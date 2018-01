Ultima ora

07:45Russiagate, Nyt: Trump ordinò di licenziare Mueller

(ANSA) - NEW YORK, 26 GEN - Potenzialmente esplosiva l'ultima rivelazione del New York Times: citando fonti informate, il giornale afferma Trump ordinò lo scorso giugno il licenziamento del procuratore speciale Mueller dalla guida dell'inchiesta sul Russiagate, salvo poi fare marcia indietro quando il legale della Casa Bianca minacciò di dimettersi piuttosto che dar seguito alla direttiva.

06:13Corea del Sud: incendio in ospedale, almeno 30 morti

(ANSA) - SEUL, 26 GEN - Oltre 30 persone sono morte e 80 rimaste ferite in un incendio scoppiato stamani in un ospedale della Corea del Sud meridionale. Le fiamme sarebbero partite dal pronto soccorso al piano terra dell'edificio principale del nosocomio Sejong a Miryang e sono state domate dopo circa un'ora e 40 minuti di lavoro da parte dei vigili del fuoco.

01:00Calcio: Coppa del Re, 2-0 all’Espanyol e Barca in semifinale

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - Il Barcellona vince la stracittadina di ritorno valida per i quarti di finale della Coppa del Re contro l'Espanyol (2-0) e si qualifica per le semifinali. La squadra allenata da Ernesto Valverde, che all'andata era stata sconfitta per 1-0, ha ribaltato il punteggio grazie alle reti di Luis Suarez al 9' e Leo Messi al 25' del primo tempo. Nelle file del Barca ha esordito il nuovo acquisto, proveniente dal Liverpool, Coutinho, entrato in campo al 23' della ripresa per sostituire Iniesta. In campo anche Aleix Vidal, come quarto centrocampista di destra, giocatore nel mirino di Roma e Fiorentina. Prima dell'inizio della partita, caratterizzata da qualche incidente sugli spalti, è stato celebrato l'addio di Javier Mascherano, in procinto di trasferirsi in Cina. Al jolly argentino, il capitano Iniesta ha consegnato una maglia ricordo autografata da tutti compagni. Il Barcellona è approdato nelle semifinali assieme a Valencia, Siviglia e Leganés. (ANSA).

23:34Calcio: Lopetegui verso rinnovo, può essere ct fino al 2020

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - Fernando Hierro, ds della Federcalcio spagnola, sta trattando il rinnovo contrattuale del ct Julien Lopetegui, che siede sulla panchina della 'Roja' dall'estate 2016, dopo l'Europeo in Francia. Lo scrive il quotidiano As, secondo cui il contratto potrebbe essere esteso fino al 2020, anno dell'Europeo itinerante che si aprirà a Roma. Lopetegui ereditò la panchina della Nazionale spagnola da Vicente Del Bosque, vincitore dei Mondiali 2010, in Sudafrica, e dell'Europeo 2012, disputato fra Polonia e Ucraina. Secondo As, al momento dell'ingaggio da parte della Federazione, Lopetegui percepiva 500 mila euro all'anno ma, se dovesse rinnovare, il suo ingaggio salirebbe a 750 mila. L'allenatore di San Sebastian ha ottenuto una brillante qualificazione alla fase finale dei Mondiali in Russia (anche a spese dell'Italia) e il suo lavoro è stato molto apprezzato dai dirigenti federali.

22:37Regeni: Italia in giallo, manifestazioni in oltre 100 piazze

(ANSA) - FIUMICELLO (UDINE), 25 GEN - Migliaia di persone in circa cento piazze italiane hanno manifestato questa sera per chiedere verità e giustizia per Giulio Regeni, in occasione del secondo anniversario dell'ultima notizia da lui ricevuta, un sms inviato alle 19:41 prima di essere torturato per giorni e infine ucciso. Tra le varie manifestazioni, le più importanti si sono svolte a Roma, a Trieste e, naturalmente, a Fiumicello (Udine), il piccolo centro dove Giulio è nato e vissuto. Stasera proprio lì in corteo hanno sfilato anche la madre, Paola Deffendi, il padre Claudio e la sorella Irene, oltre a esponenti del mondo dello spettacolo e della politica. "Oggi l'Italia è gialla", ha detto la mamma. Stamani per primo è intervenuto il premier Gentiloni con un tweet, la presidente Fvg Serracchiani, e, dalle pagine di Corriere e Repubblica, il Procuratore di Roma, Pignatone.

22:14Rissa davanti scuola provincia Perugia, indagati 9 giovani

(ANSA) - PERUGIA, 25 GEN - Nove studenti, di età compresa tra 15 e 17 anni sono stati indagati a piede libero dalla polizia per una rissa davanti all'ingresso di una scuola della provincia di Perugia, poco prima dell'inizio delle lezioni. In base agli accertamenti si è trattato di una "resa dei conti" in seguito all'attenzione indesiderata che uno dei ragazzi aveva riservato alla ragazza del giovane "rivale". Tra la studentessa, il suo fidanzato e l'altro minorenne c'è stato un primo incontro nei corridoi dell'istituto. Il giorno dopo, poco prima di entrare a scuola, i due studenti, in compagnia ciascuno dei propri amici - riferisce la Questura -, dopo un breve diverbio hanno dato vita a un'accesa colluttazione al termine della quale il fidanzato della ragazza ha riportato una contusione al polso ed escoriazioni al viso per le quali si è recato al pronto soccorso. Le indagini hanno permesso di ricostruire il fatto e di indagare i nove minorenni. (ANSA).

22:06Calcio: Junior Tim cup, grande festa a Napoli con Rog

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - I ragazzi della Junior Tim cup, il torneo di calcio per Under 14 promosso da Lega Serie A, Tim e Centro sportivo italiano, hanno vissuto un pomeriggio da sogno insieme a Marko Rog, centrocampista del Napoli, che è stato accolto da una vera e propria ovazione nell'oratorio San Domenico Savio a Ercolano (Napoli). "Sono molto felice di essere qui e di vedere tanti ragazzi - ammette il giovane croato -. Ricordo ancora l'emozione del mio primo gol in Serie A, adesso spero di farne tanti altri nel Napoli. Il ricordo più bello della mia carriera risale al mio esordio in campo. E' molto importante andare bene a scuola, oltre che giocare: chi riesce a unire i due aspetti diventa anche un grande uomo, oltre che un bravo calciatore". I ragazzi, dopo avere rivolto alcune domande, al talento del Napoli hanno poi donato una maglia con la scritta 'Uno di Noi', simbolo dell'unione tra il calcio di vertice e quello di base.