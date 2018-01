Pubblicato il 20 gennaio 2018 da redazione

COMMUNITY – L’ALTRA ITALIA (Quotidiano, Quinta stagione)

Conduce Alessio Aversa e Gloria Aura Bortolini.

I progetti, le ambizioni, i successi, le storie di chi vive fuori dall’Italia e tiene vivo il legame con il Paese di origine. Ogni settimana in studio ospiti di eccellenza dello spettacolo, della cultura, dell’industria italiana nel mondo. E poi lo spazio di servizio dedicato agli italiani all’estero, per rispondere a quesiti su pensioni, tasse, sanità, burocrazia… e lo spazio dedicato alla lingua italiana in collaborazione con la Società Dante Alighieri.

Lunedì 22 Gennaio 2018

Ospiti : Federica Angeli, giornalista de “La Repubblica” che da anni conduce inchieste scomode su una realtà criminosa emergente: quella di Ostia, zona di Roma sempre più spesso al centro delle cronache; il Prof. Paolo Fiorina, Endocrinologo presso l’Università degli Studi di Milano, spiega come affrontare e curare il diabete, una malattia molto comune; lo scrittore Alfredo Accatino, uno dei più noti creativi italiani e autore di grandi eventi internazionali, presenta il suo libro “Outsiders”, un viaggio nelle storie e nelle vite di artisti geniali del ‘900; chiude la puntata l’esibizione dal vivo del musicista Fabio Carocci.

Storie dal mondo .

A New York, per un incontro con Federico Rampini, giornalista de La Repubblica.

Da Buenos Aires, il servizio sul Concerto di fine anno della Banda dei Carabinieri.

Martedì 23 Gennaio 2018

Ospiti : Federico Quaranta, conduttore radiofonico e televisivo, ricorda il suo programma “Decanter” dove da oltre 15 anni parla di cibo, di prodotti tipici e di vino; Antonio Recupero, sceneggiatore di fumetti e autore della graphic novel “Magnotta Wars”, insieme a Gianluca Arnesano, esperto di web e digital marketing, per parlare di “Viral Marketing”, ovvero la capacità di diffusione di un contenuto in modo veloce e capillare.

Storie dal mondo .

A Los Angeles, per conoscere Carlo Alberto Orecchia, documentarista vincitore di un Emmy Award.

Da Johannesburg, il servizio sull’Italian Film Festival che promuovere il cinema italiano in Sudafrica.

Infocommunity : Oscar De Bona, presidente dell’Associazione Bellunesi nel Mondo, parla del Veneto e in particolare di Belluno, per raccontare le tante attività dei Bellunesi nel mondo.

Mercoledì 24 Gennaio 2018

Ospiti : il Ministro Plenipotenziario Luigi Maria Vignali, Direttore Generale della Direzione Italiani all’Estero e Politiche Migratorie del Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, in vista delle consultazioni per il rinnovo del Parlamento, che si svolgeranno in Italia il prossimo 4 marzo, ai quali partecipano anche i cittadini italiani all’estero: per questi elettori, vi sono modalità e scadenze diverse; lo startupper Alberto Piras, appena tornato dal Ces (Consumer Electronics Show) di Las Vegas, dove sono stati chiamati gli inventori delle migliori startup italiane; Marco Cappeddu, direttore di Nautica Italiana, parla della vocazione per il mare da parte dell’Italia e delle sue città, vocazione legata a un settore di grande successo del Made in Italy: il comparto nautico.

Storie dal mondo .

A Melbourne, per incontrare Renato Stocco, veneto che in Australia si trasferì nel 1950…

Da Los Angeles, il servizio sull’iniziativa lanciata dall’Istituto Italiano di Cultura per promuovere e favorire tutti gli i rappresentanti “dell’Italianità”.

Infocommunity : Oscar De Bona, presidente dell’Associazione Bellunesi nel Mondo, presenta “I magnifici 7”, una sorta di vademecum per i giovani che hanno intenzione di provare un’esperienza all’estero: dai consigli ai suggerimenti più significativi.

