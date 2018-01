Ultima ora

08:16Ostia, operazione contro clan Spada: 32 ordinanze custodia

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - Un'operazione contro il clan Spada è in corso ad Ostia da parte di Polizia e Carabinieri: 32 le ordinanze di custodia cautelare. Il blitz è scattato all'alba e riguarda sia i presunti capi sia decine di affiliati. Contestata anche l'associazione a delinquere di stampo mafioso. Tra i destinatari dei provvedimenti anche Roberto Spada, autore della testata al giornalista Rai.

07:47Trump vuole 25 mld dlr per muro Messico

(ANSA) - WASHINGTON, 25 GEN - Donald Trump ha annunciato che vuole siano stanziati 25 miliardi di dollari per il muro col Messico e che siano previsti 5 miliardi per misure aggiuntive sulla sicurezza dei confini. Incontrando decine di sindaci alla Casa Bianca, il presidente ha poi detto annunciato un piano per le infrastrutture da 17.00 miliardi di dollari di investimenti nei prossimi 10 anni. Si tratta di una cifra sensibilmente piu' alta di quella indicata finora, pari a circa 1.000 miliardi. Alcuni dettagli del piano saranno forniti nel discorso alla nazione del 30 gennaio.

06:51Trump apre a cittadinanza Dreamers in 10-12 anni

(ANSA) - WASHINGTON, 25 GEN - Donald Trump ha detto di essere pronto a sostenere un accordo che garantirebbe la cittadinanza "in un periodo di 10-12 anni" ai Dreamers, i circa 800.000 immigrati entrati illegalmente negli Usa quando erano minorenni. La "sanatoria" della loro posizione è la richiesta chiave dei democratici approvare la legge di bilancio dopo l'ultima breve proroga ma Trump vuole in cambio anche i fondi per muro con il Messico, l'abolizione della lotteria dei visti e della catena migratoria.

06:40Trump, pronto a interrogatorio sotto giuramento

(ANSA) - WASHINGTON, 24 GEN - Il presidente americano Donald Trump ha detto di non vedere l'ora di essere interrogato "sotto giuramento" dal procuratore speciale del Russiagate Robert Mueller. Trump ha inoltre affermato di non ricordare di avere chiesto al vice capo dell'Fbi Andrew McCabe per chi avesse votato alle presidenziali, come aveva riferito il Washington Post. McCabe fu nominato direttore dell'Fbi ad interim dopo il licenziamento di James Comey, che stava coordinando le indagini sul Russiagate.

06:23WikiLeaks: medici, salute Assange in ‘pericolo’

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - La salute fisica e mentale di Julian Assange e' in 'pericolo' a causa della sua lunga permanenza nell'Ambasciata ecuadoriana a Londra: il cofondatore di WikiLeaks dovrebbe essere trasferito in ospedale. Ne sono convinti due medici, Sondra Crosby e Brock Chisholm, che lo hanno visitato per 20 ore nell'arco di tre giorni lo scorso ottobre. I medici, pur non entrando nei dettagli, hanno spiegato la loro opinione in un articolo sul quotidiano Guardian.

01:50Calcio: Coppa di Lega, Arsenal batte Chelsea e va in finale

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - L'Arsenal elimina il Chelsea e conquista l'accesso alla finale della Coppa di Lega inglese, dove affronterà il Manchester. La squadra allenata da Arsene Wenger, dopo lo 0-0 dell'andata, si è imposta 2-1 in casa contro la formazione di Antonio Conte, che pure era andata presto in vantaggio con Hazard. Un'autorete di Ruediger ha rimesso la gara in equilibrio e nel secondo tempo è stata decisiva una rete al 15' di Xhaka. "Siamo partiti bene. Abbiamo fatto gol ma poi non so perché dopo 12' siamo passati a difendere l'1-0 e su calcio d'angolo abbiamo preso un autogol incredibile - ha detto deluso Conte -. Poi abbiamo ripreso a dominare la partita. Il secondo tempo è stato più equilibrato con un'altra deviazione sfortunata abbiamo concesso il secondo gol e poi è stato difficile rimontare. Mi dispiace perchè abbiamo avuto un cammino importante in questa competizione ed è un peccato non essere riusciti ad arrivare a Wembley". (ANSA).

01:38Calcio: Real escluso da Coppa del Re, Leganes in semifinale

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - Fuori gioco in campionato, il Real Madrid si trova anche escluso dalla Coppa del Re, eliminato dal sorprendente Leganes. Una sconfitta clamorosa per 2-1 al Santiago Bernabeu nella gara di ritorno - all'andata il Real si era imposto 1-0 - ha dato una nuova delusione a Zinedine Zidane e ai blancos, che ora possono solo aggrapparsi alla Champions League per non considerare fallimentare una stagione che ha portato comunque la vittoria nel Mondiale per club. Di Eraso e Gabriel le reti che hanno annullato quella segnata da Benzema e regalato inaspettatamente la semifinale ai 'Pepineros', risultato storico per la formazione di Primera Division. Nell'altro quarto di finale, il Valencia ha eliminato l'Alaves dopo i calci di rigore.