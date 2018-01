Ultima ora

21:29Uccide moglie e si spara: giorno dopo paese sotto choc

(ANSA) - CASERTA, 23 GEN - Conflitti in famiglia con radici lontane, ma anche un lavoro che non c'era più e che rendeva il futuro sempre più grigio. Questo avrebbe spinto il 48enne Davide Mango, ex attivista di Forza Nuova, a rendersi protagonista ieri di un pomeriggio di terrore a Bellona, nel Casertano. L'uomo, una ex guardia giurata, ha ucciso la moglie Anna Carusone e ferito alcune persone sparando dal balcone della sua abitazione; si è poi barricato in casa e dopo 4 ore di trattative con i carabinieri si è sparato un colpo alla testa ed è morto. Oggi la comunità del piccolo paesino ubicato nella campagna attorno a Capua, mai toccato da vicende di cronaca così clamorose e poco coinvolto anche in episodi di microcriminalità, è sotto choc. "E' una tragedia di cui nessuno sa spiegare i motivi - dice il sindaco Filippo Abbate - anche perché non c'è nessuna denuncia penale a carico di Mango, né segnalazioni ai servizi sociali del nostro Comune per quanto riguarda l'unica figlia minore della coppia che è riuscita a salvarsi".

21:25Sparatoria in scuola Kentucky, 2 morti e 19 feriti

(ANSA) - WASHINGTON, 23 GEN - Due morti e 19 feriti, di cui 14 per colpi d'arma da fuoco: è l'ultimo bilancio fornito dal governatore del Kentucky Matt Bevin sulla sparatoria in una scuola superiore di Benton. La persona arrestata è uno studente di 15 anni.

21:19Calcio: Carnevali, battuta Sarri su Politano mi fa sorridere

(ANSA) - MILANO, 23 GEN - Le parole di Sarri su Politano "mi fanno sorridere. Era una battuta su cose che non esistono. Noi non cediamo giocatori a gennaio: lo abbiamo fatto in passato, anche con Zaza alla Juventus e Defrel alla Roma". Così Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, risponde all'allenatore del Napoli che domenica aveva punzecchiato la Juventus ("Marotta lo ha dichiarato incedibile, così abbiamo dovuto fare un passo indietro"), in merito alla trattativa sfumata tra Napoli e Politano. "Politano - aggiunge Carnevali, a margine della visita riservata al mondo del calcio al Memoriale della Shoah, a Milano - deve rendere al meglio; se ne riparlerà a giugno, ma non faccio nessuna promessa. Lui è un professionista, può avere per pochi giorni le idee confuse ma avrà occasioni per rifarsi". In uscita c'è invece Alessandro Matri. "È in scadenza - ricorda Carnevali - e noi gli abbiamo proposto il rinnovo di contratto. Ora tocca a lui decidere".

21:06Calcio: Juve, Sturaro “con Genoa non era scontato vincere”

(ANSA) - TORINO, 23 GEN - "Abbiamo lavorato tanto dopo la sosta, eravamo appesantiti: non era scontato vincere". Così Stefano Sturaro, il giorno dopo la vittoria della Juventus contro il Genoa, nell'intervista a JTv. "Siamo molto soddisfatti - ha spiegato -, abbiamo saputo soffrire insieme, come ci chiede il mister, lavorando da squadra". Subentrato a partita in corso, Sturaro, ex Genoa, ha compiuto un intervento provvidenziale nella propria area, sventando il pericolo: "E' la mia principale caratteristica, mettermi a disposizione del gruppo e dell'allenatore, che crede che io possa sperimentarmi in qualche ruolo in più. Non è facile farlo alla mia età - ha concluso ma sono contento di dare il massimo dare la mia disponibilità per ripagare la fiducia".