Giovedì 25 Gennaio 2018

Ospiti : Stanislao De Marsanich, presidente dei Parchi letterari, per conoscere il Parco dedicato alla poetessa Isabella Morra, che si trova a Valsinni, in provincia di Matera; lo scrittore Dario Pisano, presenta l’ultimo suo libro “Nel cammin di nostra vita”, dove ha fatto una panoramica dei tre grandi poeti fondamentali della letteratura italiana: Dante, Petrarca e Boccaccio; David Riondino, attore, musicista, regista, presenta lo spettacolo “Decameron: canzoni e storie”, un viaggio nel capolavoro di Boccaccio tra racconto e musica; il Maestro Gabriele Ciampi, direttore di orchestra, una delle grandi eccellenze che Italia esporta con grande orgoglio.

Storie dal mondo .

Ad Edmonton, per incontrare Adriana Albi-Davies, una calabrese che ha studiato la storia degli italiani emigrati in Canada, scegliendo di raccontare la gente comune.

Da Toronto, Jonas Carpignano, un giovane regista italo-americano.

Venerdì 26 Gennaio 2018

Ospiti : si inizia la puntata con un’intervista a Riccardo Di Segni, rabbino capo della Comunità Ebraica di Roma, per la Giornata della Memoria, in cui si ricorda la Shoa, l’Olocausto degli ebrei; in vista del voto del prossimo 4 marzo, il Ministro Plenipotenziario Roberto Martini, Vice Direttore della Direzione Generale Italiani all’Estero e Politiche Migratorie del Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, ricorda le modalità e scadenze per gli elettori italiani residenti all’estero; Marilena Bertini, presidente della onlus CCM – Comitato Collaborazione Medica, parla della campagna Sorrisi di madri africane che riunisce le attività rivolte a mamme e bambini nei paesi dell’Africa sub-sahariana. Storie dal mondo .

A Buenos Aires, in Argentina, per incontrare Adelaide Molina che ricorda l’amico Rosario Marasco, deportato a Mathausen.

A Boston, dove gli studenti della Waltham High School sono stati coinvolti nell’Italian Day, una vera e propria immersione nella cultura italiana.

Tutti i giorni a Community trova spazio la lingua italiana grazie alla collaborazione con la Società Dante Alighieri. In studio questa settimana Fabio Poròli, Stefano Telve e Beatrice Palazzoni.

Chiude la settimana le news dal mondo per segnalare i maggior eventi italiani che accadono in giro per il mondo.

Programmazione

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO da Lunedì a Venerdì h13.00

BUENOS AIRES da Lunedì a Venerdì h15.00

SAN PAOLO da Lunedì a Venerdì h16.00

Rai Italia 2 (Australia – Asia)

PECHINO/PERTH da Lunedì a Venerdì h14.30

SYDNEY da Lunedì a Venerdì h17.30

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG da Lunedì a Venerdì h19.45

SPECIALE COMMUNITY (Settimanale)

Gli italiani nel mondo: storie di emigrazione passata e presente.

Speciale Community è pensato per raccontare gli italiani nel mondo e fare da ponte tra le comunità italiane sparse nei diversi paesi e tra loro e la madrepatria.

A questo scopo è stata creata una rete di giornalisti–corrispondenti–filmaker costantemente a caccia di nuove storie. Alcuni tra loro risiedono nei paesi dell’emigrazione storica come Canada, Stati Uniti, Brasile, Argentina, Australia. Altri invece viaggiano nei paesi con comunità italiane meno numerose di quelli appena citati o in paesi di nuova emigrazione come la Cina, il Giappone, il Vietnam, la Tailandia, il Sud Africa, il Perù, la Colombia, il Costa Rica, etc. etc.

E allora eccole le storie di emigrazione, singole storie per fornire altrettante risposte alle mille domande: chi sono gli emigrati, perché hanno lasciato il nostro paese, come se la passano, hanno raggiunto il loro obiettivo oppure sono ancora alla ricerca di un sogno da realizzare? E ancora: se ne sono andati per sempre o ritorneranno dopo un’esperienza di lavoro o di sperimentazione all’estero? Si sono integrati nel nuovo paese? Quanto hanno conservato della loro italianità? Etc., etc.

