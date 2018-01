Ultima ora

21:06Calcio: Juve, Sturaro “con Genoa non era scontato vincere”

(ANSA) - TORINO, 23 GEN - "Abbiamo lavorato tanto dopo la sosta, eravamo appesantiti: non era scontato vincere". Così Stefano Sturaro, il giorno dopo la vittoria della Juventus contro il Genoa, nell'intervista a JTv. "Siamo molto soddisfatti - ha spiegato -, abbiamo saputo soffrire insieme, come ci chiede il mister, lavorando da squadra". Subentrato a partita in corso, Sturaro, ex Genoa, ha compiuto un intervento provvidenziale nella propria area, sventando il pericolo: "E' la mia principale caratteristica, mettermi a disposizione del gruppo e dell'allenatore, che crede che io possa sperimentarmi in qualche ruolo in più. Non è facile farlo alla mia età - ha concluso ma sono contento di dare il massimo dare la mia disponibilità per ripagare la fiducia".

21:05Musica: Carla Bruni in Italia, concerti a Milano e a Roma

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - Carla Bruni arriva in Italia per presentare il suo ultimo album "French touch" (Verve Records / Barclay / Universal Music France) in due sole date live: il 6 aprile al Conservatorio di Milano e il 9 aprile al Teatro Sistina di Roma. "French touch" è il quinto album in studio della cantautrice, una raccolta di cover in inglese prodotte dal compositore e musicista David Foster. Il disco contiene il primo singolo "Enjoy the silence", una versione intima del successo del 1990 dei Depeche Mode. Il disco contiene anche la cover di "Miss you" dei Rolling Stones e "A perfect day" di Lou Reed. Carla Bruni ha iniziato a scrivere e suonare nel 1997. Il suo primo album "Quelqu'un m'a dit" (Someone Told Me) è stato pubblicato nel 2002. Dopo quel disco ha pubblicato altri tre album che hanno venduto oltre tre milioni di copie nel mondo: "No Promises" (2007) che conteneva adattamenti di poesie di grandi autori inglesi, "Comme si de rien n'était" (As If Nothing Happened) nel 2008 e "Little French Songs" nel 2013.

20:55Siria: tv, ‘5mila’ civili sfollati con offensiva ad Afrin

(ANSAmed) - BEIRUT, 23 GEN - Sono circa 5mila i civili curdo-siriani sfollati in tre giorni di operazioni militari di terra turche nell'enclave curda di Afrin, nel nord-ovest della Siria. Lo riferiscono media panarabi, mentre l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria parla di "migliaia" di sfollati nelle ultime 72 ore. Le persone in fuga dall'offensiva turca e delle milizie arabo-siriane alleate di Ankara sono comunque rimaste all'interno dell'enclave curda, su tre lati circondata da forze turche e dai loro alleati. Intanto il portavoce del presidente turco Recep Tayyip Erdogan fa sapere in una nota che "le operazioni" in Siria contro Afrin "continueranno finché l'organizzazione terroristica separatista non sarà totalmente espulsa dalla regione e i circa 3,5 milioni di siriani che sono al momento ospitati in Turchia potranno tornare in sicurezza nella loro patria". L'offensiva, sostiene la nota, si sta svolgendo "con successo e come pianificato".