21:05Musica: Carla Bruni in Italia, concerti a Milano e a Roma

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - Carla Bruni arriva in Italia per presentare il suo ultimo album "French touch" (Verve Records / Barclay / Universal Music France) in due sole date live: il 6 aprile al Conservatorio di Milano e il 9 aprile al Teatro Sistina di Roma. "French touch" è il quinto album in studio della cantautrice, una raccolta di cover in inglese prodotte dal compositore e musicista David Foster. Il disco contiene il primo singolo "Enjoy the silence", una versione intima del successo del 1990 dei Depeche Mode. Il disco contiene anche la cover di "Miss you" dei Rolling Stones e "A perfect day" di Lou Reed. Carla Bruni ha iniziato a scrivere e suonare nel 1997. Il suo primo album "Quelqu'un m'a dit" (Someone Told Me) è stato pubblicato nel 2002. Dopo quel disco ha pubblicato altri tre album che hanno venduto oltre tre milioni di copie nel mondo: "No Promises" (2007) che conteneva adattamenti di poesie di grandi autori inglesi, "Comme si de rien n'était" (As If Nothing Happened) nel 2008 e "Little French Songs" nel 2013.

20:55Siria: tv, ‘5mila’ civili sfollati con offensiva ad Afrin

(ANSAmed) - BEIRUT, 23 GEN - Sono circa 5mila i civili curdo-siriani sfollati in tre giorni di operazioni militari di terra turche nell'enclave curda di Afrin, nel nord-ovest della Siria. Lo riferiscono media panarabi, mentre l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria parla di "migliaia" di sfollati nelle ultime 72 ore. Le persone in fuga dall'offensiva turca e delle milizie arabo-siriane alleate di Ankara sono comunque rimaste all'interno dell'enclave curda, su tre lati circondata da forze turche e dai loro alleati. Intanto il portavoce del presidente turco Recep Tayyip Erdogan fa sapere in una nota che "le operazioni" in Siria contro Afrin "continueranno finché l'organizzazione terroristica separatista non sarà totalmente espulsa dalla regione e i circa 3,5 milioni di siriani che sono al momento ospitati in Turchia potranno tornare in sicurezza nella loro patria". L'offensiva, sostiene la nota, si sta svolgendo "con successo e come pianificato".

20:46Scuola: si rinnova patto “Tutti a Iscol@” contro dispersione

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - Nuova linfa al programma "Tutti a Iscol@", il "patto", attivato nel 2015 tra Miur e Regione Sardegna, per contrastare la dispersione scolastica e accrescere le competenze di studentesse e studenti. Con l'intesa firmata dalla Ministra dell'Istruzione, Valeria Fedeli e dal governatore Francesco Pigliaru, si rinnova anche quest'anno l'impegno del Miur e della Regione per la lotta alla dispersione, per l'innalzamento delle competenze e per garantire l'inclusione nelle situazioni di svantaggio socio-culturale degli studenti. "Strutturare politiche di contrasto alla dispersione scolastica - ha commentato Fedeli - è di fondamentale importanza non solo per il mondo della scuola e per la filiera della conoscenza, ma per tutto il Paese. Combattere la povertà educativa è, infatti, un modo per combattere tutte le altre povertà. Studenti che non trovano risposta alle loro esigenze e ambizioni nel percorso di studi e abbandonano così l'iter formativo sono una perdita incalcolabile per la società nel suo complesso". "La dispersione scolastica è il nostro grande nemico e lo combattiamo con tutto l'impegno, investendo energie e risorse - ha detto il Presidente della Regione Sardegna Francesco Pigliaru - Nello specifico del protocollo per Tutti a Iscol@, la certezza dell'articolazione triennale è per noi molto importante, perché ci permette di avere lo sguardo lungo, offrendo ai ragazzi una prospettiva di continuità che amplifica e rafforza il valore del programma. Importante sottolineare, inoltre, che l'intesa, nella sua estensione triennale, consentirà a docenti e personale Ata di veder riconosciuto il punteggio maturato per il servizio prestato in Tutti a Iscol@". Il programma è articolato su tre linee di intervento che, attraverso diversi strumenti, possono essere utilizzate per operare in maniera integrata. La linea A, recupero delle competenze di base, la Linea B con scuole aperte e i laboratori extracurricolari e infine la Linea C che garantisce il supporto psicologico e l'integrazione nel sistema scuola. Il protocollo si inserisce nell'attuazione della linea Ache e la Regione e il Miur potranno valutare un potenziamento organizzativo per le Autonomie scolastiche in reggenza.(ANSA).