Sono tutte storie di vita, di impegno, di sentimenti. A volte di successo, a volte meno. A volte di fatica, sudore e sconforto, altre volte di grande fortuna e realizzazione professionale. A volte di grandi soddisfazioni e felicità, altre volte di insicurezza e nostalgia.

Le storie in questa puntata:

Da TORONTO (Canada)

In occasione del Toronto Film Festival, l’incontro con Forzani e Pallaoro, due giovani registi di origini italiane che hanno presentato le loro opere al pubblico canadese.

Da EDMONTON (Canada)

Storica e autrice del libro sulla famiglia Pichiarello, Adriana Albi racconta come si è appassionata alle storie dei primi italiani arrivati in Canada e come ha indagato a fondo sulle loro vite, scoprendo che per lo più facevano mestieri molto umili e faticosi.

Da EDMONTON (Canada)

Il giovane poeta Marco Melfi, nato in Canada da genitori italiani. Marco esprime il suo animo sensibile scrivendo e pubblicando poesie che traggono ispirazione dalla sua attenta osservazione delle persone che incontra per strada.

Da LOS ANGELES (Usa)

A Los Angeles si è trasferito da qualche anno Carlo Alberto Orecchia, documentarista vincitore di un Emmy Award. Carlo Alberto però non si limita ad una sola attività nello show-business e racconta i molteplici risvolti del suo lavoro.

Da BOSTON (Usa)

“Italian Day”, giornata dedicata alla cultura italiana per gli studenti delle high school (le scuole superiori d’America) per stimolare attraverso Chef, auto sportive, sfilate di moda, cantanti e quant’altro, l’interesse verso la cultura e la lingua italiana. Il tutto grazie anche all’aiuto economico dei cosiddetti “Patrons” (mecenati), cioè donatori, fondamentalmente privati o ditte, in seno alla comunità.

Da NEW YORK (Usa)

Il giornalista Federico Rampini, il noto inviato all’estero per il quotidiano la Repubblica offre con la sua esperienza diretta (in Oriente e negli USA) spunti per capire cosa all’estero si pensa degli Italiani e dell’Italia.

Da BUENOS AIRES (Argentina)

La storia di Rosario Marasco, un emigrato calabrese che durante la seconda guerra mondiale venne internato nel campo di Mauthausen in Austria. Successivamente emigrò in Argentina, a Buenos Aires. La testimonianza è di una sua amica. Uno dei più grandi inviati di guerra italiana di quegli anni, Lamberti Sorrentino, scrisse il libro “Sognare a Matuhausen”, che dedicò proprio a Marasco che era stato suo compagno di prigionia, definendolo l’uomo più coraggioso e buono del campo di Mauthausen.

Da JOHANNESBURG (Sudafrica)

Raoul Bova, ospite dell’ultimo Johannesburg Film Festival racconta perché è importante per lui partecipare a questi eventi, in funzione di promotore del Cinema e –più in generale- di tutta la Cultura italiana all’estero.

Programmazione

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK/TORONTO Venerdì 26 Gennaio h20.15

BUENOS AIRES Venerdì 26 Gennaio h22.15

SAN PAOLO Venerdì 26 Gennaio h23.15

Rai Italia 2 (Australia – Asia)

PECHINO/PERTH Sabato 27 Gennaio h21.30

SYDNEY Domenica 28 Gennaio h00.30

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Sabato 27 Gennaio h01.30

CINEMA ITALIA (Film)

KLEIN

(Drammatico, 1976)

Cicli, rassegne tematiche, appuntamenti che segnano la memoria e le ricorrenze del cinema italiano, scelti per il pubblico di Rai Italia, dal giornalista e critico Alberto Farina.

Film di prima visione o grandi classici del cinema italiano, da vedere e rivedere, che permetteranno di ripercorrere la storia dell’Italia, riflettere sul presente, divertirsi, emozionarsi, scoprire grandi storie, bravissimi attori, grandi registi del cinema italiano.

