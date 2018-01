Ultima ora

21:22Treno deragliato: Trenord chiede scusa, tweet inappropriato

(ANSA) - MILANO, 25 GEN - "Ci scusiamo per l'utilizzo in un tweet di un termine non appropriato alla circostanza". Arrivano in serata, attraverso una nota del suo ufficio stampa, le scuse di Trenord. Questa mattina, su Twitter, l'azienda di trasporti aveva parlato di 'inconveniente tecnico' a proposito dell'incidente costato la vita a tre pendolari. Un cinguettio che aveva fatto infuriare gli utenti del social network. "La nostra intenzione - spiega Trenord - non era quella di minimizzare l'accaduto, ma di dare informazioni di servizio tempestive ai clienti in viaggio. Nel corso delle ore successive, sui canali web e social di Trenord sono state date informazioni più accurate".

21:17Regeni: a Bari oltre 100 partecipanti a fiaccolata Amnesty

(ANSA) - BARI, 25 GEN - Oltre un centinaio di persone partecipa a Bari alla fiaccolata organizzata in tutta Italia da Amnesty International per "chiedere la verità" sulla morte del ricercatore italiano Giulio Regeni, il cui corpo senza vita fu ritrovato il 3 febbraio del 2016 in Egitto, dopo che la sua scomparsa dal Cairo, il 25 gennaio. "Non ci accontenteremo di verità di comodo", ha detto Dino Mangialardi, di Amnesty Bari, aggiungendo che la "partecipazione di così tante piazze dimostra che il nostro Paese ha una coscienza". "La città di Bari - spiega una dichiarazione il vicesindaco Pierluigi Introna - ha aderito sin da subito alla richiesta di verità su una vicenda raccapricciante e dai contorni fin troppo oscuri. Assieme a tutti quelli che hanno a cuore la storia di Regeni e intendono sapere come sono andati realmente i fatti, anche l'amministrazione comunale oggi si schiera al fianco di chi da due anni chiede che sia fatta luce su questo omicidio". (ANSA).

21:10Rep.Ceca: presidenziali, domani e sabato il ballottaggio

(ANSA) - PRAGA, 25 GEN - Domani e sabato gli 8,4 milioni di elettori cechi sono di nuovo chiamati alle urne per decidere al ballottaggio chi sarà il nuovo presidente della repubblica. I due sfidanti sono il presidente uscente Milos Zeman e lo scienziato Jiri Drahos. Tutti prevedono un testa a testa. Gli ultimi sondaggi danno Zeman al 45,5% e Drahos al 45%, e convengono che a decidere del vincitore saranno il 10% degli elettori ancora indecisi, l'affluenza alle urne, nonche' il voto dei cittadini cechi che vivono all'estero. Nel primo turno Zeman ha ottenuto quasi due milioni di voti (il 35,56%), Drahos circa 1,4 milioni (il 26,60%), ma potra' incassare la maggior parte dei voti di quattro candidati che nel primo turno non hanno avuto successo ed hanno espresso l'appoggio a Drahos. I seggi elettorali saranno aperti domani dalle ore 14 alle 22, sabato dalle 8 alle 14. I risultati saranno noti sabato in serata.

20:42Regeni: partita Camminata dei diritti a Fiumicello

(ANSA) - TRIESTE, 25 GEN - E' partito dal piazzale antistante le scuole di Fiumicello (Udine), paese natale di Giulio Regeni, la 'Camminata dei diritti', la marcia che da il via alle iniziative in programma questa sera, per chiedere Verità e giustizia per il ricercatore a due anni dalla scomparsa a Il Cairo. Ad aprire il corteo sono i bambini del Governo dei giovani del comune di Fiumicello, che portano una bandiera arcobaleno. Subito dopo sfila la madre di Giulio, Paola Deffendi, con la bandiera gialla riportante la scritta "Verità per Giulio Regeni".

20:32Figc: Balata, Lega B aspetta decisione chiara da Serie A

(ANSA) - MILANO, 25 GEN - Mutualità, sostenibilità finanziaria, pesi elettorali e giovani. Questi sono i temi su cui si è incentrata l'audizione davanti all'assemblea della Lega B dei tre candidati per la guida della Federcalcio, Cosimo Sibilia, Gabriele Gravina e Damiano Tommasi. "Ci hanno illustrato il loro programma, abbiamo posto queste tematiche, estremamente importanti, non solo per la Lega B ma per l'intero movimento calcistico e attendiamo dei riscontri - ha spiegato il presidente della Lega B, Mauro Balata -. C'è stato un dibattito in assemblea, aspettiamo qualche giorno per capire quale dei tre candidati riuscirà a interpretare le nostre richieste". Non è escluso che la Lega B attenda una presa di posizione della Lega Serie A. "Auspichiamo che la Serie A possa finalmente prendere una decisione chiara, noi ci sentiamo funzionalmente collegati e vorremmo procedere insieme anche per il futuro", ha dichiarato Balata.

20:21Tirreno Power: gup, associazioni ambientaliste parti civili

(ANSA) - SAVONA, 25 GEN - Le associazioni ambientaliste Greenpeace, Legambiente, Wwf, Anpana, Medicina Democratica e Uniti per la Salute sono state ammesse come parti civili durante l'udienza preliminare per il disastro ambientale e sanitario colposo legato alla centrale termoelettrica Tirreno Power di Vado Ligure (Savona). "Oggi è un gran giorno - ha detto Giovanni Durante, portavoce della Rete Savonese Fermiamo il Carbone - è stata riconosciuta dal giudice la rilevanza del lavoro svolto in tutti questi anni. Abbiamo grande fiducia nel lavoro della magistratura, e questo è un passo importante nella strada della verifica di una verità giudiziaria". Per medicina Democratica questa "è una prima vittoria". Il pm ha chiesto il rinvio a giudizio di 26 persone tra cui i vertici dell'azienda. Nell'udienza di oggi hanno chiesto di costituirsi parte civile anche un malato di tumore e i familiari di due persone uccise dal cancro, richiesta respinta dal gup che ha ritenuto non esistere legame certo tra emissioni e patologie. La discussione si concluderà il 12 aprile prossimo. All'esterno del tribunale, durante l'udienza, erano presenti i presìdi di Medicina Democratica e dell'associazione dei lavoratori della centrale che ha anche annunciato di aver presentato una petizione in Senato. (ANSA).

20:12Atletica: Fiona May “Larissa mi somiglia ma non la stresso”

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - "A dire il vero, non saprei: difficile trovare i rimedi a questa situazione. E' chiaro che diverse cose non vanno. Forse c'è meno fame di successi e di sacrifici". Fiona May, ex campionessa del lungo, icona dello sport azzurro, una ricetta per tirare fuori dal guado l'atletica italiana - che da anni avanza a fari spenti - non ce l'ha. Però, la sua analisi è impietosa. E non è la prima volta che le parole della campionessa europea e mondiale inducono a una riflessione. "Con alcune nazioni come la Polonia, anni fa, ci misuravamo nel medagliere. Ora ci sta davanti. Agli Europei - spiega la May - Donato ha preso il bronzo, ma l'Albania ha fatto meglio di noi". Ma c'è un'eccezione: Larissa Iapichino, figlia di Fiona e del suo ex marito Gianni, capace di saltare 6,12 mt. nel lungo. La 15enne gareggia nel penthathon e ha un futuro azzurro. "E' brava e determinata - racconta mamma Fiona, madrina della Final eight (15-18 febbraio), che metterà in palio la Coppa Italia di basket -. Può migliorare, ma non la stresso".