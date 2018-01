Ultima ora

20:44Calcio: Inter-Rafinha e’ fatta, manca solo ufficialita’

(ANSA) - MILANO, 19 GEN - Rafinha sara' un giocatore dell'Inter: il club nerazzurro e il Barcellona hanno raggiunto un accordo per il centrocampista brasiliano che arrivera' a Milano con la formula del prestito con diritto di riscatto a 35 milioni di euro. Per Rafinha si attende solo l'ufficialita'.

20:42Mondadori: giornalisti in stato agitazione, timore chiusure

(ANSA) - MILANO, 19 GEN - Stato d'agitazione per i giornalisti della Mondadori, messi in allarme dalle notizie della possibile vendita e chiusura di alcune testate. L' assemblea ha dato mandato al Cdr di chiedere un immediato incontro con i massimi vertici della Periodici e del gruppo per conoscerne le reali intenzioni. Da subito è stato dichiarato lo stato d'agitazione affidando all'organismo sindacale un pacchetto iniziale di cinque giorni di sciopero. Nelle ultime settimane sono apparse sui giornali notizie su possibili cessioni, chiusure o ristrutturazioni di alcune testate Mondadori (Tustyle, Panorama, Il mio Papa). Da parte sua - si legge in una nota del Cdr - il gruppo editoriale, interpellato dalla rappresentanza sindacale dei giornalisti, non ha smentito possibili vendite, sottolineando la necessità di interventi strutturali nella Periodici Italia. La 'pace sociale' legata all'accordo di stato di crisi del giugno 2017 (fino al giugno 2018) "è stata così slealmente incrinata".

20:41Epifania ortodossa, bagno nei fiumi

(ANSAmed) - BELGRADO, 19 GEN - In Serbia, Republika Srpska (l'entità a maggioranza serba della Bosnia-Erzegovina) Montenegro e Macedonia si e' celebrata oggi l'Epifania ortodossa, e coma da tradizione si e' ripetuto il rito del bagno in fiumi e laghi. Incuranti delle temperature rigide, centinaia di persone si sono tuffate nelle acque gelide per fare a gara nel recupero di una croce di legno posta a una distanza di 33 metri, a simboleggiare gli anni di Gesù Cristo. Il vincitore della nuotata diventa l' 'eroe' della giornata festiva e tale resta fino all'Epifania del prossimo anno. All'impresa, alla quale assistono di regola esponenti della chiesa ortodossa, partecipano in massima parte giovani credenti, membri delle Forze armate, poliziotti, sportivi. A Belgrado la gara si e' svolta nelle acque del fiume Sava, non lontano dalla confluenza col Danubio, all'altezza della lingua di terra di Ada Tsiganlja, rinomata spiaggia della capitale. Ad arrivare a nuoto per primo alla croce e' stato un cadetto dell'Accademia militare.

20:26Iraq: oltre 4 mln bambini colpiti da guerra e povertà

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - "In Iraq oltre 4 milioni di bambini hanno subito le conseguenze di estreme violenze in diverse aree, comprese quelle di Ninewa e al-Anbar. Solo lo scorso anno, 270 bambini sono stati uccisi. A molti è stata sottratta l'infanzia, costretti a combattere. Alcuni porteranno per tutta la vita cicatrici sia fisiche sia psicologiche perché esposti a livelli di violenza senza precedenti. Oltre 1 milione di bambini sono stati costretti a lasciare le proprie case". Lo denuncia Geert Cappelaere, direttore regionale dell'UNICEF per il Medio Oriente e il Nord Africa. "La povertà e il conflitto hanno interrotto il percorso scolastico di 3 milioni di bambini in Iraq. Alcuni non sono mai entrati in una scuola. Oltre un quarto di tutti i bambini in Iraq vive in povertà, in particolare quelli nelle aree meridionali e rurali, tra le più colpite negli ultimi anni", ha rilevato Cappelaere, aggiungendo che l'agenzia Onu chiede 186 milioni di dollari per rispondere ai bisogni dei bambini in Iraq per il 2018.

20:22Trump a marcia anti-aborto, proteggiamo santità vita

(ANSA) - WASHINGTON, 19 GEN - "Stiamo proteggendo la santità della vita e della famiglia al centro della nostra società". Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha sintetizzato l'operato della sua amministrazione in tema di legislazione sull'aborto, intervenendo in collegamento video dalla Casa Bianca alla annuale 'Marcia per la vita' organizzata a Washington da movimenti antiabortisti. E' la prima volta che un presidente interviene in video durante la marcia.

20:19Comuni: si dimette assessore Terni indagato

(ANSA) - TERNI, 19 GEN - Si è dimesso l'assessore al Bilancio del Comune di Terni, Vittorio Piacenti d'Ubaldi, indagato nell'inchiesta Spada bis. Ad annunciarlo il sindaco, Leopoldo Di Girolamo, Pd. In una lettera, Piacenti d'Ubaldi fa riferimento alla sua attività amministrativa come ad "un'esperienza faticosa ma bella, a tratti anche entusiasmante, in anni di grandissime difficoltà politiche, amministrative e finanziarie". Piacenti d'Ubaldi era stato messo agli arresti domiciliari il 21 dicembre con l'accusa di turbata libertà degli incanti e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente in relazione all'affidamento di alcuni incarichi di consulenza da parte di società partecipate dal Comune al commercialista Roberto Camporesi. Già sospeso dall'incarico dal prefetto, per l'ex assessore il gip ha revocato i domiciliari applicandogli però l'interdizione dai pubblici uffici. Misura confermata dal tribunale del Riesame. Piacenti d'Ubaldi ha sempre sostenuto la correttezza del suo comportamento. "Condivido profondamente la sua convinzione che le vicende personali di chi riveste cariche pubbliche non possano mai essere anteposte al prestigio e all'autorevolezza dell'istituzione che si rappresenta - ha commentato il sindaco in una nota -, così come l'impegno nelle istituzioni non possa neanche per un momento distaccarsi dal proseguimento dell'interesse generale". Di Girolamo ha quindi ringraziato l'ex assessore "per il suo contributo, per il suo impegno, per la sua generosità, per le sue capacità e per la sua correttezza". "Abbiamo lavorato - continua - nell'interesse dell'ente e dei cittadini, soprattutto nell'azione di risanamento dei conti del Comune, un'azione forte, sofferta, a volte contrastata, ma che è il presupposto essenziale per dare un futuro migliore all'ente stesso, alle amministrazioni che verranno, alla città nel suo complesso". (ANSA).

20:17Migranti: Austria, 600 poliziotti per task force

(ANSA) - BOLZANO, 19 GEN - Sarà composta da 600 poliziotti la task force austriaca per i controlli di confine, annunciata dal ministro degli Interni Herbert Kickl. I preparativi saranno conclusi entro metà 2018, poi l'unità entrerà gradualmente in funzione. Lo ha detto il segretario generale del ministero, Peter Goldgruber, all'agenzia Apa. L'obiettivo sono controlli di frontiere "più veloci ed efficaci". Per la nuova polizia di frontiera saranno distaccati agenti attualmente già impegnati nei controlli sulle strade e sui treni. In caso di necessità, saranno allestiti i container e saranno innalzata le recinzioni, già predisposte, per garantire entro 48 ore serrati controlli di confine, spiega il ministero.