Il 27 gennaio 1945 l’Armata Rossa liberò il campo di concentramento nazista di Auschwitz. Ricollegandosi a quella data, Il 27 Gennaio di ogni anno si celebra il Giorno della Memoria, per non dimenticare cosa sia stata la Shoah.

Regia: Joseph Losey

Con: Alain Delon, Jeanne Moreau, Suzanne Flon, Michel Lonsdale, Massimo Girotti, Roland Bertin

Robert Klein (Alain Delon) è un francese sulla quarantina che, nella Parigi occupata del 1942, pratica l’usura e colleziona opere d’arte, ha una casa di lusso e una giovane amante: quando occorre, si assicura a metà prezzo quadri antichi di cui qualche ebreo è costretto a disfarsi. Ma la sua sicurezza va in frantumi il giorno in cui scopre l’esistenza d’un altro Robert Klein, suo omonimo e sosia, verosimilmente un ebreo, il quale cerca di sottrarsi alle persecuzioni razziali attribuendogli la propria identità. Allarmato, Klein si rivolge alla polizia, ma così facendo attira su di sé forti sospetti.

Programmazione

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK/TORONTO Mercoledì 24 Gennaio h19.15

BUENOS AIRES Mercoledì 24 Gennaio h21.15

SAN PAOLO Mercoledì 24 Gennaio h22.15

Rai Italia 2 (Australia – Asia)

PECHINO/PERTH Giovedì 25 Gennaio h16.00

SYDNEY Giovedì 25 Gennaio h19.00

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Giovedì 25 Gennaio h00.15

CRISTIANITA’ (Programma religioso)

Ogni domenica, suor Myriam Castelli propone temi di interesse ecclesiale e gli appuntamenti del Papa in Vaticano. Cristianità è uno dei “notiziari vaticani” più attenti e più seguiti all’estero, arricchito dal contributo fondamentale di tanti ospiti in studio: Cardinali e alti Prelati, riconosciuti studiosi della grande diaspora italiana, insieme a una vasta gamma di esperti, artisti, professionisti, laici e missionari che vivono “on the road”. Un parterre di italiani che si confrontano con i contenuti della fede e i commenti culturali della modernità. Interviste, servizi e collegamenti in diretta via Skype con i telespettatori dei cinque continenti. In ogni puntata, voci, immagini, testimonianze di vita di tutte le generazioni con le immagini delle feste organizzate dagli italiani in tanti Paesi del mondo dove è presente un’italianità laboriosa, attaccata alla propria terra d’origine e soprattutto alla cultura cristiana.

La risonanza del viaggio di Papa Francesco in Cile e Perù. Le tappe, le immagini, i gesti e i discorsi del Papa nei due paesi sudamericani. E ancora: il dialogo ecumenico e il cammino verso l’unità dei cristiani. Questi i principali argomenti di Cristianità, mentre Papa Francesco sta concludendo il suo sesto viaggio in Sudamerica e la chiesa celebra la Settimana per l’Unità dei Cristiani.

La S. Messa, si celebra nella Chiesa di San Giuseppe Artigiano di Foligno, in provincia di Perugia.

La puntata è arricchita da interviste, tra le quali quella al Cardinale Ricardo Ezzati, Arcivescovo del Cile, nonché da servizi e collegamenti con i telespettatori dall’America e dall’Australia.

Tra gli ospiti in studio: Sua Ecc.za Mons. Vincenzo Paglia, presidente della Pontifica Accademia per la Vita; Padre Renato Dos Santos, responsabile della Tipografia Editrice Vaticana; Pasquale Esposito, cantante italo-americano e Andrea Marini, giornalista Rai.