20:46Scuola: si rinnova patto “Tutti a Iscol@” contro dispersione

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - Nuova linfa al programma "Tutti a Iscol@", il "patto", attivato nel 2015 tra Miur e Regione Sardegna, per contrastare la dispersione scolastica e accrescere le competenze di studentesse e studenti. Con l'intesa firmata dalla Ministra dell'Istruzione, Valeria Fedeli e dal governatore Francesco Pigliaru, si rinnova anche quest'anno l'impegno del Miur e della Regione per la lotta alla dispersione, per l'innalzamento delle competenze e per garantire l'inclusione nelle situazioni di svantaggio socio-culturale degli studenti. "Strutturare politiche di contrasto alla dispersione scolastica - ha commentato Fedeli - è di fondamentale importanza non solo per il mondo della scuola e per la filiera della conoscenza, ma per tutto il Paese. Combattere la povertà educativa è, infatti, un modo per combattere tutte le altre povertà. Studenti che non trovano risposta alle loro esigenze e ambizioni nel percorso di studi e abbandonano così l'iter formativo sono una perdita incalcolabile per la società nel suo complesso". "La dispersione scolastica è il nostro grande nemico e lo combattiamo con tutto l'impegno, investendo energie e risorse - ha detto il Presidente della Regione Sardegna Francesco Pigliaru - Nello specifico del protocollo per Tutti a Iscol@, la certezza dell'articolazione triennale è per noi molto importante, perché ci permette di avere lo sguardo lungo, offrendo ai ragazzi una prospettiva di continuità che amplifica e rafforza il valore del programma. Importante sottolineare, inoltre, che l'intesa, nella sua estensione triennale, consentirà a docenti e personale Ata di veder riconosciuto il punteggio maturato per il servizio prestato in Tutti a Iscol@". Il programma è articolato su tre linee di intervento che, attraverso diversi strumenti, possono essere utilizzate per operare in maniera integrata. La linea A, recupero delle competenze di base, la Linea B con scuole aperte e i laboratori extracurricolari e infine la Linea C che garantisce il supporto psicologico e l'integrazione nel sistema scuola. Il protocollo si inserisce nell'attuazione della linea Ache e la Regione e il Miur potranno valutare un potenziamento organizzativo per le Autonomie scolastiche in reggenza.(ANSA).

20:23M5s: Di Maio, nessun parricidio ma noi avanti da soli

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - "Il M5s lo ha iniziato lui ma ora va avanti sulle sue gambe e sempre più forte questo senza parricidio e senza rinnegare il passato". Lo ha detto il candidato premier M5s, Luigi Di Maio, a Porta a Porta commentando la separazione del blog di Grillo da quello del M5s.

20:19Usa: il Vermont legalizza la marijuana per uso ricreativo

(ANSA) - NEW YORK 23 GEN - Il Vermont legalizza la marijuana per uso ricreativo senza ricorrere a referendum. Il 'Green Mountain State' diventa così il primo stato americano ad approvare la legge solo attraverso il Parlamento e senza consultazione popolare. Considerato uno degli stati più liberal degli Stati Uniti, tra le altre cose seggio del senatore nonché ex candidato democratico alla presidenza Bernie Sanders, il Vermont aveva già dato il via libera alla marijuana medica nel 2004. Di recente, inoltre, ha depenalizzato il reato di possesso di piccole quantità. Il consumo di marijuana tuttavia resta proibito in pubblico. Secondo quanto scrive Cnn, anche se sette stati hanno legalizzato il possesso, la coltivazione e la distribuzione, la marijuana resta illegale per la legge federale.

20:18Sci: Hirscher guida slalom, Gross è 3/o

(ANSA) - SCHLADMING (AUSTRIA), 23 GEN - L'austriaco Marcel Hirscher (49"67) guida la prima manche dello speciale notturno a Schladming, davanti al norvegese Henrik Kristoffersen (49"87). Ma per l'Italia ci sono subito dopo il trentino Stefano Gross, 3/o in 50"43 e l'altoatesino Manfred Moelgg, 5/o in 50"53. Patrick Thaler, il terzo azzurro al via tra i primi 30 migliori atleti, è finito fuori, ma si è rialzato per finire comunque la gara, seppure con un fortissimo ritardo. Thaler è il veterano del circo bianco, 40 anni il prossimo 23 marzo, una famiglia con tre figli. Quella di stasera, in una carriera di grande passione per lo sci che lo ha visto in Coppa del mondo tre volte sul podio con tre terzi posti, dovrebbe essere l'ultima sua gara prima del ritiro. Si gareggia nello stadio alla base della ripidissima Planai, davanti a circa 50 mila spettatori. La pista, nonostante la neve e la pioggia dei giorni scorsi, è ben preparata, ma ha consentito solo ai primi atleti di fare buoni tempi.