CARACAS – Trentaquattro giorni fa il Monagas alzava al cielo il trofeo di campione della stagione 2017 della Primera División venezuelana. Da domani tutto partirà da zero con l’inizio del campionato 2018 che si preannuncia emozionante e dove oltre ai campioni in carica le pretendenti al titolo sono: Caracas, Deportivo Lara, Deportivo Táchira, Mineros, Zamora e Zulia.

Il primo turno di campionato é stato spalmato in tre giornate con una gara da recuperare. I primi a scendere in campo saranno i campioni del Torneo Clausura, il Deportivo Lara, che ospiteranno tra le mura del Metropolitano l’Atlético Venezuela. Fischio d’inizio domani alle 15:00. Poi sarà il turno del Deportivo Anzoátegui che se la vedrà a Puerto La Cruz con il Mineros alle 15:30.

La giornata sabatina si completerà con l’incontro tra Monagas ed Estudiantes de Caracas. Il calcio d’inizio sul campo del Monumental di Maturín é previsto alle 18:00.

Domenica si disputeranno 4 gare. Sul campo del Brigido Iriarte ci sarà l’esordio in Primera División dell’Academia Puerto Cabello che farà visita al Metropolitanos. La gara é in programma alle 11:00.

Il Deportivo La Guaira costretto ad emigrare a Puerto La Cruz a causa dei lavori di manutenzione dello stadio Olímpico sfiderà lo Zamora. Nel José Antonio Anzoátegui la palla dovrebbe iniziare a rotolare alle 15:00. Trujillanos-Caracas (17:00) e Portuguesa-Aragua (19:00) completeranno la giornata domenicale.

Il big match della prima giornata del Torneo Apertura si disputerà lunedì a San Cristóbal. Il Deportivo Táchira ospiterà nel ‘templo sagrado’ lo Zulia. L’incontro é stato postecipato per consentire alla squadra allenata da Francesco Stifano di smaltire al meglio le fatiche della gara di Coppa Libertadores con il Deportivo Macará. Mentre il match Carabobo-Estudiantes de Mérida é stato rinviato ad una data ancora da definire.

Gli italo-venezuelani che lotteranno per il Torneo Apertura

In questo campionato che prenderà il via nel weekend la nostra collettività sarà ben rappresentata su tutti gli aspetti: in campo, in panchina e a livello dirigenziale.

Una delle squadra con più italo-venezuelani é il Caracas con ben 7 rappresentanti. Nel terreno di gioco ci divertiremo con le giocate di Fernando Aristiguieta De Luca, Rafael Arace Gargano e Daniel Saggiomo. Mentre a bordo campo troviamo: Maurizio Lazzaro (asistente técnico) e Gaetano Luongo (capo dello spogliatoio). Ed infine, adesso in un nuovo ruolo, Miguel Mea Vitali che appese le scarpette al chiodo si siederà dietro la scrivania per ricoprire il ruolo di Direttore Sportivo.

L’altra formazione che ha diversi calciatori di origine italica é il Deportivo La Guaira con Vicente Suanno, Francisco La Mantia e Sandro Notaroberto. Non possiamo dimenticarci del Deportivo Lara e Deportivo Táchira entrambe con due rappresentanti. Con la squadra di Barquisimeto ci sono Giacomo Di Giorgi e Riccardo Andreutti, mentre con i gialloneri ci sono Francesco Stifano e Edgar Pérez Greco.

(Fioravante De Simone)