22:01Diritti tv:Tavecchio ‘Serie A da 1 mld,non tanto vituperata’

(ANSA) - MILANO, 26 GEN - "Il calcio italiano non è tanto vituperato. Siamo partiti da 760 milioni, ora siamo a 950 e con le royalties si arriverà a un miliardo di euro. Poi ci sono i quasi 400 milioni dai diritti esteri, dalla coppa Italia, è stato fatto un ottimo lavoro in fase commissariale". Il commissario della Lega Serie A, Carlo Tavecchio, sottolinea così il valore dell'offerta degli spagnoli di MediaPro per i diritti tv, che i club stanno valutando dopo aver rifiutato le proposte economiche di Sky e Mediaset. "Se aspettavano gli assist del sistema italiano, aspettavamo un po'…", ha notato Tavecchio, che in apertura dell'assemblea ha fatto un bilancio del suo commissariamento, alla luce della "nuova lettera ricevuta ieri dalla Figc dal Coni" in cui "si parla di 'gravi irregolarità di gestione', 'commissariamento non finalizzato in alcun modo alla risoluzione delle criticità' e 'situazioni di impasse determinate dalla omessa modifica degli statuti delle leghe'".

21:43Regeni: De Monte,vertice Cambridge vuole incontrare famiglia

(ANSA) - TRIESTE, 26 GEN - "I vertici dell'Università di Cambridge ci hanno riferito di voler incontrare la famiglia di Giulio Regeni, per chiarire la loro posizione, e mi sono messa a disposizione per favorire un incontro". Lo afferma Isabella De Monte, eurodeputata Pd e vice capodelegazione italiana a Bruxelles, che oggi a Cambridge ha incontrato i vertici dell'Università assieme alla collega inglese S&D Alex Mayer. Il colloquio è stato incentrato sul brutale omicidio e in particolare sul ruolo dell'università britannica, oggetto di critiche da più parti, anche del legale della famiglia. Le due deputate europee si sono confrontate con la professoressa Eilís Ferran, prorettore Relazioni internazionali e istituzionali, e Paul Mylrea, responsabile Comunicazione dell'ateneo. (ANSA).

21:37Diritti tv: offerta MediaPro legata a canale Lega

(ANSA) - MILANO, 26 GEN - L'offerta di MediaPro per i diritti tv della Serie A "è legata al progetto di realizzare un canale in partnership con la Lega da offrire su ogni piattaforma possibile". Lo ha chiarito l'ad di Infront, Luigi De Siervo, spiegando che durante la settimana di trattative private con gli spagnoli si lavorerà anche a "un piano alternativo: non voltiamo le spalle agli operatori, l'obiettivo è portare alla prossima assemblea la massima offerta degli spagnoli e un modello di vendita per prodotto, con esclusive di singole partite".

21:24Ciclismo: Giro Islanda in solitaria,comincia sfida Di Felice

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - Parte la sfida di Omar Di Felice alla conquista dell'Islanda. Archiviato con successo il 'Giro d'Italia in solitaria' (3.600 km in appena 9 giorni), il 37enne fondista romano, si appresta a compiere una nuova impresa: domani partirà per la terra del ghiaccio dove questa volta completamente da solo e senza auto di supporto al seguito, percorrerà in 9 giorni il periplo dell'isola lungo i 1.400 km della Ring Road, la suggestiva e pittoresca Route 1. L'atleta romano non è nuovo a questo genere di imprese estreme: nel suo albo d'oro figurano, fra le tante, anche la Parigi-Roma (1600 km no-stop in 72 ore), una solitaria da Helsinki a Capo Nord in 8 tappe attraversando il circolo polare artico e la scalata di tutte le più famose montagne del Giro d'Italia, del Tour de France e de la Vuelta. L'imminente avventura, denominata #IcelandUnlimited sul modello di #ItalyUnlimited potrà essere seguita live sui social, tramite l'app Racemap scaricabile da tutti i dispositivi mobili IPhone e Android.

21:21Tunisino ucciso a coltellate nel Cagliaritano

(ANSA) - CAGLIARI, 26 GEN - Un cittadino tunisino è stato ucciso questa sera a Villasor, ad una trentina di chilometri da Cagliari, all'esterno delle case occupate nell'ex Zuccherificio. L'immigrato è stato accoltellato a morte. I carabinieri hanno già fermato il presunto omicida, un italiano. L'episodio è avvenuto intorno alle 19 in via Togliatti. I due, che già avevano avuto attriti e discussioni in passato, avrebbero iniziato a litigare. Al culmine della lite l'italiano avrebbe estratto dalla tasca un coltello, colpendo il rivale. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri e un'ambulanza del 118, ma nonostante l'intervento tempestivo dei soccorsi per il tunisino non c'è stato nulla da fare. (ANSA).

21:16Terremoto: Pg Marche, attenzione alta su fenomeno mafioso

(ANSA) - ANCONA, 26 GEN - Nelle Marche "deve essere tenuta alta l'attenzione sui fenomeni mafiosi" anche legati agli appalti e ai cantieri post terremoto. A lanciare il monito è il Procuratore generale Sergio Sottani che domani illustrerà la sua relazione ad Ancona all'apertura dell'anno giudiziario nelle Marche. "Dobbiamo stare attenti su tutto il territorio regionale", ha detto, indicando i "segnali" di tentativi di infiltrazione criminale: dalle "segnalazioni dell'Anac sulla presenza nei cantieri di persone connesse alla criminalità che non sono rappresentanti legali di ditte ma sono interessati alla ricostruzione" ai "casi di caporalato su cui sta indagando la Procura di Macerata". Preoccupano anche le risultanze dell'indagine condotta a Napoli su ditte collegate alla camorra che hanno vinto appalti per costruire le 'casette'. Sottani ha ricordato poi la sentenza che a Macerata ha riconosciuto la presenza di un'associazione a delinquere di stampo mafioso dedita a estorsioni, incendi, spaccio, rapine con armi ed esplosivi. (ANSA).

21:04Treno deragliato: in video attraversa stazione tra scintille

(ANSA) - MILANO, 26 GEN - Con una parte dei vagoni già fuori dai binari, il treno deragliato nel Milanese ha attraversato la stazione di Pioltello lasciando una scia di scintille. E' quanto mostra il video di una telecamera di sorveglianza della stazione visionato dalla Procura di Milano nell'ambito delle indagini. Nel video si vede anche una persona sulla banchina che si allontana spaventata, portandosi le mani alle orecchie per proteggersi dal rumore prodotto dallo stridio delle ruote del treno ormai fuori dai binari. Sono visibili le scintille prodotte dalle lamiere a contatto con i sassi.(ANSA).