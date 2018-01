Ultima ora

21:38Diritti tv: Lega A, trattative private su pacchetti B e D

(ANSA) - MILANO, 22 GEN - Le trattative fra la Lega Serie A e i broadcaster che hanno partecipato al bando per i diritti tv saranno relative ai pacchetti per cui non sono arrivate offerte superiori al prezzo minimo, come ha chiarito la stessa Lega in un comunicato. Si tratta del pacchetto B (le partite di 8 squadre, le big Juventus, Milan, Napoli, Inter, Lazio, Fiorentina e due di fascia bassa per il digitale terrestre), per cui sono arrivare due offerte: Mediaset avrebbe messo sul piatto 200 milioni, meno della base d'asta di 260, e una ancora più bassa di Italia Way. Trattativa privata anche per pacchetti D1 e D2 (le partite delle altre 12 squadre), su cui Sky avrebbe offerto meno della metà del prezzo minimo complessivo (300 milioni di euro), e per i relativi diritti accessori, contenuti nei pacchetti Platinum D1 e Platinum D2.

21:10Liberia: da leggenda calcio a presidente, Weah ha giurato

(ANSA) - MONROVIA, 22 GEN - L'ex milanista George Weah, leggenda del calcio internazionale, ha oggi giurato come nuovo presidente della Liberia. Davanti a decine di migliaia di persone in festa, in uno stadio coloratissimo, Weah ha ricevuto il testimone dalla prima presidente donna dell'Africa, la premio Nobel per la pace Ellen Johnson Sirleaf. Vestito di bianco, il 51enne che nel 1995 fu giocatore dell'anno della Fifa, ha parlato tra gli applausi. "Credo che il mandato travolgente ricevuto dal popolo liberiano sia soprattutto per porre fine alla corruzione nel servizio pubblico. Intendo farlo. E' ora che i funzionari del governo mettano l'interesse della nostra gente al di sopra dei nostri interessi egoistici. È ora di essere onesti ... Non vi prometto soluzioni rapide o miracoli ma tutto il mio impegno andrà in questa direzione". Ellen Johnson Sirleaf è stata presidente per 12 anni e ha sconfitto la guerra civile e l'epidemia di Ebola. Ma le sfide per la Liberia sono ancora molte, a partire dalla disoccupazione giovanile.

21:03Calcio: United e Arsenal, chiuso scambio Sanchez-Mkhitaryan

(ANSA) - LONDRA, 22 GEN - "Signore e signori, prego prendete posto. Ecco a voi Alexis7...". Poche parole sul profilo twitter del Manchester United per introdurre un breve video che ha come protagonista il cileno Sanchez ed ufficializza il suo trasferimento dall'Arsenal. Meno fantasiosa la scelta del club londinese, che in un comunicato sul proprio sito conferma la cessione dell'attaccante e l'arrivo, in cambio, dallo United dell'armeno Henrikh Mkhitaryan. Un'operazione ampiamente annunciata e che si era sbloccata sabato scorso quando l'ormai ex giocatore del Manchester aveva accettato la proposta di trasferirsi ai Gunners.

21:01Berlusconi, con Juncker antica amicizia, parlato di migranti

(ANSA) - BRUXELLES, 22 GEN - "Con Juncker, con cui ho un'antica amicizia, abbiamo parlato dei problemi attuali del mondo e dell'Italia. L'ho messo al corrente su come funziona la preparazione delle elezioni in Italia e dei temi importanti per noi, tra cui l'immigrazione". Così Silvio Berlusconi parlando con i giornalisti dell'incontro con il presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker. "Ho potuto constatare che da parte sua c'è la nostra stessa nostra volontà ad aiutare gli Stati africani a darsi dell'economie che possano far si che i nativi non debbano,per raggiungere il benessere, trasferirsi nell'Occidente".

20:56Siria: Ong, 80 morti in scontri Afrin, 24 sono civili

(ANSAmed) - BEIRUT, 22 GEN - Circa 80 persone, tra civili e miliziani, sono morti nelle ultime 48 ore di scontri e bombardamenti nella regione nord-occidentale di Afrin, confinante con la Turchia ma controllata dal Pkk siriano, e investita da sabato scorso dall'offensiva militare turca. L'Osservatorio siriano per i diritti umani, che cita fonti sul terreno, afferma che 24 civili sono stati uccisi nelle violenze, tra cui due minori e una donna.

20:21Matera 2019:intesa Miur-enti locali per coinvolgere studenti

(ANSA) - ROMA, 22 GEN - Percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro presso i comuni di Matera e Policoro e la Regione Basilicata. Progetti legati alla cultura, all'archeologia e all'enogastronomia del territorio,allo sport. Un decalogo sul turismo scolastico che favorisca il coinvolgimento degli studenti nel programma di Matera Capitale della Cultura 2019. Sono i contenuti dell'Accordo Quadro "Progetto culturale Basilicata-Matera 2019-Magna Grecia" siglato questa mattina presso la Sala Consiliare del Comune di Policoro (Mt), dal Sottosegretario al Ministero dell'Istruzione, Vito De Filippo, dal Presidente della Regione Basilicata Marcello Pittella, dal Sindaco di Matera Raffaello Giulio De Ruggeri e dal Sindaco di Policoro Enrico Mascia. L'Accordo mira a favorire gemellaggi e scambi scolastici e culturali a livello nazionale ed europeo; a organizzare convegni, seminari, corsi e manifestazioni che valorizzino il patrimonio dei territori coinvolti; a consentire a studentesse e studenti di effettuare percorsi di alternanza scuola-lavoro.

20:21Ebrei Roma, dedicare vie a prof colpiti da leggi razza

(ANSA) - ROMA, 22 GEN - "Prendiamo atto con soddisfazione della scelta della sindaca Virginia Raggi di modificare le vie di Roma intitolate a chi firmò il Manifesto in Difesa della Razza. Sarebbe più giusto dedicare alcune vie ai professori universitari che persero il proprio posto a causa di quell'infamia". Così la presidente della comunità ebraica di Roma Ruth Dureghello.