini, soprattutto nell'azione di risanamento dei conti del Comune, un'azione forte, sofferta, a volte contrastata, ma che è il presupposto essenziale per dare un futuro migliore all'ente stesso, alle amministrazioni che verranno, alla città nel suo complesso". (ANSA).

20:17Migranti: Austria, 600 poliziotti per task force

(ANSA) - BOLZANO, 19 GEN - Sarà composta da 600 poliziotti la task force austriaca per i controlli di confine, annunciata dal ministro degli Interni Herbert Kickl. I preparativi saranno conclusi entro metà 2018, poi l'unità entrerà gradualmente in funzione. Lo ha detto il segretario generale del ministero, Peter Goldgruber, all'agenzia Apa. L'obiettivo sono controlli di frontiere "più veloci ed efficaci". Per la nuova polizia di frontiera saranno distaccati agenti attualmente già impegnati nei controlli sulle strade e sui treni. In caso di necessità, saranno allestiti i container e saranno innalzata le recinzioni, già predisposte, per garantire entro 48 ore serrati controlli di confine, spiega il ministero.

20:12Macron-Merkel, sfide Ue richiedono risposte immediate

(ANSA) - PARIGI, 19 GEN - Le sfide europee "sono numerose e richiedono risposte immediate": lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, nel corso della conferenza stampa congiunta a Parigi con la cancelliera tedesca, Angela Merkel. "Non spetta a me commentare la politica interna di un Paese partner e amico". Ma dalle "trattative in corso" per la formazione di un nuovo governo tedesco emerge una "reale ambizione per il progetto europeo", ha aggiunto. Merkel ha affermato che il discorso pronunciato da Macron alla Sorbona "è un grande progetto per l'Europa, riguarda ciò che è necessario affinché l'Europa abbia più fiducia in sé stessa e porti fiducia e soddisfazione ai suoi cittadini. Su questo non c'è nessuna differenza".

20:11Merkel, fiduciosa su voto Spd

(ANSA) - PARIGI, 19 GEN - La cancelliera tedesca, Angela Merkel, nel corso della conferenza congiunta a Parigi con il presidente francese Emmanuel Macron, si è detta "fiduciosa" sul voto del congresso della Spd domenica prossima e l'ok all'avvio delle trattative per la formazione di un nuovo governo a Berlino. "Mi auguro che diano luce verde".

19:41Terrorismo: tunisino e algerino radicalizzati espulsi Italia

(ANSA) - PADOVA, 19 GEN - Un tunisino 35enne ed un algerino, ritenuti radicalizzati al mondo jihadista, sono stati espulsi dal territorio italiano dalla Polizia. Il tunisino era detenuto nel carcere di Padova, in seguito a una condanna per droga. Le informazioni raccolte dalla Digos avevano evidenziato la sua tendenza al proselitismo. Già nel 2015 il 35enne era stato inserito nell'elenco dei detenuti da 'attenzionare'. Nella sua cella erano stati trovati, tra gli altri, alcuni disegni di una collezione di armi ed uno raffigurante la torre Eiffel con un angelo, tipico simbolo jahadista della morte, sulla sommità. L'algerino è stato rintracciato sempre a Padova, casualmente, durante un controllo interforze in un bed & breakfast. Il titolare aveva omesso la registrazione delle sue generalità; controllando sulle banche dati delle forze di polizia è stato scoperto che si trattava di una persona vicina ad ambienti dell'islam radicalizzato, ed è stato a sua volta espulso.