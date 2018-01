Ultima ora

22:35Figc: Malagò attacca Tavecchio, su Serie A disconosce regole

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - "Alla lettera che abbiamo inviato lo scorso 5 gennaio non c'è stata una risposta formale da parte della Figc: questo vi fa capire lo stato dell'arte e noi siamo dispiaciuti. In Lega di A c'è un commissario straordinario (Carlo Tavecchio, ndr) che dovrebbe ottemperare a delle regole che per primo sta assolutamente disconoscendo". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, dopo l'incontro con i tre candidati alla presidenza Figc (Gravina, Sibilia e Tommasi). "Tavecchio doveva rendere pubblica la lettera del 5 ma nessun candidato ne era a conoscenza - ha osservato Malagò -. La Figc sta permettendo da moltissimi mesi che la Lega di A disconosca le regole del nostro mondo e in particolare della federazione stessa: la persona che dovrebbe adoperarsi per risolvere questo problema e non lo ha mai fatto, e neanche mai posto, è il presidente dimissionario e commissario Tavecchio. È un problemino, anzi un problemone, che non è stato preso in considerazione e sistematicamente disatteso".

22:22Figc: ‘commissariata senza governance in A’

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - "In caso di inadempienza da parte della Lega Serie A della mancata elezione del Presidente e dei due rappresentanti in Consiglio Federale entro 30 giorni a partire da oggi, il Coni non potrà esimersi dall'assumere nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio i necessari provvedimenti previsti dal vigente contesto normativo, anche in presenza di un presidente regolarmente eletto nell'Assemblea del 29 gennaio prossimo". Questo il passaggio chiave del comunicato emesso dal Coni al termine dell'incontro tra il presidente Giovanni Malagò, e i tre candidati alle elezioni della Figc, Gabriele Gravina, Cosimo Sibilia e Damiano Tommasi. All'incontro erano presenti il Vice Presidente Vicario del CONI, Franco Chimenti, il Segretario Generale, Roberto Fabbricini, e il Vice Segretario, Carlo Mornati.

22:19Calcio: Roma, Monchi ‘Dzeko è qui e siamo contenti’

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - "In questo momento Edin Dzeko è qui e siamo contenti, vuol dire che fino a questo momento le offerte che sono arrivate non sono state interessanti. Non sono il suo procuratore e non so se sia arrivata un'offerta al giocatore, io parlo per la Roma". Così il direttore sportivo della squadra giallorossa Monchi prima del 'recupero' con la Sampdoria risponde a una domanda sulla trattativa con il Chelsea per l'attaccante bosniaco. "Come sta Dzeko? L'ho visto nello spogliatoio, ora si sta riscaldando - dice ancora Monchi -. Noi stiamo continuando per la nostra strada, la Roma come tutti i club del mondo ascolta, le offerte per i suoi giocatori e dopo decidiamo".

22:17Calcio: Udinese, Ewandro all’Estoril Praia

(ANSA) - UDINE, 24 GEN - Il giovane attaccante brasiliano dell'Udinese Ewandro è stato ceduto a titolo temporaneo al Grupo Desportivo Estoril Praia, squadra che milita in Liga NOS, la massima serie portoghese. Il prestito è stato ufficializzato oggi dal club bianconero e durerà fino al 30 giugno 2018.

22:13Diritti tv: resta distanza fra Lega A e offerte Sky-Mediaset

(ANSA) - MILANO, 24 GEN - La Lega Serie A prosegue le trattative private con Sky e Mediaset Premium per l'assegnazione dei diritti tv domestici del triennio 2018/21. Venerdì l'assemblea dei venti club deciderà se assegnare ai broadcaster o procedere con il bando subordinato, valutando l'offerta degli spagnoli di Mediapro. Dopo il secondo giorno di negoziato c'è il massimo riserbo da tutte le parti, ma secondo le poche indiscrezioni filtrate c'è ancora molta distanza fra le attese della Lega e dell'advisor Infront (1,05 mld di euro a stagione) e le offerte delle due emittenti, che complessivamente hanno messo sul tavolo meno di 800 milioni e sui pacchetti in discussione hanno avanzato proposte sotto il prezzo minimo richiesto. Si spera in una svolta nella notte fra giovedì e venerdì. Sarà l'ultima operazione per l'ex ad del Milan Adriano Galliani in veste di presidente di Mediaset Premium, ruolo che ricopre da luglio e lascerà per incompatibilità se, come è probabile, accetterà di candidarsi per Forza Italia al Senato in Lombardia.

22:12Regeni: due anni da scomparsa, Italia scende in piazza

(ANSA) - TRIESTE, 24 GEN - L'Italia si tinge di giallo per Giulio Regeni. A due anni esatti dalla scomparsa a Il Cairo del ricercatore friulano, domani alle 19.41 - l'ora dell'ultimo messaggio inviato da Giulio - oltre 100 piazze, da Nord a Sud, da Roma al Friuli Venezia Giulia, risponderanno all'appello della famiglia e di Amnesty International e, con fiaccole gialle, chiederanno verità e giustizia per il giovane torturato e ucciso in Egitto. La famiglia, come ha confermato all'ANSA la madre, Paola Deffendi, parteciperà all'iniziativa organizzata nella piazza di Fiumicello (Udine), paese natale di Giulio. Alle 19.41 i partecipanti alzeranno la loro fiaccola gialla e rimarranno in silenzio per qualche minuto. A seguire, nella sala Bison, ci sarà l'incontro "Pensieri, parole e musica per Giulio", con la partecipazione, tra gli altri, del presidente della Fnsi Giuseppe Giulietti, di Valerio Mastandrea e Daniele Silvestri. Anche il palazzo della Regione Fvg a Trieste si tingerà di giallo, mentre in piazza ci sarà una fiaccolata.

21:59Calcio: Serie A, Lazio-Udinese 3-0

(ANSA) - ROMA, 24 GEN -La Lazio batte l'Udinese 3-0 nel recupero della 12/a giornata di Serie A ed è sola al terzo posto con 46 punti. I biancocelesti passano in vantaggio al 22': Milinkovic-Savic crossa forte dalla sinistra, la palla sbatte sulla testa di Samir e si infila alle spalle del portiere friulano Bizzarri. L'Udinese ha subito l'opportunità per pareggiare con Barak ma Strakosha respinge e Radu salva sulla successiva conclusione di Perica. La Lazio ci prova ancora con Parolo, il cui tiro finisce però sul fondo, e Felipe Anderson, para Bizzarri. Al 47' il raddoppio: cavalcata sulla sinistra di Felipe Anderson che mette al centro, Nani deve solo spingere la palla in rete. Poi Milinkovic-Savic sfiora il 3-0 on un colpo di testa mentre l'Udinese si rende pericolosa con il neoentrato De Paul, Strakosha ribatte. All'87' la Lazio cala il tris con Felipe Anderson che in velocità supera Danilo e batte ancora Bizzarri. L'Udinese resta a quota 29.