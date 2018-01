MIRYANG. – Il grave incendio di questa mattina al Sejong Hospital di Miryang, in Corea del Sud, ha provocato 37 vittime. I feriti risultano essere 125, di cui 14 in condizioni molto gravi. Le fiamme sarebbero partite dal pronto soccorso al piano terra dell’edificio principale del nosocomio Sejong a Miryang e sono state domate dopo circa un’ora e 40 minuti di lavoro da parte dei vigili del fuoco.

Il presidente sudcoreano Moon Jae-in ha tenuto una riunione d’emergenza per sollecitare l’adozione delle misure più urgenti per “ridurre le conseguenze negative alle alle persone colpite e per evitare ulteriori danni” dopo l’incendio. Lo ha riferito l’Ufficio presidenziale prendendo atto che l’incidente aveva preso ormai le dimensioni di uno tra i più gravi della recente storia del Paese. Le immagini trasmesse dalle tv con sempre maggiore insistenza hanno infatti mostrato scene drammatiche e convulse dei soccorsi, tra decine di mezzi dispiegati e coi vigili del fuoco aiutati a loro volta, stremati dalla fatica e intossicati dal fumo denso.

La maggior parte delle vittime sarebbero decedute per i gas tossici sprigionati dalle fiamme. Lo fanno sapere i vigili del fuoco che hanno impiegato tre ore per domare l’incendio, divampato al pronto soccorso al piano terra, che avrebbe potuto causare ancora più vittime se avessero raggiunto i piani superiori.