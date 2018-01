(ANSA) – NEW YORK, 26 GEN – Melania Trump e’ ”concentrata sulla famiglia e sul suo ruolo di First Lady, non sugli scenari irrealistici dipinti quotidianamente dai fake media”. Così Stephanie Grishman, portavoce di Melania, smentisce i rumor di tensione nelle coppia presidenziale dopo le indiscrezioni sulla porno star con la quale il presidente Donald Trump avrebbe avuto una relazione. Le indiscrezioni rapporti tesi fra il presidente e la First lady sono state rafforzate dalla decisione improvvisa di Melania di non accompagnare Trump a Davos e di non attenderlo alla Casa Bianca. Melania e’ infatti a Mar-a-Lago in Florida.