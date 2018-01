Ultima ora

22:06Calcio: Junior Tim cup, grande festa a Napoli con Rog

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - I ragazzi della Junior Tim cup, il torneo di calcio per Under 14 promosso da Lega Serie A, Tim e Centro sportivo italiano, hanno vissuto un pomeriggio da sogno insieme a Marko Rog, centrocampista del Napoli, che è stato accolto da una vera e propria ovazione nell'oratorio San Domenico Savio a Ercolano (Napoli). "Sono molto felice di essere qui e di vedere tanti ragazzi - ammette il giovane croato -. Ricordo ancora l'emozione del mio primo gol in Serie A, adesso spero di farne tanti altri nel Napoli. Il ricordo più bello della mia carriera risale al mio esordio in campo. E' molto importante andare bene a scuola, oltre che giocare: chi riesce a unire i due aspetti diventa anche un grande uomo, oltre che un bravo calciatore". I ragazzi, dopo avere rivolto alcune domande, al talento del Napoli hanno poi donato una maglia con la scritta 'Uno di Noi', simbolo dell'unione tra il calcio di vertice e quello di base.

22:03Comuni: sindaco Terni, dimissioni dopo dissesto finanziario

(ANSA) - TERNI, 25 GEN - Il sindaco di Terni, Leopoldo Di Girolamo, Pd, presenterà le proprie dimissioni dall'incarico non appena il Consiglio comunale voterà la procedura di dissesto finanziario. Lo ha annunciato questo pomeriggio, nel corso dell'assemblea comunale del partito. La decisione è stata presa dopo il pronunciamento, arrivato ieri, della sezioni unite della Corte dei conti, che hanno respinto il ricorso presentato dall'amministrazione contro la bocciatura del piano di riequilibrio finanziario dell'ente. Già la prossima settimana il consiglio potrebbe votare il dissesto. Subito dopo il sindaco si dimetterà. Se, dopo 20 giorni, le dimissioni diventeranno irrevocabili, sarà previsto il commissariamento dell'ente. (ANSA).

22:02Regeni: fiaccolata a Trieste

(ANSA) - TRIESTE, 25 GEN - Un migliaio di persone circa ha partecipato questa sera alla fiaccolata in memoria di Giulio Regeni, in centro a Trieste, per chiedere verità e giustizia per l'omicidio del ricercatore friulano. Con candele e fiaccole di colore giallo, la manifestazione si è snodata, in composto silenzio, tra piazza Unità d'Italia e piazza della Borsa.

21:41Islamico prega in ginocchio sull’autostrada A8, multato

(ANSA) - BUSTO ARSIZIO, 25 GEN - Un uomo residente nel Varesotto, italiano convertito all'Islam, è stato identificato e multato dalla Polizia di Stato di Busto Arsizio (Varese) per violazione del codice della strada, per essersi fermato sull'autostrada A8 Milano-Varese a pregare, pericolosamente inginocchiato sulla carreggiata. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, alcuni automobilisti avevano segnalato la sua presenza all'altezza dello svincolo Gazzada-Schianno, lo scorso 19 gennaio. Grazie ad alcuni fotogrammi di telecamere di videosorveglianza dell'autostrada e istantanee di viaggiatori, i poliziotti sono riusciti a identificarlo. Ascoltato in commissariato, l'uomo ha spiegato di essersi fermato a causa di un guasto e che, in attesa dei soccorsi, essendo arrivata l'ora della preghiera, ha deciso di inginocchiarsi sull'asfalto, con il volto rivolto verso la Mecca.

21:35Beach volley: Lega guarda a futuro e convoca riunione club

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - La Lega italiana di beach volley ha indetto una riunione sabato 27 gennaio a Bologna con le maggiori società italiane impegnate nell'organizzazione di grandi raduni legati a questa disciplina. All'ordine del giorno il futuro del beach volley amatoriale italiano, analisi, considerazioni e proposte a seguito della divulgazione da parte della Fipav del nuovo manuale del beach volley 2018. All'incontro sono state invitate tutte le società e associazioni sportive del settore beach volley, affiliate alla Libv. "Visti gli ultimi sviluppi, si è reso necessario - afferma Francesco Ghirelli, presidente della Lega italiana beach volley - un incontro chiarificatore tra tutte le realtà che danno vita al movimento del beach volley italiano. Fin dall'anno passato abbiamo sempre cercato un dialogo con gli organi federali e, ancor prima della divulgazione del nuovo manuale del Beach Volley 2018, avevamo chiesto un incontro con la Fipav per instaurare un tavolo di lavoro permanente e collaborare a una revisione delle norme".

21:22Treno deragliato: Trenord chiede scusa, tweet inappropriato

(ANSA) - MILANO, 25 GEN - "Ci scusiamo per l'utilizzo in un tweet di un termine non appropriato alla circostanza". Arrivano in serata, attraverso una nota del suo ufficio stampa, le scuse di Trenord. Questa mattina, su Twitter, l'azienda di trasporti aveva parlato di 'inconveniente tecnico' a proposito dell'incidente costato la vita a tre pendolari. Un cinguettio che aveva fatto infuriare gli utenti del social network. "La nostra intenzione - spiega Trenord - non era quella di minimizzare l'accaduto, ma di dare informazioni di servizio tempestive ai clienti in viaggio. Nel corso delle ore successive, sui canali web e social di Trenord sono state date informazioni più accurate".

21:17Regeni: a Bari oltre 100 partecipanti a fiaccolata Amnesty

(ANSA) - BARI, 25 GEN - Oltre un centinaio di persone partecipa a Bari alla fiaccolata organizzata in tutta Italia da Amnesty International per "chiedere la verità" sulla morte del ricercatore italiano Giulio Regeni, il cui corpo senza vita fu ritrovato il 3 febbraio del 2016 in Egitto, dopo che la sua scomparsa dal Cairo, il 25 gennaio. "Non ci accontenteremo di verità di comodo", ha detto Dino Mangialardi, di Amnesty Bari, aggiungendo che la "partecipazione di così tante piazze dimostra che il nostro Paese ha una coscienza". "La città di Bari - spiega una dichiarazione il vicesindaco Pierluigi Introna - ha aderito sin da subito alla richiesta di verità su una vicenda raccapricciante e dai contorni fin troppo oscuri. Assieme a tutti quelli che hanno a cuore la storia di Regeni e intendono sapere come sono andati realmente i fatti, anche l'amministrazione comunale oggi si schiera al fianco di chi da due anni chiede che sia fatta luce su questo omicidio". (ANSA).