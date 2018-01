Ultima ora

20:33Afghanistan: Kabul, hotel Intercontinetal sotto attacco

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - Almeno quattro uomini armati hanno attaccato a Kabul l'hotel Intercontinental. Lo scrive la Bbc online precisando che gli assalitori hanno sparato contro gli ospiti dell'albergo. Dalle immagini che circolano sui social si vedono fiamme dall'hotel. Alcuni media parlano di vittime e ostaggi.

20:29Incidenti sci: due bambini fuori pista al Corno alle Scale

(ANSA) - BOLOGNA, 20 GEN - Due bambini di 8 e 10 anni che stavano sciando al Corno alle Scale, sull'Appennino Bolognese, sono rimasti feriti dopo essere finiti fuori pista, in un canalone, nei pressi della seggiovia della direttissima a quattro posti. Uno ha riportato traumi ad una gamba e al bacino, l'altro traumi facciali e interni. I bambini sono stati soccorsi accanto alla pista e caricati in elicottero d'urgenza. Una volta arrivati all'ospedale Maggiore di Bologna i medici li hanno visitati e le loro condizioni sono state giudicate di "media gravità". I soccorsi sono scattati immediatamente e sul posto è arrivato il 118, con un'ambulanza e due elicotteri. All'intervento hanno partecipato anche gli uomini del soccorso alpino dell'Emilia-Romagna, stazione del Corno alle Scale. (ANSA).

20:06Sudafrica: media, in Anc cresce spinta per dimissioni Zuma

(ANSA) - IL CAIRO, 20 GEN - All'interno dell'Anc, il partito di governo in Sudafrica, sta crescendo la pressione per spingere il presidente Jacob Zuma alle dimissioni al fine di evitare che gli scandali in cui è implicato possano danneggiare il nuovo leader Cyril Ramaphosa nelle elezioni dell'anno prossimo. "Fonti" hanno riferito che nel massimo organo del partito, il 'Comitato esecutivo nazionale' (Nec), c'è consenso per avviare le sue dimissioni, scrive il sito sudafricano dell'Huffington Post. Una fonte vicina a Ramaphosa ha riferito che è stato formato un comitato per agevolare una "rapida transizione" e che una nozione in tal senso è stata discussa in una riunione del Nec. Nella prima delle due giornate della riunione, ieri, è stata discussa anche una mozione per le dimissioni del presidente e ci sarebbe stato accordo affinchè Zuma non sia in carica durante la campagna per le presidenziali dell'anno prossimo, scrive ancora il sito riportando fonti di altri media sudafricani (News24 e TimesLive).

20:03Germania: giubbotti pieni di sabbia per bambini iperattivi

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - Sta suscitando polemiche e inquietudine l'idea, adottata già da 200 scuole in Germania, di far indossare giubbetti pieni di sabbia a bambini iperattivi. Lo riportano i media tedeschi. I promotori dell'insolita misura, adottata per la prima volta dalla scuola Grumbrechtstrasse nel distretto di Amburgo, sostengono di aver notato un miglioramento nei ragazzi affetti dall'Adhd, il disturbo da deficit di attenzione e iperattività. Secondo le scuole che li stanno già usando sono un modo "più delicato e meno complicato" di affrontare un fenomeno in aumento in Germania. Ma diversi genitori hanno manifestato la loro preoccupazione sui social media definendola una "tortura". I gilet imbottiti pesano possono arrivare a pesare fino a 6 chili e costano tra 140 e i 170 euro. "I bambini adorano indossare i giubbotti e nessuno li costringe a indossarli", ha spiegato Gerhild de Wall, capo dell''unità per l'inclusione' della scuola.

20:00Uccisa in hotel:vittima voleva chiudere relazione con killer

(ANSA) - MILANO, 20 GEN - Aveva una relazione con l'uomo che poi l'ha uccisa la donna nigeriana di 37 anni che stamattina è stata uccisa con un colpo di pistola in un hotel di Dalmine. La vittima aveva conosciuto l'uomo perché aveva lavorato in passato come badante dalla madre di lui. Pare che la donna avesse manifestato l'intenzione di interrompere la relazione. Stamattina in hotel, dove i due si trovavano da ieri sera, è iniziata la lite che è poi degenerata. L'assassino si è poi costituito ai carabinieri.

19:59Segre, vedo tornare rigurgiti di slogan che credevo morti

(ANSA) - MILANO, 20 GEN - Liliana Segre si sente "una donna comune e una nonna felice", ma è "preoccupata per il futuro, per i rigurgiti orribili di cose e parole che credevo morte e non avrei mai pensato di tornare a sentire". Così la neosenatrice ha risposto ai giornalisti che l'hanno intercettata in via Stradella, a Milano, dove insieme a esponenti della Comunità ebraica milanese ha presenziato a una cerimonia per l'installazione della pietra d'inciampo dedicata a Enzo Capitano. Capitano era uno studente milanese di 17 anni che il 22 dicembre del '44 fu prelevato da fascisti in borghese e consegnato alle SS. Morì a Mauthausen il 9 maggio del 1945, cinque mesi dopo la sua deportazione e quattro giorni dopo la liberazione del campo. "Parlo da anni ai ragazzi cercando di spiegare che la memoria è importante, che odio e vendetta non hanno senso, che conta solo l'amore per la vita. Ma oggi vedo in giro rigurgiti di cose orribili, slogan e parole che credevo morte e che invece tornano. Non avrei mai pensato di tornare a sentirle". (ANSA).

19:56Ubriaco stacca con un morso falange del buttafuori

(ANSA) - BOLOGNA, 20 GEN - Nonostante fosse già ubriaco voleva entrare a tutti i costi in discoteca e quando uno dei buttafuori ha provato a fermarlo gli ha staccato la falange di un dito con un morso. E' successo poco dopo la mezzanotte, a Bologna, davanti al locale Estragon di via Stalingrado. Il protagonista dell'episodio è un 37enne fiorentino, che è stato denunciato dalla polizia per lesioni personali gravi. Per riuscire a bloccarlo sono dovuti intervenire ben tre addetti alla sicurezza del locale, contro i quali il 37enne si è scagliato con calci, pugni e morsi. Ad avere la peggio è stato un 41enne greco a cui l'uomo ha staccato la falange di un dito della mano: il ferito è stato portato in ospedale per essere medicato. (ANSA).