Ultima ora

21:59Calcio: Serie A, Lazio-Udinese 3-0

(ANSA) - ROMA, 24 GEN -La Lazio batte l'Udinese 3-0 nel recupero della 12/a giornata di Serie A ed è sola al terzo posto con 46 punti. I biancocelesti passano in vantaggio al 22': Milinkovic-Savic crossa forte dalla sinistra, la palla sbatte sulla testa di Samir e si infila alle spalle del portiere friulano Bizzarri. L'Udinese ha subito l'opportunità per pareggiare con Barak ma Strakosha respinge e Radu salva sulla successiva conclusione di Perica. La Lazio ci prova ancora con Parolo, il cui tiro finisce però sul fondo, e Felipe Anderson, para Bizzarri. Al 47' il raddoppio: cavalcata sulla sinistra di Felipe Anderson che mette al centro, Nani deve solo spingere la palla in rete. Poi Milinkovic-Savic sfiora il 3-0 on un colpo di testa mentre l'Udinese si rende pericolosa con il neoentrato De Paul, Strakosha ribatte. All'87' la Lazio cala il tris con Felipe Anderson che in velocità supera Danilo e batte ancora Bizzarri. L'Udinese resta a quota 29.

21:29Figc: domani candidati incontrano Lega B

(ANSA) - MILANO, 24 GEN - Domani dalle ore 13, l'Assemblea della Lega B, nella sede di via Rosellini a Milano, incontrerà i candidati alla presidenza della Figc. Il presidente dell'Aic, Damiano Tommasi, il presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina, e il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo Sibilia, esporranno i loro programmi nel tentativo di convincere la Serie B che ancora non si è espressa in favore di nessun candidato. All'ordine del giorno, oltre alle comunicazioni del presidente Mauro Balata e del direttore generale, anche i diritti tv e quindi la discussione sulla delibera dell'invito a offrire per il pacchetto esclusivo 'Dirette a Pagamento' per il triennio 2018-2021.

21:22Figc: Malagò chiede rinvio, candidati non disponibili

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - "Il presidente Malagò ci ha chiesto di rinviare l'assemblea elettiva di lunedì per aspettare l'evolversi della situazione della governance della Lega di Serie A. Questa proposta non è stata accettata da nessuno dei tre candidati, l'assemblea ormai è incardinata e si terrà regolarmente, ma non è escluso che lunedì i delegati decidano diversamente". Così il presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina, al termine dell'incontro al Coni con gli altri due candidati alla presidenza della Figc Damiano Tommasi e Cosimo Sibilia.

21:03Calcio: lotta al match fixing, Bologna a lezione

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - Il progetto "Per l'integrità del gioco: formazione in campo contro le frodi sportive", promosso dalla Lega Serie A, Sportradar e l'Istituto per il Credito Sportivo, ha fatto tappa oggi in Emilia. L'incontro, grazie alla disponibilità del Bologna, ha preso il via presso la sede di Casteldebole con il workshop dedicato alla prima squadra per poi proseguire con i ragazzi di Primavera e Under 17. Anche staff tecnico e ai dirigenti hanno preso parte ai workshop di formazione condotti dall'avvocato Marcello Presilla, responsabile Integrity per l'Italia di Sportradar AG, che ha spiegato agli atleti il fenomeno del match-fixing in tutte le sue forme, illustrandone rischi e conseguenze. Durante gli incontri sono stati tracciati gli identikit dei cosiddetti fixers. Il workshop "è un'iniziativa importante per sensibilizzare tutti i giocatori e i dirigenti del nostro campionato su un tema etico rilevante come quello della lotta alle frodi sportive", dichiara l'ad del Bologna Claudio Fenucci.

21:03Disabile spruzza spray dopo lite su bus, 4 in ospedale

(ANSA) - GENOVA, 24 GEN - Una donna di origini brasiliane di 30 anni, disabile, seguita dal servizio di Igiene Mentale, al termine di una lite a bordo di un bus per il posto riservato agli handicappati ha spruzzato uno spray al peperoncino facendo finire all'ospedale tre passeggeri e l'autista. È successo oggi pomeriggio a Genova su un bus Amt che stava percorrendo via Rivarolo in Valpolcevera. I feriti sono stati tutti trasferiti in codice giallo all'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena: hanno riportato irritazioni alle vie respiratorie ma le loro condizioni non sono gravi. La brasiliana è stata denunciata per lesioni dai poliziotti delle volanti.

21:00Calcio: Consigli e Peluso rinnovano col Sassuolo

(ANSA) - MODENA, 24 GEN - Il Sassuolo ha annunciato il rinnovo di due giocatori importanti della propria rosa, in scadenza di contratto. Il portiere Andrea Consigli, 30 anni, ha firmato fino al 30 giugno 2022. Con il difensore Federico Peluso, 33, accordo biennale con scadenza 30 giugno 2020.

20:54Calcio: Nations League, esordio Italia con la Polonia

(ANSA) - LOSANNA (SVIZZERA), 24 GEN - La prima gara ufficiale dell'Italia nel 2018 sarà contro la Polonia venerdi' 7 settembre alle ore 20,45, in casa, nell'ambito della neonata Nations League. Questo quanto comunicato stasera dall'Uefa che ha diramato il calendario della nuova competizione sulla base del sorteggio svoltosi a mezzogiorno a Losanna. Inserita nel gruppo 3 della serie A insieme anche al Portogallo, l'Italia disputerà altre tre gare nel 2018: gli azzurri si recheranno in Portogallo lunedi' 10 settembre (20,45), quindi andranno in Polonia domenica 14 ottobre (20,45) e finiranno ospitando il Portogallo sabato 17 novembre, sempre alle ore 20,45.