Programmazione

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Domenica 21 Gennaio h04.15

BUENOS AIRES Domenica 21 Gennaio h06.15

SAN PAOLO Domenica 21 Gennaio h07.15

Rai Italia 2 (Asia – Australia)

PECHINO/PERTH Domenica 21 Gennaio h17.15

SYDNEY Domenica 21 Gennaio h20.15

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Domenica 21 Gennaio h11.15

LO SPORT SU RAI ITALIA

SERIE A

► ATALANTA – NAPOLI

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Domenica 21 Gennaio h06.15

BUENOS AIRES Domenica 21 Gennaio h08.15

SAN PAOLO Domenica 21 Gennaio h09.15

Rai Italia 2 (Australia)

PERTH Domenica 21 Gennaio h19.15

SYDNEY Domenica 21 Gennaio h22.15

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Domenica 21 Gennaio h13.15

► LA GIOSTRA DEL GOAL

All’interno la cronaca della partita LAZIO – CHIEVO con l’aggiornamento in diretta dei gol da tutti i campi.

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Domenica 21 Gennaio h08.30

BUENOS AIRES Domenica 21 Gennaio h10.30

SAN PAOLO Domenica 21 Gennaio h11.30

Rai Italia 2 (Australia)

PERTH Domenica 21 Gennaio h21.30

SYDNEY Lunedì 22 Gennaio h00.30

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Domenica 21 Gennaio h15.30

► CAGLIARI – MILAN

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Domenica 21 Gennaio h12.00

BUENOS AIRES Domenica 21 Gennaio h14.00

SAN PAOLO Domenica 21 Gennaio h15.00

Rai Italia 2 (Australia)

PERTH Lunedì 22 Gennaio h01.00

SYDNEY Lunedì 22 Gennaio h04.00

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Domenica 21 Gennaio h19.00

► INTER – ROMA

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Domenica 21 Gennaio h14.45

BUENOS AIRES Domenica 21 Gennaio h16.45

SAN PAOLO Domenica 21 Gennaio h17.45

Rai Italia 2 (Australia)

PERTH Lunedì 22 Gennaio h03.45

SYDNEY Lunedì 22 Gennaio h06.45

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Domenica 21 Gennaio h21.45

► JUVENTUS – GENOA

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Lunedì 22 Gennaio h14.45

BUENOS AIRES Lunedì 22 Gennaio h16.45

SAN PAOLO Lunedì 22 Gennaio h17.45

Rai Italia 2 (Australia)

PERTH Martedì 23 Gennaio h03.45

SYDNEY Martedì 23 Gennaio h06.45

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Lunedì 22 Gennaio h21.45

► LAZIO – UDINESE

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Mercoledì 24 Gennaio h12.30

BUENOS AIRES Mercoledì 24 Gennaio h14.30

SAN PAOLO Mercoledì 24 Gennaio h15.30

Rai Italia 2 (Australia)

PERTH Giovedì 25 Gennaio h01.00

SYDNEY Giovedì 25 Gennaio h04.00

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Mercoledì 24 Gennaio h19.30

► SAMPDORIA – ROMA

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Mercoledì 24 Gennaio h14.45

BUENOS AIRES Mercoledì 24 Gennaio h16.45

SAN PAOLO Mercoledì 24 Gennaio h17.45

Rai Italia 2 (Australia)

PERTH Giovedì 25 Gennaio h03.45

SYDNEY Giovedì 25 Gennaio h06.45

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Mercoledì 24 Gennaio h21.45

► SASSUOLO – ATALANTA

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Sabato 27 Gennaio h12.00

BUENOS AIRES Sabato 27 Gennaio h14.00

SAN PAOLO Sabato 27 Gennaio h15.00

Rai Italia 2 (Australia)

PERTH Domenica 28 Gennaio h01.00

SYDNEY Domenica 28 Gennaio h04.00

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Sabato 27 Gennaio h19.00

► CHIEVO – JUVENTUS

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Sabato 27 Gennaio h14.45

BUENOS AIRES Sabato 27 Gennaio h16.45

SAN PAOLO Sabato 27 Gennaio h17.45

Rai Italia 2 (Australia)

PERTH Domenica 28 Gennaio h03.45

SYDNEY Domenica 28 Gennaio h06.45

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Sabato 27 Gennaio h21.45